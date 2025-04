Gdy na dziecięcym śliniaku, a tym bardziej na ubranku, pojawią się plamy z marchewki, mamy często myślą: kolejna rzecz do wyrzucenia. Rzeczywiście, plamy z marchewki są dość trudne do sprania, podobnie, jak np. plamy z krwi.

Reklama

Irytują też szklanki, które pociemniały od marchwiowego soku, zabarwione na pomarańczowo plastikowe elementy blenderów czy sokowirówek, emalia garnków. To właśnie betakaroten ma niesamowite zdolności barwiące. Na szczęście plamy z marchewki można sprać. Pamiętaj jednak, by zaplamionego marchewką ubrania nie wrzucać od razu do pralki.

Spis treści:

Gdy odzież zaplamioną marchwią upierzesz w pralce, to na 99,99% zabrudzenie nie zejdzie. I jest duże prawdopodobieństwo, że nie zniknie także przy drugim i kolejnym praniu. Dlatego, jeśli chcesz usunąć plamy z marchewki, zacznij od namydlenia.

Szare mydło na plamy z marchewki

Zamocz tkaninę w chłodnej wodzie, potrzyj wielokrotnie szarym mydłem i zostaw na 20 minut. Dopiero po tym zabiegu wypierz w pralce z dodatkiem dobrego proszku.

Woda utleniona na plamy z marchewki

Jeśli po 20 minutach od namydlenia plama z marchewki nie zbladła należycie i obawiasz się, że w praniu nie zniknie do reszty, spłucz mydło chłodną wodą i polej plamę wodą utlenioną. Po 10 minutach upierz.

Woda utleniona ma właściwości wybielające, więc wybieli barwnik.

Słońce na plamy z marchewki

Tkaniny uprane z wywabionymi wcześniej plamami z marchwi, warto suszyć na słońcu. Zwłaszcza, gdy widzisz, że zabrudzone miejsce nadal różni się trochę od pozostałej części tkaniny - np. plama z marchewki nie sprała się do końca. Słońce, a dokładnie promienie UV, mają właściwości wybielające.

Niektóre plastikowe elementy robotów, blenderów, a także miseczki, przyjmują barwnik od marchwi. Dzieje się tak w przypadku plastików gorszej jakości.

Tu regułą powinno być mycie lub płukanie jak najszybciej po użyciu. Można też przecierać je gąbką z nałożoną pastą do zębów.

Jeśli plamy z soku marchwiowego pojawiły się na szklanych naczyniach lub emaliowanych garnkach, wykorzystaj sok z cytryny.

Zmywak nasącz sokiem z cytryny lub roztworem kwasku cytrynowego i szoruj naczynie przez kilka minut. Jeśli efekt nie jest zadowalający, możesz dodatkowo umyć naczynia zmywakiem posypanym łyżeczką sody oczyszczonej.

Mimo zastosowania domowych metod plamy z marchewki są nadal widoczne? W drogeriach są tzw. odplamiacze precyzyjne. To określenie oznacza, że są przeznaczone do konkretnego rodzaju plam.

Pierwotna treść artykułu została opublikowana 26.03.2018.

Reklama

Czytaj także:Jak usunąć plamy z owoców?Sposób na plamy z jagód na ubraniachJak usunąć plamy z czekolady?