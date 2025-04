Już wiesz, jaką choinkę wybrać, zadbałaś nawet o prezenty świąteczne dla wszystkich, tymczasem nie wiesz, jak naprawić lampki choinkowe, które z jakiegoś powodu nie działają? Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na żywe drzewko, czy twoim wyborem będzie sztuczna choinka, trudno wyobrazić ją sobie bez światełek.

Reklama

Szeroki wybór lampek choinkowych sprawia, że zamiast naprawiać stare, które z jakiegoś powodu nie świecą, często kupujemy nowe. Tymczasem niedziałające lampki choinkowe to zwykle wina jednej przepalonej żarówki. Jak naprawić takie światełka?

Spis treści:

Czasem zdarza się, że lampki świąteczne świecą, ale bardzo słabo. Powodem takiego stanu może być niewłaściwie dobrana moc światełek do napięcia w gniazdku elektrycznym. Dzieje się tak często, kiedy zamawiamy lampki stworzone pierwotnie na inny rynek, np. chiński.

Przyczyną słabej mocy światła mogą być także załamania w kablach. Najczęściej przyczyną tego jest złe przechowywanie lampek. Jeśli zwijasz kabel byle jak, a następnie wciskasz światełka na siłę do pudełka. Przez to przepływ prądu może być zaburzony. Pamiętaj, aby po rozplątaniu światełek kilka razy potrząsnąć lekko kablami, aby wyrównać ewentualne załamania.

Jeśli podłączyłaś światełka do prądu, a one nie działają lub widzisz, że nie świeci jedna żarówka, nie musisz wyrzucać całego kompletu. Nawet jeśli żadna lampka nie świeci, winna może być tylko jedna żarówka. Dzieje się tak, kiedy lampki połączone są ze sobą szeregowo, czyli w większości produktów dostępnych na rynku.

Jak naprawić lampki choinkowe, kiedy nie wiadomo, która żarówka się spaliła? Możesz ją rozpoznać po ciemniejszej barwie. Obejrzyj wszystkie lampki, a następnie tę, która wyda ci się przepalona, wyjmij ją z kompletu i zastąp nową. W przypadku żarówek z przezroczystego szkła, sprawdź je pod światło, w ten sposób łatwiej dostrzeżesz przepalony żarnik.

Jeśli masz problem z rozpoznaniem, która żarówka lampek choinkowych jest wadliwa, użyj probówki lub dużej płaskiej baterii typu 3R12. Jeśli posiadasz probówkę, podłącz światełka do prądu i sprawdzaj kolejno każdą lampkę. Przykładaj probówkę od spodu (czyli tam, gdzie jeden przewód wchodzi i jeden wychodzi) do każdej osłonki, w której znajduje się żarówka. Jeżeli probówka się nie zaświeci, znaczy to, że znalazłaś wadliwe światełko.

Czasem może się zdarzyć tak, że tylko jedna żarówka z kompletu nie świeci. Dzieje się tak, kiedy lampki połączone są ze sobą równolegle. Wówczas wystarczy wymienić przepaloną żarówkę na nową. Zwykle kilka zapasowych sztuk znajduje się w oryginalnym opakowaniu.

Jeśli mimo przepalonej żarówki pozostałe świecą, i tak należy ją wymienić. W przeciwnym razie przez pozostałe będzie przepływać zbyt duże napięcie, przez co wkrótce one także się przepalą.

fot. Jak naprawić lampki choinkowe/Adobe Stock, Crystal Sing

Pamiętaj, by poza sezonem przechowywać lampki choinkowe w odpowiedni sposób. Zapobiegniesz konieczności naprawy w kolejny rok. Przyda ci się do tego rulon po papierze pakowym lub pasek grubszej tektury.

Sznur lampek owijaj gęsto wokół rulonu, niezbyt ciasno, by ich nie uszkodzić. Wtyczkę przewodu zabezpiecz gumką recepturką. Dzięki temu lampki choinkowe nie poplączą się.

Artykuł powstał na podstawie tekstu Joanny Szczepaniak. Pierwotnie został opublikowany 11.12.2013.

Reklama

Czytaj także:

Jakie lampki wybrać do domu, a jakie na zewnątrz?

Dekorowanie choinki na święta

Co postawić na świątecznym stole?