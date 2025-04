Jak zrobić biało-czerwony kotylion patriotyczny idealny na 11 listopada i inne święta narodowe?

Jak zrobić kotylion patriotyczny na 11 listopada lub inne narodowe święto? To bardzo proste - możesz zrobić go z białego i czerwonego brystolu albo gładkiego materiału. Kotylion możesz dodatkowo ozdobić eleganckimi guzikami albo drobnymi koralikami. Dodaj do niego także agrafkę lub przyklej niewielką klamerkę, aby zaczepić kotylion na ubraniu.