Co warto podać na urodziny dziecka w gronie dorosłych?

Prawdopodobnie, układając menu na urodziny swojego dziecka, bierzesz pod uwagę przede wszystkim preferencje smakowe najmłodszych. I słusznie. Dzieci często są wymagające pod względem kulinarnym. Ale ci dorośli goście przecież również powinni mieć co przekąsić w tym czasie. Pamiętaj, że dania, które zaproponujesz gościom, nie muszą być wyszukane i trudne w przygotowaniu. Przedstawiamy więc kilka przepisów na dania i napoje, które zasmakują zarówno najmłodszym, jak i dorosłym.

Menu na urodziny dziecka dla dorosłych – najciekawsze przekąski



W menu na przyjęcie urodzinowe dziecka nie może zabraknąć smakowitych przekąsek. Mogą to być kultowe koreczki, tortille z serkiem i łososiem, muffinki na słono i słodko czy warzywa z humusem. Wybór należy do ciebie.

Na poniższe potrawy skusi się większość gości. Możesz w towarzystwie aromatycznych przekąsek podać deskę serów i wędlin, warzywa i owoce, ale przede wszystkim – nie zapominaj o orzeźwiających napojach, szczególnie jeśli przyjęcie urodzinowe jest organizowane wiosną i latem w ogrodzie bądź w formie pikniku.

Pieczarki z serem i boczkiem – hit na każdym przyjęciu urodzinowym

Przygotuj:

2 opakowania dużych pieczarek (np. portobello)

kostkę sera gouda lub ser pleśniowy

boczek (tyle plastrów, ile pieczarek

Sposób przyrządzenia:

Te przekąski możesz przygotować zarówno w piekarniku, jak i na grillowym ruszcie. Oczyść i obierz pieczarki, a następnie usuń ich nóżki. W zagłębieniach umieść pokrojone kostki sera. Jeśli pieczarki są średniego rozmiaru, możesz owinąć je plastrami boczku. Jeśli duże, boczek możesz pokroić na mniejsze kawałki i ułożyć na wierzchu sera. W wersji wegetariańskiej zrezygnuj z boczku, w wersji wegańskiej ser możesz zastąpić przyprawionym tofu, dowolnymi warzywami bądź kaszą jaglaną.

Faszerowane pieczarki piecz w piekarniku rozgrzanym do 180°C przez około 15-20 min.

Pizzerinki z dowolnymi dodatkami

Przygotuj:

gotowe ciasto na pizzę lub własnoręcznie zrobione (mąka, oliwa, drożdże, woda, odrobina cukru i soli)

przecier pomidorowy

przyprawy

ząbek czosnku

mozzarellę (najlepiej już startą)

dodatki na pizzę (np. szynka, kukurydza, pieczarki, papryka, oliwki, ser feta)

Sposób przyrządzenia:

Wyrób ciasto na pizzę (rozwałkuj, by było możliwie cienkie) lub użyj gotowego i potnij je na mniejsze kwadraty. Przecier połącz z przyprawami i zmiażdżonym lub drobno posiekanym ząbkiem czosnku. Posmaruj nim ciasto, pozostawiając 1 cm wolnego brzegu. Na wierzch nanieś startą mozzarellę i ułóż dodatki. Piecz w piekarniku rozgrzanym do 220°C przez kilka minut.

Odświeżająca sałatka z paluszkami surimi

Przygotuj:

opakowanie makaronu ryżowego lub sojowego

ogórek długi

3 ząbki czosnku

koperek

sos vinegrette lub oliwę, sok z cytryny/ocet winny i przyprawy

większe opakowanie paluszków surimi (krabowych)

Sposób przyrządzenia:

Przygotuj makaron według instrukcji na opakowaniu, pokrój go na krótkie paseczki i wrzuć do większej miski. Ogórek zetrzyj na tarce na dużych oczkach i połącz z makaronem. Następnie pokrój paluszki surimi na niewielkie kawałki i dorzuć do miski. Wlej 3 łyżki stołowe gotowego sosu vinegrette lub połączone ze sobą wcześniej łyżkę soku z cytryny lub octu winnego, 2 łyżki oliwy, sól i pieprz. Posiekaj koperek i dokładnie wymieszaj ze wszystkimi składnikami. Wstaw sałatkę do lodówki na godzinę, by zdążyła się „przegryźć” przed imprezą.

