Kwiaty doniczkowe są nie tylko ozdobą mieszkania, ale również zdrowym dodatkiem - poprawiają jakość powietrza w domu, pochłaniając przy tym szkodliwe substancje. Chociaż przepadamy także za skromnymi paprotkami lub kaktusami, nie da się ukryć że najwięcej powabu mają w sobie kwiaty doniczkowe kwitnące, które cieszą oko przez cały rok pięknymi kwiatostanami, robiąc sobie jedynie krótki "odpoczynek".

Gdy zimą ogród pogrążony jest w stanie hibernacji, warto zaprosić wyraziste barwy przynajmniej na swój parapet. Podczas innych pór roku piękne roślinki stanowią idealne dopełnienie ładnej pogody za oknem. Przedstawiamy wam TOP 7 kwitnących kwiatów doniczkowych!

1. Anturium

Anturium jest popularne nie tylko jako kwiat doniczkowy, ale również w wersji ciętej. Jest dość wymagające, ale jego kwiatostany cieszą oko przez większą część roku. Ta roślina wymaga dość wysokiej temperatury i wilgotności. Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest regularne przecieranie liści z kurzu. Uważaj - gdy liście anturium zrobią się żółtawe i zaczną opadać, oznacza to że roślinie jest zbyt zimno!

2. Storczyk (Phalaenopsis)

W tej chwili chyba najmodniejsza roślina doniczkowa w Polsce. Nie należy ustawiać ich na parapetach położonych od południa - nie lubią nadmiaru słońca. Potrzebują za to dużo rozproszonego światła, więc dobrym pomysłem jest okno usytuowane od wschodu lub zachodu. Te kwiaty doniczkowe należy podlewać dopiero wtedy, gdy podłoże przeschnie. Storczyki lubią letnią wodę! Czytaj więcej o pielęgnacji storczyków:

3. Cyklamen perski

Inaczej zwany fiołkiem alpejskim. Lubimy go głównie za to, że cieszy oko podczas szaroburej jesieni i zimy - na ogół kwitnie od października do kwietnia. Ten kwiat doniczkowy nie lubi wysokich temperatur, dlatego najlepiej lokować go w chłodnych, przewiewnych miejscach. Jeśli to możliwe, warto wynosić go na noc do nieogrzewanego pomieszczenia. Odwdzięczy się wtedy przepięknymi kwiatami!

Podczas podlewania pod żadnym pozorem nie zalewaj kwiatostanów ani liści - mogą wtedy zgnić. W momencie kwitnienia cyklamen należy podlewać często. Ziemia w doniczce powinna być ciągle wilgotna.

4. Fiołek afrykański

Inaczej nazywany sępolią. Fiołek afrykański kwitnie przez cały rok, ale szczególnie obficie podczas sezonu letniego. Ten kwiat doniczkowy lubi wilgoć w powietrzu, ale nie cierpi moczenia liści ani kwiatów. Nie przepada za przeciągami. Przekwitłe kwiatostany trzeba usuwać.

5. Hoja różowa

Ten kwiat doniczkowy kwitnie zazwyczaj od maja do późnej jesieni. Wydziela jednak niezwykle intensywny zapach, więc pod żadnym pozorem nie można ustawiać go w sypialni. Hoja musi być posadzona w dużej, stabilnej donicy i mieć podpórkę - jej pnące gałęzie muszą się wokół niej oplatać. Kwiatostany są bardzo trwałe. Hoja lepiej znosi chwilowe przesuszenie, niż zbyt dużą wilgoć.

6. Kliwia pomarańczowa

Ten kwiat doniczkowy rozpoczyna swoje kwitnienie w lutym. Rośnie w różnych warunkach, ale najlepiej rozkwitnie na północnym oknie. Nie lubi upałów, za to przepada za wilgocią. Liście kliwii należy myć lekko zwilżoną gąbką.

7. Kalanchoe

Ten kwiat doniczkowy jest obsypany kwiatkami od wczesnej jesieni aż do późnej wiosny. Kalanchoe nie przepada za przeciągami, nie lubi też nadmiaru wilgoci. Nie można dopuszczać do tego, by woda stała w doniczce lub podstawce.

