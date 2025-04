Jeśli przytłaczają cię codzienne obowiązki i wiecznie brakuje ci czasu, koniecznie powinnaś zaopatrzyć się w funkcjonalny multicooker. Jeżeli jesteś zwolenniczką nowinek i innowacji, z pewnością nie może zabraknąć go w twojej kuchni! To cudeńko może zastąpić wiele urządzeń!

Czym właściwie jest multicooker?

Multicooker jest to wolnowar, ryżowar który ewoluował aby stać się urządzeniem wielofunkcyjnym wyposażonym w procesor sterujący. Obecny multicooker, może gotować, dusić, gotować na parze a także smażyć czy wypiekać! Jego możliwości są naprawdę ogromne.

Programy, w które jest wyposażony, pozwalają na opóźnienie startu gotowania, podtrzymanie temperatury po zakończeniu przyrządzania potrawy. Przede wszystkim jednak pozwalają na dokładne kontrolowanie temperatury i czasu gotowania, co pozwala zachować najwięcej witamin w przygotowywanych potrawach.

Kluczowe cechy, na przykładzie Multicookera REDMOND RMC-M90E to:

ceramiczna powłoka misy ANATO®,

tryb pracy MULTICOOK regulowanie temperatury zakresie 35-170°С,

dotykowy ekran LED MOTouch®,

książka kulinarna zawierająca aż 100 przepisów.

REDMOND zapewnia także bazę kilkuset przepisów, dzięki którym możemy sprawdzić jakie potrawy przygotowuje multicooker: www.multicooker.pl/przepisy

Multicooker REDMOND

Model REDMOND RMC-M90 to połączenie wysokiej klasy technologii i futurystycznego wyglądu, który świetnie podkreśli wystrój i nada wyjątkowego charakteru wnętrzu Twojej kuchni.

Niezwykła funkcjonalność czyni multicooker RMC-M90 urządzeniem będącym w stanie zastąpić cały zestaw sprzętu kuchennego.

Przypalanie się potraw zniechęca Cię do gotowania w domu? W zestawie z multicookerem otrzymasz misę ceramiczną koreańskiej firmy ANATO®, która posiada powłokę antyadhezyjną, skutecznie zapobiegającą przypalaniu i przywieraniu produktów. Uchwyty z plastiku żaroodpornego, w które wyposażona została misa, czynią wyjmowanie potraw z multicookera bezproblemowe i bezpieczne.

Wielofunkcyjny wyświetlacz LED i panel sensoryczny MOTouch® sprawia, że z niezwykłą łatwością przyrządzisz rozmaite dania – obsługa multicookera sprowadza się praktycznie do jednego dotyku palcem!

Dzięki specjalnemu systemowi ogrzewania, produkty w misie ogrzewane są równomiernie, co wpływa na zachowywanie zawartych w nich składników odżywczych.

Więcej o firmie REDMOND

Kim jest właściwie firma REDMOND? To amerykański producent urządzeń AGD, który wyróżnia się ciekawym designem oraz innowacyjnymi rozwiązaniami.

Pośród tych "innowacyjnych" rozwiązań znajdziemy na przykład urządzenie do próżniowego pakowania żywności, a także czajniki, żelazka, multicookery łączące się poprzez Wi-Fi i internet z naszymi smartphonami.

Co się dzieje wokół marki REDMOND?

Marka REDMOND wydaję się ciekawym graczem na rynku i widać, że jest nastawiona pro konsumencko. W ostatnim czasie REDMOND zaprosił nas na ciekawy event, gdzie gotowaliśmy razem z blogerami.

Wcześniej firma nakręciła kilka odcinków programu kulinarnego. Jest też dostępna aplikacja na smartfony licząca kalorie i listę zakupów! Co istotne firma poprzez swój sklep internetowy www.multicooker.pl zapewnia darmowe call center oraz kompleksowe opisy, filmy i zdjęcia produktów, a także setki przepisów i wideo-przepisów na swojej stronie.

