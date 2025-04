Łupiny orzecha włoskiego to ciekawy przypadek - zdają się być jedynie odpadkiem, tymczasem można je w domu wykorzystać na wiele sposobów. Zobacz te najpopularniejsze i sprawdź, jak wykorzystać łupiny w łazience oraz... domowej apteczce.

Reklama

Spis treści:

Łupiny orzechów są ciemne, a po porządnym wymoczeniu ich w wodzie są w stanie puścić naturalny, brązowy barwnik. Dzięki temu mogą być wykorzystywane do farbowania tkanin, a także włosów. Najlepszy efekt uzyskasz na ciemnym blondzie oraz brązach, a także na czerni - na bardzo ciemnych włosach zobaczysz lekką, czekoladową poświatę.

Aby uzyskać barwnik, zalej łupiny orzechów bardzo gorącą, ale nie wrzącą wodą i zostaw na minimum godzinę, a następnie zamocz wybrane ubrania albo wykorzystaj płyn do płukania włosów.

Taki płyn możesz także wykorzystać do przemywania cery trądzikowej, jednak uważaj na efekt barwiący. Łupiny orzechów sprawdzą się także do peelingowania skóry. Wystarczy, że mocno je pokruszysz i umieścisz w słoiku, a w razie potrzeby wymieszasz z żelem pod prysznic lub balsamem i będziesz delikatnie pocierać skórę.

fot. Łupiny orzecha włoskiego: zastosowanie/Adobe Stock, besjunior

Brzmi to absurdalnie, prawda? W jaki sposób coś, co barwi ubrania i włosy, może czyścić zęby? Okazuje się, że łupiny orzecha włoskiego są naprawdę niezwykłe. Pokruszone łupiny wrzuć do rondelka, zalej zimną wodą i zagotuj.

Gotuj kilka minut, a po wystudzeniu zanurz w gotowej mieszance szczoteczkę i umyj zęby jak zwykle. Łupiny orzechów z łatwością usuwają wszelki osad i pomagają zmniejszyć widoczność przebarwień. Taki zabieg powtarzaj 2-3 razy w tygodniu.

fot. Łupiny orzecha włoskiego: zastosowanie/Adobe Stock, ange1011

Dzięki garbnikom, zawartym w łupinach orzechów, wykazują one działanie ściągające i regenerujące. Dzięki temu płyn z łupin orzechów świetnie sprawdzi się do przemywania ran - przyspieszy ich gojenie i zadziała przeciwbakteryjnie. Dodatkowo, dzięki działaniu antyseptycznemu, świetnie sprawdzą się w pielęgnacji cery trądzikowej.

W przypadku infekcji grzybiczych lub stanów zapalnych, można moczyć objęte chorobą miejsce w wodzie o łupinach lub robić nasiadówki. Woda sprawdzi się także do płukania jamy ustnej oraz do pielęgnacji przetłuszczających się włosów.

Niektórzy uważają, że wysuszone, oczyszczone łupiny orzecha włoskiego sprawdzą się jako opał do pieców kaflowych lub węglowych. Jest to jednak nie najlepszy pomysł.

Łupiny mogą zawierać spore ilości oleju nawet po wyczyszczeniu, przez co przy intensywnym spalaniu mogą uszkodzić piec, a w skrajnych przypadkach nawet doprowadzić do wybuchu. Nie warto więc ryzykować. Lepiej wykorzystać łupiny orzechów do innych celów.

fot. Zastosowanie łupin orzechów włoskich/Adobe Stock, felix

Reklama

Czytaj także:

Jak przechowywać orzechy włoskie

Jak zamaskować otarcia na białych butach

Prosty trick na wybielanie ubrań