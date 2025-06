Kupuję za kilka złotych w spożywczaku i czyszczę piekarnik. Przypalenia znikają w mgnieniu oka

Czyszczenie piekarnika nie musi oznaczać godzin szorowania i duszenia się od chemicznych oparów. Wystarczy sięgnąć po coś, co kosztuje grosze i co na pewno masz w kuchni - sól kuchenna świetnie radzi sobie z przypaleniami i tłuszczem. To prosty i naturalny sposób, który szybko działa.