Komary bywają naprawdę uporczywe. Pomijając fakt, iż gryzą i mogą przenosić choroby, to dodatkowo hałasują w bardzo nieprzyjemnej dla ludzkiego ucha częstotliwości. Zwykle spotykasz je na zewnątrz, ale komary często chowają się w domach. Gdzie dokładnie?

Reklama

Spis treści:

Gdzie możesz szukać komarów? Lista potencjalnych zakamarków jest dość długa. Komary uwielbiają przede wszystkim miejsca ciemne, ciepłe i wilgotne. Często więc możesz spotkać je w łazience. Chowają się za meblami, w rogach ścian, a także pod sufitem. Mogą także chować się pod łóżkiem - na podłodze albo pomiędzy szczebelkami w dnie łóżka.

Naukowcy odkryli, że istnieją także kolory, które przyciągają komary - chętniej przylatują one w miejsca czarne, pomarańczowe, czerwone oraz w odcieniu cyjan. Nie przepadają za to m.in za bielą i fioletem. Dodatkowo komary niemal zawsze wybierają miejsca, w których mogą być "niewidoczne", a zatem takie zakamarki, do których człowiek rzadko zagląda. Możesz ich szukać wobec tego także w zasłonach i firanach.

fot. Gdzie chowają się komary w domu/Adobe Stock, RealPeopleStudio

Jeśli masz podejrzenie, że w twoim pokoju zadomowił się komar, ale nie potrafisz go zlokalizować, wykorzystaj lampkę nocną. Komary, podobnie jak ćmy, lecą do światła, choć akurat u nich może to być złudzenie światła słonecznego lub mogą być przyciągane ciepłem żarówki.

Zgaś więc wszystkie światła w pokoju i zostaw jedynie tę malutką lampkę. Jest bardzo duża szansa, że w ciągu kilku lub kilkunastu minut komar zacznie się koło niej kręcić. Możesz także potrząsnąć zasłonami, wtedy komar wyleci z niej i zacznie szukać sobie bezpieczniejszego miejsca.

Komary są aktywne w ciągu dnia, od wczesnego ranka mniej więcej do godziny 22. Następnie wybierają miejsce na kryjówkę i "idą spać". Budzą się zazwyczaj między 4 a 6 rano i to w tych godzinach są bardzo aktywne.

Oczywiście zdarzają się także "komary z bezsennością", które nie mogą znaleźć sobie odpowiedniego miejsca na nocleg, przez to mogą uporczywie bzyczeć nad uchem nawet po północy.

fot. Komary rzadko są aktywne w nocyAdobe Stock, chajamp

Jeśli nie chcesz w swoim domu czy mieszkaniu nieproszonych gości, możesz sięgnąć po jeden z wielu domowych sposobów na komary albo wykorzystać sklepowe gadżety, takie jak zapachy odstraszające do kontaktu czy odstraszacze dźwiękowe.

Bardzo dobre efekty wykazuje stosowanie olejków eterycznych o silnym zapachu, np. cytrusowych, bazyliowych, cynamonowych. Możesz także posadzić w domu lub na balkonie rośliny, które odstraszają komary, przede wszystkim lawendę, komarzycę i trawę cytrynową. Komary nie lubią też zapachu przypraw.

Dla wielu osób świetnym pomysłem na pozbycie się komarów z domu jest posiadanie kota lub innego pupila z silnym instynktem łowieckim. Rzeczywiście, mruczki uwielbiają polować na małe, szybko poruszające się komary, ale pamiętaj, że mogą one przenosić groźne (również dla zwierząt) choroby. Nie dopuszczaj więc do bliskich spotkań twojego czworonoga z komarami.

Reklama

Czytaj także:

Liście pomidorów na komary

Czy komary chętniej gryzą osoby "słodkokrwiste"?

Jak wygląda ukąszenie komara?