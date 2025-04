Muszka owocówka jest bardzo mała, ma zaledwie 2-3 mm. Upodobała sobie mocno dojrzałe lub nadpsute owoce i wszelkie owocowe przetwory. Ale siada także na warzywach, na garnku z zupą, a nawet na pieczywie, jeśli zostawisz je blisko owoców. Jakie są skuteczne sposoby na muszki owocówki?

Reklama

Spis treści:

Możliwe, że spotkałaś się ze sposobami na muszki owocówki typu: włącz suszarkę do włosów i usmaż muszki gorącym powietrzem albo wciągnij je odkurzaczem. Można je znaleźć w internecie, ale to bardziej twórczość fantasy niż rozsądne poradnictwo. Takie rady zdecydowanie nie działają. Muszki owocówki co prawda nie są zbyt mądre, ale bardzo szybko reagują na każdy ruch dookoła nich, dlatego dość trudno je zwalczyć.

Podobnie jak w przypadku odstraszania much, owocówki bywają naprawdę uporczywe i trudno się ich pozbyć. Aby się nie rozmnażały i nie czuły się zachęcone do wizytowania w twoim domu, trzymaj owoce i warzywa w pojemnikach albo lodówce. Możesz także kupić specjalne klosze ochronne. Koniecznie obserwuj owoce i warzywa i na bieżąco zużywaj lub wyrzucaj te, które zaczynają przejrzewać albo gnić.

Pozbyć się muszek można dużo prościej, bez angażowania elektrycznych sprzętów. Możesz to także zrobić domowymi sposobami - bez sięgania po chemię. Na pewno masz te produkty w swoim domu, a jeśli nie - bez trudu dostaniesz je w każdym sklepie i markecie.

Pułapka na muszki owocówki w misce. Włóż do miski skórki owoców lub pokrojony owoc, najlepiej przejrzały. Przykryj szczelnie folią do żywności i naciągnij, aby nie było szczelin. Zrób kilka otworów wykałaczką. Muszki dostaną się przez nie do swojego przysmaku, ale nie wyfruną na zewnątrz. Potem zawartość wynieś do śmietnika.

Włóż do miski skórki owoców lub pokrojony owoc, najlepiej przejrzały. Przykryj szczelnie folią do żywności i naciągnij, aby nie było szczelin. Zrób kilka otworów wykałaczką. Muszki dostaną się przez nie do swojego przysmaku, ale nie wyfruną na zewnątrz. Potem zawartość wynieś do śmietnika. Pułapka na muszki owocówki z octem winnym, owocowym lub sokiem. Wlej do słoika pół szklanki któregoś z wymienionych octów lub soku, dodaj kilka kropli płynu do naczyń, wymieszaj. Zostaw na blacie. Owady tam wpadną i utopią się - to prosty sposób na muszki owocówki.

winnym, owocowym lub sokiem. Wlej do słoika pół szklanki któregoś z wymienionych octów lub soku, dodaj kilka kropli płynu do naczyń, wymieszaj. Zostaw na blacie. Owady tam wpadną i utopią się - to prosty sposób na muszki owocówki. Świece zapachowe. Zapal 1-2 świece w kuchni, muszki owocówki nie lubią zapachów wydzielanych przez świece, zwłaszcza mentolowego, lawendowego. To sprawdzony sposób na muszki, który spowoduje, że odlecą.

fot. Sposoby na muszki owocówki/Adobe Stock, Anne

Muszki owocówki są wrażliwe na niektóre intensywne zapachy. Przede wszystkim skutecznie odstrasza je olejek miętowy, dlatego warto postawić w kuchni świeżą miętę, a w razie potrzeby lekko roztarte w palcach listki rozłożyć przy koszyku z warzywami czy owocami.

Te małe owady nie lubią także zapachu goździków, jest dla nich stanowczo za mocny. Przeszkadza im także aromat cytrusów, dlatego możesz zaopatrzyć się w zapach do domu lub olejek o intensywnym, cytrynowym zapachu. Dla człowieka woń ta będzie świeża, ale na muszki działa odstraszająco - dwie pieczenie na jednym ogniu!

Jeśli schowasz przed tymi uciążliwymi owadami owoce i warzywa, będziesz dbać o czystość kuchni, a w razie potrzeby zastosujesz któryś z domowych sposobów zwalczania muszek owocówek, to raczej nie będziesz zmuszona sięgać po żadem preparat ze sklepu.

Gdyby jednak muszki bardzo się rozmnożyły, w sklepach znajdziesz spory wybór pułapek i odstraszaczy. Najpopularniejsze z nich to lepy, pułapki i preparaty w aerozolu - to inny sposób na muszki owocówki.

