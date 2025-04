Przedstawiamy nasze porady:

Rozjaśnij pomieszczenie

Duże okna przydają się nie tylko w salonie. Okazuje się, że spożywanie posiłków w dobrze oświetlonych wnętrzach zapobiega przejadaniu się. Ograniczeniu apetytu sprzyjają także kolory – zielony i niebieski. Natomiast czerwony i żółty wręcz przeciwnie – zachęcają do jedzenia.

Uważaj na patelnie

Dzięki teflonowej powłoce potrawy nie przywierają do patelni i można je przyrządzać bez tłuszczu. Ale nie zostawiaj pustej patelni na ogniu. Gdy Teflon® za bardzo się rozgrzeje, wydziela się z niego toksyczny gaz. Dlatego wkładaj do naczynia składniki potrawy, gdy jest jeszcze niezbyt gorące.

Wymień deski do krojenia

Powinnaś mieć osobne deski do mięsa, warzyw, ryb i chleba. Specjaliści mają różne zdania na temat najlepszego materiału. Niektórzy twierdzą, że do mięsa nie powinno się używać desek drewnianych, bo trudniej je umyć (radzą wybierać szklane i plastikowe), inni przekonują, że drewno ma właściwości bakteriobójcze. Jedno jest pewne – akcesoria te nie mogą być zbytnio porysowane, bo w szczelinach zbiera się brud.

Chowaj sztućce i naczynia po umyciu

Nie należy zostawiać ich w zmywarce, ani na suszarce (jeśli myjesz naczynia ręcznie). Zbiorniczek na wodę w suszarce na sztućce to wylęgarnia bakterii. Dlatego po umyciu pozwól sztućcom lekko ociec w suszarce, a potem wytrzyj je i schowaj do szuflady. Podobnie jest z naczyniami – nie zostawiaj ich długo na wierzchu, bo osiada na nich tłuszcz i kurz.

Zabezpiecz się przed poślizgiem

Kafelki na podłodze w kuchni łatwo utrzymać w czystości, ale stwarzają one spore ryzyko poślizgnięcia się. Dlatego na podłodze przed zlewem połóż mały chodniczek, w który będzie mogła wsiąknąć woda rozchlapana podczas zmywania. Uwaga! Dywanik powinien mieć pod spodem gumę, co zapobiegnie jego przesuwaniu się.

Gotuj bezpiecznie

Jeśli masz kuchenkę gazową, trzymaj w kuchni gaśnicę. Sprawdzaj jej datę ważności (zazwyczaj to ok. 2 lata). Pamiętaj, że patelni z tłuszczem, która zajęła się ogniem, nie wolno gasić wodą (olej czy smalec zacznie pryskać i cię poparzy).

Zdezynfekuj zmywarkę

Wysokie temperatury, wilgoć, resztki jedzenia... Zmywarka to wymarzone miejsce do rozwoju bakterii. Z badań przeprowadzonych na całym świecie wynika, że drobnoustroje występują aż w 62 procentach uszczelek. Dlatego każdorazowo po wyjęciu naczyń ze zmywarki oczyść filtr z resztek jedzenia. Natomiast raz w tygodniu umyj zmywarkę specjalnym środkiem (Somat, Finish), a uszczelki przetrzyj płynem dezynfekującym (np. Dettol).

Nie stawiaj gorących naczyń przy brzegu

Zwłaszcza, jeśli masz małe dzieci. Zdziwiłabyś się wiedząc, jak daleko potrafi sięgnąć ręką roczny maluch. A i ty możesz przecież zawadzić łokciem o gorący garnek. Naczynia zdjęte z ognia (a także noże, szklane pojemniki, ciężkie przedmioty) zawsze kładź w głębi blatu.

Wyparz gąbkę

Gąbki używane do mycia naczyń to największe siedlisko bakterii. Trzeba je wymieniać raz w tygodniu, a w międzyczasie, codziennie wieczorem wyparzyć wrzątkiem lub wsadzić na minutę do mikrofalówki.

Wymień blaty

Jeśli masz w planach remont kuchni, pomyśl o wymianie laminowanych blatów na drewniane lub marmurowe. Są, co prawda droższe, ale zdrowsze. Sztuczne tworzywa (zarówno sam laminat, jak i klej) wydzielają bowiem toksyczne opary nawet kilka lat po zainstalowaniu.

Lodówka w dobrym miejscu

Powinna się znaleźć z daleka od kuchenki i od kaloryfera. Wtedy pobiera mało prądu. Nigdy nie wkładaj też do lodówki gorących potraw i nie trzymaj zbyt długo otwartych drzwi, bo wtedy zużycie energii, by odpowiednio schłodzić wnętrze jest największe. Aby żywność była dobrze zabezpieczona przed zepsuciem, temperatura w chłodziarce powinna wynosić 4°C, a w zamrażalniku -18°C (mrożonki można wtedy przechowywać do 3 miesięcy).