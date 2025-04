Jeśli właśnie stoisz przed decyzją jaką choinkę kupić na święta, zdecyduj się, na czym zależy ci najbardziej. Czy bożonarodzeniowe drzewko ma wytrzymać kilka tygodni, czy rzecz w tym, by intensywnie pachniało, nawet jeśli szybko straci igły?

Która choinka pachnie?

Najbardziej intensywnie pachnie świerk pospolity. Nie musisz nawet dotykać jego igieł ani być specjalnie blisko świątecznego drzewka - świerk wydziela tak intensywny zapach, że niektórym może on wręcz przeszkadzać.

Jeśli chcesz mieć pachnącą choinkę, możesz też zdecydować się na świerk srebrny - jego igły są grubsze, a gałązki sztywniejsze.

Wadą świerka w roli choinki, jest jednak jego nietrwałość. Aby choinka się nie sypała tak szybko, warto postawić ją w chłodniejszym miejscu i ciągle podlewać. Mimo wszystko świerk szybko traci igły, zatem kupuj go dopiero tuż przed Wigilią.

Intensywny zapach choinki poczujesz także wtedy, gdy na święta kupisz sosnę. Sosna ma piękny żywiczny zapach, w dodatku postoi dłużej niż świerk. Nie jest to jednak częsty wybór, jeśli chodzi o choinkę. Na rzadkich gałęziach, dobrze wyglądają jedynie duże bombki w mniejszej ilości.

Która choinka nie gubi igieł?

Przede wszystkim jodła. Warunek jest jeden: powinna być świeża. Jeśli kupisz choinkę ściętą na miesiąc przed zakupem nie łudź się, że długo będzie cieszyć wyglądem.

Faktem jest jednak, że jodła kaukaska nie gubi igieł i wytrzyma w domu nawet 2 miesiące. Jej igły nie opadają, a brązowieją. Jodła ma także ładny pokrój, łatwo więc znaleźć symetryczne drzewko, które będzie ładnie wyglądać jeszcze przed ozdobieniem.

fot. Adobe Stock

Jodła kaukaska czy świerk?

To właściwie dwa najpopularniejsze gatunki. Jodła to dobry wybór, jeśli chcesz, by choinka wytrzymała bardzo długo. Licz się jednak ze sporym wydatkiem - za gęste drzewko do sufitu, zapłacisz zwykle powyżej 100 zł. Pamiętaj, że praktycznie nie pachnie.

Cięty świerk pospolity postoi w domu 1-2 tygodnie. Szybko zacznie zrzucać igły, za to jest dużo tańszy (duże drzewko kupisz za mniej niż 50 zł). Pięknie pachnie, ale jego zapachem nie nacieszysz się zbyt długo.

