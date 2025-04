Wiele czynności kuchennych może być o wiele łatwiejsza niż nam się to wydaje. Czasem irytujemy się na pewnego rodzaju niedogodności i nie wiemy jak w prosty sposób można je pokonać. Wystarczy znać różne kuchenne triki i sprawić, aby czas spędzony w kuchni był o wiele bardziej przyjemny! Poznaj 5 kuchennych trików!

Pierwszy trik - aby ziemniaki nie rozpadły się i nie pękały

Gotowanie ziemniaków można "w magiczny" sposób usprawnić aby uniknąć ich rozpadania. Co trzeba zrobić? Znanym kuchennym trikiem jest dodanie do wody łyżki soku z cytryny. Z kolei jeśli ziemniaki w mundurkach pękają podczas gotowania wystarczy dodać do wody kilka kropel octu.

Drugi trik - aby mięso nie przyklejało się do blachy

Bardzo często podczas pieczenia mięsa borykamy się z problemem jego przylepiania do blachy bądź folii aluminiowej. Bardzo skutecznym trikiem jest ułożenie mięsa na... plasterkach cebuli. Mięso nie przyklei się i dodatkowo zyska lepszy aromat.

Trzeci trik - aby przywrócić do życia zwiędnięte warzywa

Zwiędnięte warzywa ani nie wyglądają dobrze, ani dobrze nie smakują. Jest jednak pewien trik na to, by można było przywrócić je do życia! Wystarczy włożyć je na chwilę do zimnej wody z dodatkiem mąki ziemniaczanej.

Trik czwarty - aby banany nie ciemniały i nie psuły się

Bardzo często po kupieniu bananów i przyniesieniu ich do domu - owoce zaczynają ciemnieć i szybko się psuć. Rada jest prosta! Wystarczy owinąć ich ogonki folią spożywczą.

Trik piąty - aby wino nie wietrzało

Często w kuchni wykorzystujemy wino do różnych potraw. Nie używamy go zbyt wiele, ale otwarte wino szybko wietrzeje. Sposób? Wlej wino do kostkarki i zamróź. Wyjmuj pojedyncze kostki w razie potrzeby.

