Mała kuchnia oraz małe mieszkanie to zagwozdka wielu osób, szczególnie mieszkających w bloku. Jeśli masz do dyspozycji 7 metrów kwadratowych, lubisz gotować, twoja rodzina jest dość liczna i chętnie zapraszasz gości, kuchnia musi być zagospodarowana perfekcyjnie! Nawet niewielka kuchnia, może być wygodna i funkcjonalna. Podpowiadamy, jak urządzić małą kuchnię!

1. Jak urządzić małą kuchnię? Zamów meble na wymiar i sprytne szafki



Planujesz wymianę mebli? Najlepiej zamów je na wymiar. Gotowe szafki nie zawsze pozwalają ekonomicznie wykorzystać przestrzeń, a dzięki takiemu rozwiązaniu zyskasz dodatkowe schowki. Jeżeli jednak masz ograniczone fundusze, zastanów się, czy nie warto kupić chociaż wyposażenia, które lepiej pozwoli ci zorganizować wnętrze obecnych mebli. Takie możliwości dają np. kosze, czy dodatkowe szufladki montowane w środku szafek.

Jakie triki możesz jeszcze zastsować w małej kuchni?

Ewentualne luki między meblami wykorzystaj na półki, nawet nietypowe, wąskie o szerokości 10 cm. Będą idealne np. na butelki z wodą mineralną.

Do siedzenia, prócz tradycyjnych, najlepiej składanych stołków, możesz wykorzystać schodki (taboret typu drabinka).

Gdy brakuje miejsca, warto wybrać niewielki, przykręcany do ściany składany stolik. Jeśli zamontujesz go na specjalnej półce, oddalonej nieco od muru, powstanie też sprytny schowek na składane krzesła.

Wysuwane półki zapewnią łatwy dostęp do garnków. Pamiętaj, że to wyposażenie szafek decyduje w dużej mierze o wygodzie pracy. Jest ono szczególnie ważne w małej kuchni, gdzie trudniej utrzymać porządek.

Gdy zlewozmywak ma niewielkie komory możesz przykryć je deską do krojenia i zyskać dodatkową powierzchnię roboczą. Warto też zamontować baterię z wyciąganą wlewką, która ułatwia mycie i opłukiwane dużych garnków czy innych sprzętów.

W małych pomieszczeniach sprawdza się system tzw. relingów czyli drążków z haczykami. Można na nich powiesić najczęściej używane przybory lub koszyczki, w których umieścisz świeże zioła albo słoiczki z przyprawami.

Wygodniejsze niż głębokie półki są szafki z szufladami i wysuwanymi wnętrzami tzw. cargo. Nie trzeba się schylać, łatwiej w nich znaleźć potrzebną rzecz.

2. Jak urządzić małą kuchnię? Postaw na dobre oświetlenie

Pamiętaj, niewielkie wnętrze powinno być dobrze oświetlone. Zwłaszcza w kuchni nie wystarczy jedna centralna lampa. Warto zamontować dodatkowe np. pod szafkami, ale takie, które prawie nie daje cienia (żarówka liniowa, ledowa taśma świetlna, itp.).

3. Jak urządzić małą kuchnię? Stosuj jasne kolory

W małym pomieszczeniu unikaj też kontrastów – to porządkuje przestrzeń, a jeśli meble i kafelki są jasne, także optycznie ją powiększa. Ścianę nad blatem wyłóż glazurą, pleksi lub innym materiałem w kolorze zbliżonym do barwy frontów szafek. Da to wrażenie porządku.

