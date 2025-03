Huba to ogólne określenie grzybów należących do różnych gatunków, które rosną na drzewach, zarówno żywych, jak i martwych. Grzyby te przybierają formę twardych owocników, często o charakterystycznym, wielopiętrowym kształcie.

W Polsce najpopularniejszym gatunkiem, wykorzystywanym do odstraszania komarów, jest hubiak pospolity (Fomes fomentarius). Jest on znany przede wszystkim z wykorzystywania jako środek leczniczy, materiał do rozpalania ognia, ale może być także skutecznym i ekologicznym środkiem na komary. Zobacz, jak działa i co z nim zrobić.

Mechanizm działania huby jako środka odstraszającego komary opiera się na jej właściwościach dymiących. Po wysuszeniu i odpowiednim przygotowaniu hubę można podpalić, a następnie pozwolić, aby powoli tliła się, wydzielając dym o specyficznym zapachu. Działa on odstraszająco na komary i inne owady latające, nie będąc przy tym szkodliwym dla ludzi.

Dym z tlącej się huby zawiera związki organiczne, które są nieprzyjemne dla owadów, przez co nie będą one chciały latać w pobliżu źródła tego zapachu. W przeciwieństwie do chemicznych preparatów, dym z huby jest całkowicie naturalny, co czyni go bezpiecznym dla zdrowia oraz środowiska.

fot. Huba na komary/Adobe Stock, Piotr

Hubę możesz znaleźć na martwych lub żywych drzewach, szczególnie na brzozach lub bukach. Po zebraniu musisz ją bardzo dokładnie oczyścić przy pomocy szczoteczki z miękkim włosiem. Następnie należy wysuszyć grzyby - najlepiej w suchym, przewiewnym miejscu albo w specjalnej suszarce do żywności.

Po wysuszeniu huby możesz ją rozdrobnić na mniejsze kawałki - będą wówczas łatwiejsze do rozpalenia. Następnie należy podpalić kawałek huby, aż zacznie się żarzyć. Huba nie pali się gwałtownie, a raczej powoli tli, wydzielając dym.

Tak przygotowaną tlącą się hubę można umieścić w kilku punktach wokół miejsca, w którym spędzamy czas na świeżym powietrzu. Dym powinien widocznie unosić się w powietrzu. Jeśli komary są szczególnie uciążliwe, warto co jakiś czas kontrolować tlące się kawałki i ewentualnie dodawać nowe, aby dym utrzymywał się przez dłuższy czas.

Pamiętaj jednak, że choć huba tli się powoli, wymaga stałego nadzoru. Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru, najlepiej umieścić ją na niepalnym podłożu, np. na kamieniach lub metalowej powierzchni.

Stosowanie huby jako domowego środka na komary sprawdzi się przede wszystkim na wolnym powietrzu. Wykorzystasz ją przede wszystkim na biwakach i obozach, podczas rodzinnego grilla czy ogniska z przyjaciółmi, a także jako ochronę w ogrodzie podczas wieczornego relaksu z książką.

Pamiętaj jednak, że huba nie sprawdzi się w domu czy innych zamkniętych pomieszczeniach. Jej zapach może być zbyt drażniący, kiedy nie będzie odpowiedniej cyrkulacji powietrza.

