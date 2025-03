Reklama

Jesteś ciągle zabiegana, a przez to masz wrażenie, że nie spełniasz się w stu procentach w żadnej ze swoich codziennych ról? Jedno wiemy na pewno – nie jesteś w tym poczuciu osamotniona. Czasami warto zatrzymać się i pomyśleć, czy nie oceniamy się zbyt surowo. Obowiązki są i będą, lecz warto również znaleźć w codzienności czas na relaks we własnych czterech ścianach. Wiadomo, że najlepiej odpoczywa się w uporządkowanej i czystej przestrzeni. Czy sprzątanie to kolejny punkt z listy zadań „to do”? Pewnie tak, lecz w tym aspekcie warto dać sobie pomóc i zaufać technologii!

Marka Dreame to innowacyjny producent sprzętu do domu, który pomoże ci zachować balans pomiędzy koniecznością sprzątania, a czasem dla siebie. Produktom Dreame warto przyjrzeć się właśnie teraz – po pierwsze warto mieć pod ręką skuteczne narzędzia tuż przed Świętami, a po drugie w ramach akcji Black Friday można upolować nie lada atrakcyjne oferty na kilkadziesiąt modeli marki. Przybliżamy trzy kategorie urządzeń do dbania o czystość w domu, dzięki którym sprzątanie nie będzie już przykrym obowiązkiem.

Roboty sprzątające

fot. Mat. prasowe





To kategoria sprzętów dla osób posiadających zwierzęta lub dużą rodzinę. Roboty sprzątające to samodzielne urządzenia, które odkurzają i myją podłogę, a ty możesz w tym czasie zająć się czymś innym, na przykład… odpoczywaniem! Zaawansowana technologia użyta w urządzeniach Dreame zapewnia wydajność i skuteczność sprzątania. Potrzebujesz, by robot docierał do trudno dostępnych miejsc? Świetną propozycją będzie X40 Ultra, w którym szczotka boczna oraz nakładka mopująca osadzone są na wysuwanym ramieniu. Wartymi uwagi są też modele z serii L10s, które podobnie jak opisany wyżej model, samodzielnie opróżniają swoje pojemniki na kurz, uzupełni wodę w urządzeniu oraz wyczyści mokre pady po myciu podłogi. Doskonale wycenionym obecnie modelem jest obecnie również Dreame D10 Plus Gen 2, które zapewnia długą pracę dzięki wydajnemu akumulatorowi.



Odkurzacze pionowe

fot. Materiały prasowe





Te wygodne urządzenia to świetny sposób na włączenie do codziennego dbania o czystość w domu. Lekkie i poręczne, odkurzacze pionowe są łatwe w użyciu, przez co nawet dzieci poradzą sobie z ich obsługą. Sprzątanie odbędzie się sprawnie i szybko, a dzieciaki poprzez zabawę nauczą się odpowiedzialności. Jakie modele wybrać w promocyjnej, listopadowej cenie? Z30 to potężny odkurzacz pionowy, który może generować nawet 28 000 Pa siły ssącej. Jego inteligentne czujniki badają ilość zanieczyszczeń, by dostosować pracę do aktualnych warunków. Wersja R20 to za to świetny wybór dla alergików. Posiada wszystkie innowacyjne funkcje innych modeli, lecz wyposażony jest również w 5-stopniową filtrację, która eliminuje do 99,95% drobnoustrojów.



Urządzenia Wet&Dry

fot. Mat. prasowe







Odkurzanie i mycie za pomocą jednego urządzenia to oszczędność miejsca i czasu. Korzystając z promocji z okazji Black Friday warto zainteresować się urządzeniami z kategorii Wet&Dry. Model H12 Core to odkurzacz pionowy działający na mokro i sucho, z którym zapanowanie nad porządkiem w domu jest łatwiejsze. Urządzenie zostało wyposażone w czujnik ilości zabrudzeń, aby umożliwić automatyczne dostosowanie siły ssania oraz ilości wody. H13 Pro sprawdzi się natomiast, gdy zależy nam na nowoczesnym urządzeniu bezprzewodowym. Dla najbardziej wymagających Dreame ma również w ofercie model H14 Dual, który łączy w sobie aż pięć funkcji. Sprzątanie nigdy nie było łatwiejsze!

Black Friday zbliża się wielkimi krokami. Skorzystaj z nich, by łatwiej i szybciej zadbać o dom i znaleźć czas na odpoczynek, który zapewni zdrowy i bardzo potrzebny balans.