Profesjonalne pułapki na muszki owocówki to zazwyczaj niewielkie plastikowe naczynia, np. w kształcie jabłka, z płynem wabiącym w buteleczce. Producenci nie piszą, co zawiera, ale nie jest to substancja owadobójcza. Prawdopodobnie to mieszanina octów owocowych, a więc działa podobnie jak domowa pułapka. Wystarcza na ok. miesiąc. Cena: 5-15 zł.

na muszki owocówki to zazwyczaj niewielkie plastikowe naczynia, np. w kształcie jabłka, z płynem wabiącym w buteleczce. Producenci nie piszą, co zawiera, ale nie jest to substancja owadobójcza. Prawdopodobnie to mieszanina octów owocowych, a więc działa podobnie jak domowa pułapka. Wystarcza na ok. miesiąc. Cena: 5-15 zł. Lepy. To rodzaj muchołapek do zawieszania lub położenia w pomieszczeniu. Owady przyklejają się do niego i nie mogą się odkleić. Cena: 1-5 zł.

To rodzaj muchołapek do zawieszania lub położenia w pomieszczeniu. Owady przyklejają się do niego i nie mogą się odkleić. Cena: 1-5 zł. Aerozole. To środki owadobójcze, polecane na różne owady latające, w tym muchy domowe. Są skuteczne, ale nie wydają się obojętne dla zdrowia. Dlatego stosuj je tylko w wyjątkowych sytuacjach. Wcześniej pochowaj do lodówki i szafek, żywność i naczynia kuchenne. Cena: 7-12 zł.

W przeciwieństwie do tego, ile żyje zwykła mucha, te małe owady żyją tylko ok. 2-3 tygodni i nie są w stanie przezimować w domu, za to rozmnażają się w tempie imponującym. Samica składa codziennie minimum 20 jaj i po ok. 10 dniach wyrasta z nich nowe pokolenie muszek. Dlatego nagle zauważasz, że z kilku owadów, których obecność w kuchni zlekceważyłaś, robi się ogromne stado.

Poza tym nowe muszki mogą przyfrunąć przez uchylone okno zwabione zapachem dojrzałych lub nadpsutych owoców, w których rozpoczął się proces fermentacji. Wyczuwają aromat octu owocowego. Siadając na żywności, zanieczyszczają ją. Składają na owocach jajeczka, a wylęgające się larwy żywią się mikroorganizmami znajdującymi się na tych produktach, dokładnie drożdżami.

To dlatego bardzo ważne jest, aby chronić przed nimi mieszkanie. Podstawą jest zachowanie czystości w kuchni oraz odpowiednie przechowywanie owoców.

fot. Jak się pozbyć muszek owocówek/Adobe Stock, Sundry Photography

Latem i wczesną jesienią muszki owocówki są niemal w każdym domu, bo wtedy w kuchni jest najwięcej ich przysmaków, czyli owoców i przetworów. Jednak jeśli zastosujesz odpowiednią profilaktykę, jest szansa, że się ich ustrzeżesz.

Zamocuj w oknach, które otwierasz, gęste siatki.

Jeśli blisko domu rośnie drzewo owocowe , nie dopuszczaj, aby leżały pod nim psujące się, fermentujące owoce. To raj i wylęgarnia dla muszek owocówek.

, nie dopuszczaj, aby leżały pod nim psujące się, fermentujące owoce. To raj i wylęgarnia dla muszek owocówek. Jeżeli robisz kompost w ogródku, bryła kompostowa powinna być jak najdalej od domu.

Codziennie wynoś śmieci (zwłaszcza gdy są w nim np. obierki lub nadpsute owoce czy warzywa) i myj kosz.

(zwłaszcza gdy są w nim np. obierki lub nadpsute owoce czy warzywa) i myj kosz. Wszystkie owoce i warzywa trzymaj w lodówce , a jeśli nie jest to możliwe, to w szczelnych woreczkach foliowych, np. tzw. strunowych.

, a jeśli nie jest to możliwe, to w szczelnych woreczkach foliowych, np. tzw. strunowych. Nie dopuszczaj, aby jakikolwiek owoc zaczął się psuć.

Nie zostawiaj nawet na chwilę na blacie czy stole odkręconych słoików z dżemem, sokiem, przecierem pomidorowym ani otwartej butelki z winem. To wabik dla muszek owocówek!

Myj od razu brudne naczynia. Nawet pozostawiona w zlewie szklanka po kompocie, a nawet piwie przywabi setki muszek owocówek.

Zasad tych szczególnie przestrzegaj podczas silnych upałów. To wtedy muszki intensywnie się rozmnażają, bo mnóstwo produktów psuje się, fermentuje, etc.

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 18.07.2017

Reklama

Czytaj także:

Skuteczny sposób na latające mrówki

Jak pozbyć się os?

Sposoby na ćmę bukszpanową