Mole spożywcze to prawdziwe utrapienie. Mogą pojawić się w sypkich produktach, takich jak ryż czy kasza, ale także w pestkach i nasionach. Najczęściej jest tak, że kupujesz już zainfekowane larwami produkty (dlatego w sklepach często możesz spotkać rozerwane pudełka z sypkimi produktami - ludzie sprawdzają w ten sposób, czy w środku nie ma moli).

Reklama

Swego czasu przyniosłam do domu woreczek z jedzeniem dla zimowych ptaków, a po około tygodniu larwy moli i dorosłe osobniki miałam w całej kuchni i przedpokoju. Na szczęście znalazłam na nie kilka dobrych sposobów.

Spis treści:

Mole spożywcze, choć uwielbiają wszelkiego rodzaju suchą żywność, nie przepadają za kilkoma intensywnymi zapachami. Jednym z nich jest liść laurowy. Nie zabije ich, ale skutecznie odstraszy, przez co wyniosą się z twojej kuchni każdym możliwym otworem - oknem, wentylacją, etc.

Liście laurowe najlepiej po prostu rozrzucić w szafkach oraz na górze - mole lubią chować się pod sufitem lub za meblami, więc tam też dobrze położyć kilka listków. Możesz także dodać świeże liście, jeśli akurat hodujesz w domu własne drzewko laurowe.

Rozłożone listki warto wymieniać co ok. 5-7 dni, kiedy stracą swój zapach. Po tym, jak pozbędziesz się szkodników, zredukuj liczbę listków, ale nie wyrzucaj ich całkowicie. Jeśli mole spożywcze przejdą do twojej kuchni np. przez rury wentylacyjne w bloku, jest szansa, że nie zadomowią się dzięki temu na dłużej.

fot. Liść laurowy na mole/Adobe Stock, chamillew

Nie tylko liście laurowe są skutecznym sposobem na mole spożywcze. Aby się ich pozbyć raz na zawsze, możesz wykorzystać także inne nieprzyjemne dla szkodników zapachy.

Do szafek albo na ich górę wstaw miseczkę z podgrzaną wodą z octem (najlepszy będzie jabłkowy). Mole nie przepadają za intensywnym zapachem octu, więc będą się trzymać od niego z daleka, jednak czasem zdarzy się, że ciekawość weźmie nad nimi górę i wpadną do wody.

Dobrym sposobem jest także ułożenie na talerzyku pokrojonych plasterków cytryny. Jeśli mole rozwinęły się z larw, musisz najpierw znaleźć ich gniazdo, a następnie usunąć je ręcznie lub przy pomocy wymienionych metod (jeśli nie masz do niego łatwego dostępu).

W przypadku dużej ilości moli najskuteczniejszym, doraźnym sposobem jest po prostu użycie odkurzacza. Większość szkodników możesz wciągnąć rurą, a potem dokładnie umyć wodą z octem i sokiem z cytryny wszystkie szafki i wyrzucić produkty, w których widzisz dorosłe mole lub larwy.

Worek z odkurzacza od razu wyrzuć albo opróżnij dokładnie zbiornik i od razu wynieś śmieci. Dzięki temu pozbędziesz się większości problemu, a może także gniazda. W takim wypadku zostanie ci tylko usunięcie pojedynczych osobników.

fot. Sposoby na mole spożywcze/Adobe Stock, vchalup

Nie da się całkowicie zapobiec molom. Czasem zdarzy się, że po prostu przyniesiesz coś do domu ze sklepu. Najlepszym sposobem na zapobieganie rozprzestrzeniania się szkodników w kuchni jest trzymanie wszystkich sypkich produktów w zamkniętych, szklanych lub plastikowych pojemnikach.

Zanim włożysz nowy produkt do szafki, sprawdź dokładnie, czy w środku nie ma larw ani dorosłych moli. Dopiero wtedy przełóż je do zamkniętego pojemnika i schowaj.

Reklama

Czytaj także:

Liść laurowy na zmarszczki

Liść laurowy na haluksy

Liść laurowy na stawy