Liście laurowe dodane do prania to prawdziwy hit, jeśli chodzi o pozbywanie się zafarbowanych plam. Jeśli więc zdarzy ci się wrzucić do pralki coś, co mocno barwi i myślisz, że reszta ubrań już jest spisana na straty, możesz jeszcze je wszystkie uratować.

Stosowanie liścia laurowego do prania to prawdziwy domowy hit. Ten naturalny składnik pomoże uratować zafarbowane tkaniny, a także zapobiegnie puszczaniu koloru już na etapie prania. Jeśli zdarzy ci się wypadek i po rozwieszeniu ciuchów zauważysz, że materiał jest przebarwiony, możesz go łatwo uratować.

Sporą ilość liści laurowych umieść w garnku i zagotuj. Nie dodawaj żadnych innych składników. Woda z liśćmi powinna gotować się przynajmniej 20-30 minut. Musi zrobić się wyraźnie ciemniejsza, a same liście muszą się odbarwić.

Tak przygotowaną, gorącą wodą zalej zafarbowane ubranie i - jeśli jest taka potrzeba - uzupełnij miskę ciepłą wodą. Pozostaw na kilka godzin, nawet na całą noc. Następnie wypierz ponownie ubranie jak zwykle. Zafarbowane plamy znikną.

Jeśli zdarzy się, że jeszcze coś zostało, możesz powtórzyć moczenie w liściach (oczywiście przygotuj wtedy nową „zalewę”). Najtrudniej będzie odbarwić jasne tkaniny, ale nie jest to niemożliwe.

Nie jest do końca jasne, dlaczego liście laurowe są tak skuteczne w ratowaniu zafarbowanych ubrań. Wiadomo jednak, że ich właściwości pomagają wytrącać niechciany pigment z tkanin. Jednocześnie nie uszkadzają materiału i nie zmieniają jego struktury.

Dzięki temu liście laurowe są o wiele lepszym sposobem, niż chemiczne odplamiacze. Szczególnie że w przypadku zafarbowanych ubrań (zwłaszcza kolorowych) niewiele sklepowych środków jest w stanie pomóc.

Możesz stosować zarówno suszone liście laurowe, jak i te świeże, jeśli hodujesz liść laurowy w doniczce. Ważne jest jednak, aby nie były one zwietrzałe. Opakowanie trzymaj zawsze szczelnie zammknięte - dotyczy to zarówno liści przeznaczonych do prania, jak i do gotowania.