Jakie napoje włączyć do menu na urodziny dziecka dla dorosłych?



Na stole, obok pysznych przekąsek, nie powinno zabraknąć orzeźwiających napojów. Woda to podstawa, szczególnie jeśli chodzi o dzieci. Z kolei ciekawszą propozycją dla dorosłych będzie odrobina musujących bąbelków. Woda gazowana doskonale odświeża, gasi pragnienie i daje uczucie sytości. Możesz przygotować ją z kranówki dzięki ekspresowi SodaStream.

Saturator do gazowania wody pozwoli ci zdecydowanie ograniczyć wydatki na imprezę urodzinową i uwolni cię od konieczności kupowania, dźwigania i przechowywania wszystkich napojów. Dzięki niemu unikniesz też zbierania zbędnych butelek plastikowych – mniej śmieci to mniej sprzątania po przyjęciu urodzinowym i większa troska o środowisko. Nie musisz się także martwić, że skończą się zapasy wody. Kranówki masz pod dostatkiem w domu. Oprócz tego, dzięki saturatorowi możesz przygotować wodę o różnym poziomie nagazowania. Intensywność bąbelków bez problemu więc dostosujesz do preferencji gości.

Bogaty wybór pysznych napojów dzięki SodaStream



A co z gośćmi, którzy zamiast wody wolą napoje gazowane? Wystarczy, że do przygotowanej uprzednio wody gazowanej dodasz syrop SodaStream. Połączenie tych dwóch składników stworzy wyjątkowy napój, który posmakuje gościom, a ponadto będzie pasować do przekąsek i ugasi pragnienie.

Koniecznie wypróbuj nowość: koncentraty Lipton IceTea dostępne w dwóch smakach – cytrynowym i zielonej herbaty. Dodając porcję syropu do butelki SodaStream z wodą gazowaną, uzyskasz przyjemnie musującą herbatę. Aby jeszcze bardziej dopełnić jej smak, podawaj ją gościom z plasterkami cytryny lub pomarańczy, listkami mięty bądź z mrożonymi malinami i truskawkami.

Syropy pozwolą na przygotowanie napojów o różnej intensywności smaku – słodszych lub delikatniejszych. Możesz je przyrządzić według preferencji gości bądź własnych. Przygotuj wcześniej kilka butelek SodaStream i wypełnij je wodą, a następnie nasyć bąbelkami w saturatorze. Pamiętaj, że syrop zawsze dodaje się dopiero do gotowej wody gazowanej! Możesz zaproponować gościom nowe musujące herbaty przygotowane z koncentratów Lipton IceTea Lemon i Lipton IceTea Green Tea bądź inne znane smaki, jak Pepsi czy Mirinda. Sprawdź również syropy SodaStream Orange Mango i Pink Grapefruit – oba w wersji bez cukru. Zaopatrz się przed przyjęciem urodzinowym w kilka różnych koncentratów, by goście byli zaskoczeni tak różnorodnym wyborem pysznych napojów.

Jeden cylinder z CO 2 , który nasyca wodę bąbelkami, wystarczy do przyrządzenia nawet 60 litrów wody gazowanej. Jeśli spodziewasz się dużej liczby gości, a na zewnątrz panują wysokie temperatury, na wszelki wypadek miej w zasięgu drugi nabój z gazem.

Menu urodzinowe – o czym jeszcze pamiętać?



Aby przyjęcie się udało, w menu na urodziny dla dorosłych, oprócz przekąsek i napojów, powinny się też znaleźć dodatki, dzięki którym goście będą mogli w swobodny sposób uzyskać preferowane smaki, na przykład:

sosy i dressingi do przekąsek,

przyprawy,

plastry cytryny,

lód w kostkach lub kruszony (szczególnie niezbędny w gorące letnie dni),

mrożone owoce,

listki mięty.

Nie zapominaj również o istotnych akcesoriach, jak papierowe talerzyki i sztućce, serwetki, papierowe lub metalowe słomki do napojów czy mieszadełka.