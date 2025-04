Muchomor sromotnikowy, znany też jako muchomor zielonawy, to najsilniejsza trucizna występująca w naturze. Niedoświadczeni grzybiarze mogą go pomylić z zieloną gąską gdy jest mały, z gołąbkiem, a gdy urośnie – z kanią, zwaną też czubajką.

Spis treści:

Pod zdjęciami muchomora sromotnikowego znajdziesz też dokładny opis wyglądu tego niebezpiecznie trującego grzyba.

Muchomor sromotnikowy - zdjęcia młodego grzyba

fot. Adobe Stock

Muchomor sromotnikowy - zdjęcia dojrzałego grzyba

fot. Adobe Stock

Wygląd muchomora sromotnikowego:

Kapelusz. Młody muchomor, gdy tylko wyjdzie z ziemi, jest półkolisty i ma zielonkawy kolor. Potem, gdy jego ogonek się wydłuży, kapelusz przybiera kształt dzwonkowato–łukowaty i wreszcie rozpostarty. Średnica wynosi 5-15 cm. Skórka jest gładka, a kolor białozielonkawy, oliwkowozielonkawy, szarozielony, brunatnozielony, na brzegu zwykle jaśniejszy, czasem żółtawy. Gdy rośnie na słońcu, jest nieco wypłowiały. Podobnie wyglądają stare muchomory. Skórka łatwo daje się ściągnąć.

Trzon, czyli ogonek. Dorasta do15 cm, grubość wynosi ok. 2 cm. W nasadzie jest zakończony bulwą o średnicy do 4 cm. Kolor trzonu jest białawy z odcieniem żółtawo-zielonkawym.Ma zwisający pierścień o kolorze od białego do żółtawego. Pod pierścieniem widać delikatne łuski.

Miąższ. Jest biały, po przełamaniu nie ciemnieje. Jego zapach jest u młodych muchomorów łagodny, u starszych przypomina zapach ziemniaków. Smak fachowcy określają jako przyjemny, choć oczywiście nie należy go z oczywistych powodów próbować.

Blaszki. Są gęste, białe, u starych muchomorów żółtawozielonkawe.

Podczas zbierania grzybów należy zachować szczególną ostrożność, by nie pomylić grzybów trujących z jadalnymi. Kania jest większa od muchomora sromotnikowego. Na kapeluszu ma łuszczące się brązowawe elementy, które można zetrzeć.

Kania, fot. Adobe Stock

Jest bardziej szarobeżowa, trudno dopatrzeć się odcienia zielonkawego. Natomiast kapelusz muchomora sromotnikowego u góry jest z reguły gładki, zielonawy, żółtawy lub szarawy.

Jeśli ktoś nie ma pewności, czy znalazł smaczną i zdrową kanię czy muchomora sromotnikowego, powinien jeszcze obejrzeć spód kapelusza. U kani czyli czubajki są białe, dość szerokie blaszki, a pierścień na wysmukłym trzonie jest ruchomy. Muchomor sromotnikowy, zwany też zielonkawym, nie ma ruchomego pierścienia.

Kania ma na dole trzonu zgrubienie, ale bez pochwy. Natomiast muchomor sromotnikowy, czyli zielonawy, ma na dole pochwę, czyli jest w otoczce.

Niepokojące objawy nie pojawiają się od razu po zjedzeniu muchomora sromotnikowego. Dopiero po 8-12 godzinach od momentu spożycia grzybów, człowiek czuje się źle. Pojawiają się zawroty głowy, bóle głowy, nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, przyspieszone tętno.

Niestety, po tak długim czasie, większość toksyn już jest we krwi i niewiele da się zrobić. Nawet jeśli na jakiś czas samopoczucie się poprawi, to nadzieja jest złudna. Toksyny nadal działają i niszczą narządy.

Co robić, gdy podejrzewasz zjedzenie muchomora sromotnikowego?

Jak najszybciej należy wywołać wymioty i pojechać do lekarza, a najlepiej do szpitala i od razu powiedzieć, że doszło do zatrucia grzybami. Jeśli toksyny nie zdążyły przeniknąć do krwi, jest szansa na uratowanie życia, niedopuszczenie do uszkodzenia wątroby i nerek. Jeśli już do niego doszło, jedynym ratunkiem bywa przeszczep wątroby.

Zatrucia grzybami nie należy leczyć domowymi sposobami, należy natychmiast udać się do lekarza. Jeśli nie ma pewności, z jakim konkretnie gatunkiem masz do czynienia, zabierz resztę grzybów z domu. Ustalenie toksyny jest kluczowe dla leczenia.

Muchomor sromotnikowy: dlaczego jest trujący?

W grzybie tym znajdują się 2 rodzaje toksyn: fallotoksyny oraz amatoksyny. Po zjedzeniu powodują one nieodwracalne uszkodzenie wątroby, nerek i innych narządów. Niestety nawet najdłuższe gotowanie nie niszczy toksyn. Już 30 g, czyli połowa dużego okazu, może być dla człowieka dawką śmiertelną. Jeden muchomor sromotnikowy może zatruć kilkuosobową rodzinę.

Co ciekawe, muchomor sromotnikowy nie szkodzi ślimakom ani owadom.

Najczęściej można go spotkać w lasach liściastych i mieszanych. Rośnie pojedynczo, lub w małych grupach, pod dębami, bukami, grabami, kasztanowcami, leszczynami. Ale nie znaczy to, że pod sosną czy świerkiem nie może urosnąć dorodny muchomor sromotnikowy.

Pojawia się od czerwca, do listopada, jesienią wysyp jest większy niż latem. W latach szczególnego wysypu grzybów, można spotkać muchomora sromotnikowego nawet w dużych ogrodach.

Pierwotna treść artykułu została opublikowana 22.09.2017.

