Lodówka retro ma dużo wdzięku. Wbrew pozorom pasuje nie tylko do kuchni w stylu retro. Większość modeli nawiązuje do stylistyki tych sprzętów z lat 60. i 70. Przy okazji warto przypomnieć, że pierwsza polska lodówka „Mewa” została wyprodukowana dopiero w1956 roku we Wrocławiu. A lodówkę z zamrażarką wynaleziono w 1939 roku. Do domów wprowadziła ją jako pierwsza firma Electrolux. Zatem lodówka retro to sprzęt z XX wieku. Wcale nie taki stary!

Do jakiej kuchni pasuje lodówka retro

Modele lodówek nawiązujące stylem do lat 60. i 70. idealnie współgrają z kuchnią retro. Pasują do kuchni rustykalnej czy wykończonej płytkami w stylistyce PRL-u. Ale można również zestawić taką lodówkę z nowoczesnymi szafkami. Wtedy jednak musi być efektownie wyeksponowana. Warto też dodać jej do towarzystwa jakiś inny staroć, np. krzesła lub stół z epoki PRL-u.

Jak prawidłowo użytkować lodówkę?

Czym się różni od nowoczesnej

Jeśli chodzi o funkcjonalność, to nie różni się niczym. Również jest energooszczędna, ma funkcjonalne wnętrze i dobrze chłodzi. Lodówka retro ma po prostu design retro. Jedynie wybór modeli jest mniejszy i wyższa cena. Trudniej też o model lodówki retro o bardzo dużej pojemności, wysoki pod sufit. Najwięcej jest modeli średnich rozmiarów.

Kolorystyka i kształt

Kolor obudowy lodówki retro może być biały, kremowy, bardzo popularny jest czerwony, ale są też lodówki czarne i w innych kolorach. Kolor powinien pasować do kuchni. Te lodówki mają w większości charakterystyczny obły kształt. Choć zdarzają się też modele o ostrych krawędziach. Cechą charakterystyczną większości modeli jest uchwyt na drzwiach – jak klamka. W niektórych są proste uchwyty.

Producenci lodówek retro

Ponieważ nawet w dużych sklepach AGD zwykle możemy porównać tylko 3-4 modele retro, to warto wcześniej obejrzeć je w internecie, wchodząc np. na strony internetowe producentów. Takie lodówki oferuje wiele firm, np.: Amica, Gorenje, Samsung, Bosch. Jedne z najbardziej kultowych modeli ma firma Smeg.

Kilka wybranych modeli

Lodówka AMICA KGC15635B. Beżowa. Klasa energetyczna A++, osobne drzwi do zamrażalnika na górze i do chłodziarki. Pojemność chłodziarki 164 l, zamrażalnika 44 l. Zużycie energii elektrycznej 172kWh na rok. Cena 1530 zł.

Beżowa. Klasa energetyczna A++, osobne drzwi do zamrażalnika na górze i do chłodziarki. Pojemność chłodziarki 164 l, zamrażalnika 44 l. Zużycie energii elektrycznej 172kWh na rok. Cena 1530 zł. Lodówka GORENJE ORK192BL. Niebieska. Klasa energetyczna A++. pojemność chłodziarki 227 l, zamrażarki 95 l. Dwoje drzwi, zamrażalnik na dole. Cena 4399 zł.

Niebieska. Klasa energetyczna A++. pojemność chłodziarki 227 l, zamrażarki 95 l. Dwoje drzwi, zamrażalnik na dole. Cena 4399 zł. Lodówka Bosch KCN40AR30. Czerwona, klasa energetyczna A+, zużycie prądu 239 kWh na rok, wysokość 200 cm, No Frost, System MultiAirflow. Zamrażalnik na dole. Cena 6500 zł

Czerwona, klasa energetyczna A+, zużycie prądu 239 kWh na rok, wysokość 200 cm, No Frost, System MultiAirflow. Zamrażalnik na dole. Cena 6500 zł Lodówka SMEG FAB30RV1. Zielona pastelowa. Pojemność użytkowa chłodziarki: 229 l, zamrażarki 64 l. Klasa energetyczna A++, zużycie prądu na rok 212 kWh. Cena 6099 zł.

