Od pewnego czasu staram się być lepsza dla naszego środowiska naturalnego i z wody butelkowej przerzuciłam się na wodę filtrowaną. Nie tylko zużywam mniej śmieci, a też naprawdę sporo oszczędzam. Kiedy więc pojawiła się okazja przetestowania supernowoczesnego, mobilnego systemu uzdatniania wody J.Shmidt 500, wiedziałam, że będę zadowolona.

Mobilny system filtrowania wody J.Shmidt 500

J.Shmidt marki AQUAPHOR to nie zwyczajny dzbanek filtrujący, a prawdziwy mobilny system uzdatniania wody. Możemy zabrać go sobą dosłownie wszędzie i mieć nieustanny dostęp do krystalicznie czystej wody. Oprócz tego dzbanek jest wykonany z bezpiecznego dla naszego organizmu tritanu (BPA free) i nie zaśmieca środowiska szkodliwym plastikiem.

fot. Archiwum prywatne

Jednak prawdziwym zaskoczeniem i najważniejszym elementem dzbanka jest wkład filtrujący, który wyposażony jest w membranę kapilarną pokrytą drobniutkimi porami, przez które nie przeciśnie się nawet bakteria.

Dzięki temu z wody usuwane są wszystkie szkodliwe zanieczyszczenia mechaniczne, chlor, metale ciężkie, produkty ropopochodne, ale także bakterie, co jest niespotykane w innych dzbankach na rynku. Mamy tu do czynienia z filtracją cząstek do 800 razy mniejszych niż ludzki włos.

fot. Archiwum prywatne

Dzbanek napędzany jest pompą ładowaną przez kabel USB dołączony do opakowania. Dzięki pompie filtracja nawet pełnego zbiornika wody zajmuje zaledwie kilkanaście sekund. Wystarczy włączyć przycisk i już. Chwilę później cieszymy się czystą i pyszną wodą, którą możemy wypić, albo wykorzystać do gotowania.

Zalety użytkowania mobilnego systemu filtracji J.Shmidt 500 marki AQUAPHOR

korzyści dla środowiska naturalnego

dostęp do pitnej wody w każdym miejscu

długi czas pracy baterii (nawet do tygodnia bez ładowania)

niezwykle dokładna filtracja usuwająca wszelkie szkodliwe substancje

jeden filtr wystarcza na oczyszczenie nawet 500 litrów wody!

Wszystkim fanom prostych i ekologicznych rozwiązań z czystym sercem mogę polecić dzbanek J.Shmidt 500. Działa szybko i niezawodnie i co najważniejsze, w każdym możliwym miejscu. Cena systemu filtrowania wynosi 197 zł, co może być dość wysokim kosztem dzbanka filtrującego, jednak jego jakość jest tego warta.

Artykuł powstał z udziałem marki AQUAPHOR