Cynamon z pewnością masz w swojej kuchni, choć pewnie do tej pory używałaś go wyłącznie do celów kulinarnych. Od dziś to się zmieni, bo cynamon to świetny środek zapobiegający pleśni. Potrafi też odstraszać insekty - zapachu cynamonu nie znoszą komary i mrówki.

Posyp cynamonem ziemię w doniczce i zobacz co się stanie

Babcinym sposobom ufamy od lat. Czy wiesz, że wystarczy dorzucić do prania łyżeczkę pieprzu, by ubrania wyglądały jak nowe? Równie skuteczny jest pomysł dot. stosowania cynamonu na kłopoty z kwiatami.

Jeśli w doniczce, na powierzchni ziemi, zauważysz pleśń - nie wpadaj w panikę. Niewłaściwa wentylacja w mieszkaniu sprzyja powstawaniu pleśni, ale z tą skutecznie poradzi sobie... cynamon.

Wystarczy, że oprószysz ziemię mielonym cynamonem. Jeszcze lepiej będzie, jeśli przemieszasz go z wierzchnią warstwą gleby. Już wkrótce problem zniknie, a ty będziesz się cieszyć zdrowym wyglądem kwiatów i brakiem muszek w doniczce, które lubią się tam pojawiać. Pamiętaj też, by nie przelewać kwiatów - to główna przyczyna pojawiania się pleśni.

Inne zastosowanie cynamonu - spryskaj roślinę wodą z cynamonem

Jeśli na liściach pojawiły się niepokojące plamy, które przypominają nalot i sugerują, że roślinę zaatakował grzyb, wykorzystać cynamon w formie płynnej.

Wystarczy rozmieszać łyżkę mielonego cynamonu w szklance ciepłej wody i odstawić na noc. Rano przecedź miksturę przez gazę i przelej do butelki z atomizerem. Spryskuj łodygę i liście chorej rośliny 2 razy w tygodniu.

Cynamon odstrasza komary, mrówki i muszki



Owady nie przepadają za zapachem cynamonu. Jeśli w piaskownicy twojego dziecka zamieszkały mrówki, wystarczy dosypać do piasku odrobinę cynamonu. Warto, by dziecko przez kilka godzin nie korzystało z piaskownicy i trzeba też uważać przy kontakcie piasku z cynamonem ze skórą - cynamon może działać drażniąco.

Mrówki wabią mszyce, a tych nie chcemy widzieć w pobliżu naszych kwiatów. Grządki i ziemię w doniczce warto oprószyć cynamonem, by mrówki znalazły sobie inne miejsce do spacerów.

Cynamon odstraszy też komary. Jeśli chcesz odpocząć na balkonie lub na tarasie, wystarczy, że na talerzyk wysypiesz zawartość torebki z mielonym cynamonem. Komary nie znoszą tego zapachu, więc nie powinny się zbliżać.

