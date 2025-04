Liście laurowe mają szereg zastosowań. Możesz włożyć je do szafki kuchennej, aby pozbyć się moli spożywczych. Są także świetnym domowym sposobem na siwe włosy, bóle stawów, a nawet mogą pomóc w przypadku dny moczanowej. Okazuje się, że liście laurowe mogą także uratować twoje pranie, kiedy zdarzy ci się mały wypadek.

Dodanie liścia laurowego do prania w pralce czy ręcznego nie sprawi, że plamy szybciej znikną ani nie doda ubraniom przyjemnego zapachu, ale szybko i sprawnie pomoże w przypadku przypadkowego zafarbowania ubrań.

Właściwości liści laurowych wybarwiają niechciany pigment i przywracają ubraniom pierwotny kolor. Ten prosty trick stosowały nasze mamy i babcie, a dzisiaj metoda ta wraca do łask. Im świeższy liść, tym lepiej. Nie musi być prosto z drzewka, ale dobrze, jeśli opakowanie z przyprawą jest szczelnie zamknięte, a liście nie wietrzeją.

Razem z listkiem laurowym do prania możesz dodać także 2-3 łyżki soli. Podbije ona kolor tkanin, a w przypadku białych ubrań zredukuje poszarzenia.

fot. Liść laurowy do prania/Adobe Stock, Konstantin Yuganov

Możesz wybrać jedną z dwóch metod. Liść laurowy możesz po prostu wrzucić do bębna pralki razem z ubraniami. Możesz włożyć je do małej siateczki, aby nie pokruszyły się nadmiernie. Pranie nastaw tak jak zwykle i użyj standardowych detergentów.

Jeśli jednak zafarbowanie jest duże, lepiej zrobisz, jeśli przygotujesz wywar. Do dużego garnka wrzuć kilka listków laurowych, zalej wodą i doprowadź do wrzenia. Następnie gotuj ok. 5 minut, lekko wystudź i przelej do miski z ubraniami.

Mocz je mniej więcej pół godziny, od czasu do czasu możesz przemieszać ubrania. Na koniec odciśnij nadmiar wody i wypierz ciuchy jak zwykle - w pralce albo ręcznie.

Liście laurowe dodane do pralki mogą przywrócić naturalną biel ubrań, jednak nie będzie to tak spektakularny efekt, jak po chemicznych wybielaczach czy chociażby sodzie oczyszczonej, wodzie utlenionej albo soli.

Jeśli jednak masz zafarbowane lub lekko poszarzałe białe ubrania, możesz wymoczyć je w ciepłym wywarze laurowym albo dodać kilka listków do bębna pralki. Po wysuszeniu na pewno zobaczysz efekty.

fot. Liście laurowe do prania/Adobe Stock, Atlas

Jeśli chcesz wybielić ubranie lub je odbarwić, sprawdzi się do tego - oprócz listków laurowych i wspomnianej już soli - także czarny pieprz. Możesz go dodać do proszku lub wsypać bezpośrednio do bębna. Sprawdzi się zarówno do białych, jak i kolorowych ubrań. Pamiętaj jednak, aby wtedy dobrze wypłukać ubranie - nastawić dodatkowy program w pralce albo zrobić to ręcznie.

Do białego prania możesz dodać odrobinę wody utlenionej. Zmieszaj ją z proszkiem lub płynem do prania albo dodaj rozcieńczoną wodę do płynu do płukania.

