Rośliny doniczkowe kwitnące zimą, jesienią czy wiosną także potrzebują okresu spoczynku — wówczas może nim być okres letni, gdy inne kwiaty kwitną akurat obficie. Posiadając kwiaty doniczkowe kwitnące o różnych porach roku, przez cały rok możesz cieszyć się widokiem pięknych kwiatostanów.

Cyklamen uprawiany w doniczce (fiołek alpejski) to piękny kwiat o dekoracyjnych liściach w kształcie serca. Kwitnie już od późnej jesieni, widokiem kwiatów w wielu kolorach możesz cieszyć się zwykle przez całą zimę, o ile tylko... nie będzie miał zbyt ciepło.

Cyklamen lubi chłodniejsze pomieszczenia. Zaliczanie go do kwiatów doniczkowych kwitnących cały rok jest może nieco na wyrost (okres spoczynku tej rośliny przypada latem), jednak przez większą część roku kwitnie i cieszy oczy. Dobrze pielęgnowany może przeżyć kilka lat.

fot. Cyklamen/Adobe Stock, Africa Studio

Do kwiatów, które mogą kwitnąć niemal przez cały rok należą m.in. storczyki. Pielęgnacja storczyków - wbrew powszechnym opiniom - nie należy do szczególnie kłopotliwych. Najważniejsza jest wiedza na temat tego, jak podlewać storczyka, by kwitł niemal na okrągło. Storczyk Cymbidium lubi dużo światła i chłodniejsze powietrze o wysokiej wilgotności. Wytwarza obfite kwiatostany liczące od 10 do 25 kwiatów.

fot. Storczyk/Adobe Stock, adix89

Kalanchoe może zakwitać o różnych porach roku - także zimą. To dlatego z łatwością kupisz ten kwiat w markecie lub w kwiaciarni - jest bardzo popularny.

Kalanchoe posiada bardzo dużo drobnych kwiatuszków, występuje w wielu kolorach. Ozdobą tej rośliny są także grube liście o ciekawie „poszarpanych” brzegach. Kalanchoe nie jest rośliną szczególnie wymagającą. Magazynuje wodę w liściach, wystarczy podlewać raz w tygodniu, gdy ziemia zdąży przeschnąć.

fot. Kalachnoe/Adobe Stock, Nizoli

Jeśli szukasz rośliny doniczkowej kwitnącej zimą — azalia będzie doskonałym wyborem. Kwitnie przez wiele tygodni, a nawet miesięcy, rozwijając coraz to nowe kwiaty, po okresie spoczynku zakwita ponownie. Azalia to kwiat, który zdobi wiele ogrodów, dlatego tak chętnie sadzimy ją również w doniczkach, by cieszyć się jej kwiatami przez cały rok.

fot. Azalia/Adobe Stock, Gioi

Fiołek afrykański to zazwyczaj niewielka, wręcz miniaturowa roślinka kwitnąca przez cały rok. Wielbiciele fiołków afrykańskich posiadają na swoich parapetach olbrzymie kolekcje, dzięki czemu na okrągło cieszą się widokiem kwiatów.

Fiołek afrykański dobrze będzie się czuł na wschodnim i zachodnim parapecie. Lubi temperaturę 16 - 20 stopni Celsjusza. Sztuczne światło, którym doświetlamy mieszkania, zwłaszcza zimą pozwala mu kwitnąć niemal przez cały rok.

fot. Fiołek afrykański/Adobe Stock, o_lypa

Z pewnością widziałaś już ten kwiat, być może nie znając jego nazwy. Anturium można uprawiać w doniczce, często bywa sprzedawany jako kwiat cięty (w wazonie postoi nawet przez miesiąc). Nietypowy kwiat przyciąga uwagę, warto mieć go w domu, choć wymaga nieco zabiegów, by ładnie kwitł. To jeden z najpopularniejszych kwiatów doniczkowych kwitnących przez cały rok.

fot. Anturium/Adobe Stock, sergio_37_120

Skrzydłokwiat to popularny kwiat doniczkowy, znany głównie ze swoich właściwości oczyszczających powietrze. Warto postawić go w sypialni lub w dowolnym pomieszczeniu (nawet w łazience), gdyż dobrze radzi sobie z brakiem światła słonecznego. Skrzydłokwiat wytwarza dekoracyjne białe kwiaty i kwitnie naprawdę długo — może kwitnąć nawet przez cały rok, przy zapewnieniu optymalnych warunków.

fot. Skrzydłokwiat/Adobe Stock, olgavolodina

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 13.01.2020

