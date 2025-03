Co zrobić z opakowaniami po kosmetykach?

Większość z nas ma w swoich szafkach w łazience niezużyte kosmetyki. Kiedy ich termin ważności mija, stają się bezużyteczne i pojawia się pytanie, gdzie je wyrzucić.

Polacy często zakładają, że jeśli opakowanie jest szklane, to należy je wrzucić do kosza na szkło. Tymczasem niekoniecznie jest to dobre rozwiązanie. Wybór pojemnika zależy od tego, czy opakowanie jest puste, czy pełne.

Opakowania po niezużytych kosmetykach zaleca się wrzucać do pojemnika przeznaczonego na odpady zmieszane. Do tego pojemnika mogą trafić nieużywane lakiery do paznokci, opakowania po tuszach do rzęs z pozostałościami mascary, szminki i cienie do powiek oraz zużyte płatki kosmetyczne.

Z kolei puste opakowania po kosmetykach powinniśmy wrzucić odpowiednio do pojemników na szkło lub metal i tworzywo sztuczne, w zależności od materiału, z jakiego zostały wykonane – podaje Radio Zet.

Aby uniknąć sytuacji, kiedy będziesz się pozbywać przeterminowanych kosmetyków, warto przemyśleć swoje zakupy. Oczywiście promocje w drogeriach typu dwa w cenie jednego są kuszące, ale nie zawsze kupujemy to, czego faktycznie potrzebujemy.

Dzięki przemyślanym zakupom nie tylko zmniejszymy ilość odpadów kosmetycznych, ale również zaoszczędzimy pieniądze.

