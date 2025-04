Kociołek to jedno z najciekawszych naczyń, dzięki którym możemy przygotować fantastyczne potrawy. Na rynku pojawiły się różnego rodzaju kociołki na ognisko. Przydają się na biwakach, campingach, podczas weekendowego grillowania... Który jednak wybrać?

Kociołek żeliwny

Kociołek żeliwny to najbardziej popularny typ naczynia przystosowanego do przygotowywania dań na ogniu. Produkowany jest z żeliwa o specjalnie dobranym składzie. Dzięki temu gotowane w nim potrawy zachowują swój jedyny w rodzaju smak. Co ważne, dusząc w kociołku żeliwnym, zanim włożymy do niego mięso i warzywa, powinnyśmy wyłożyć go liśćmi kapusty.

Wówczas mamy pewność, że przygotowywane danie nie przyklei się do dna kociołka i dzięki temu nie przypali się. Co więcej, w kociołku możemy dusić potrawy dzięki dokręceniu pokrywy specjalnymi śrubami.

Kociołek żeliwny najczęściej posiada specjalne nóżki, które ułatwiają ustawienie go nad ogniem. W zestawie znajduje się również pokrywa. Najlepsze są kociołki, które nie były wcześniej czernione żadnymi chemicznymi substancjami. Taki nieczerniony kociołek przed użyciem należy wypalić w ogniu.

Jednym z rodzajów kociołka żeliwnego jest kociołek emaliowany. Pokryte emalią wnętrze tego garnka na ognisko zapobiega przywieraniu potraw do dna naczynia. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, choć niektórzy uważają, że zmienia się smak potraw przygotowywanych w ten sposób.

Kociołek miedziany

Kociołek miedziany zawieszany jest bezpośrednio nad ogniskiem. Nie posiada pokrywy. Wyposażony jest za to w stojak ogniskowy. Zaletą takiego kociołka jest łatwość jego czyszczenia oraz fakt, że można go używać również jako naczynie stołowe.

Kociołek ze stali nierdzewnej

Można używać go zarówno na ognisku, jak i gotując na grillu. Kociołek ze stali nierdzewnej (inox) składa się najczęściej z zestawu trzech elementów - garnka, stojaka oraz pokrywy. Jest to bardzo trwałe naczynie, łatwe do czyszczenia oraz transportu.

Bogracz

Bogracz to tradycyjny kociołek węgierski. Nazwą tą określane jest również danie przygotowywane w takim naczyniu. Bogracz nie posiada ani pokrywy, ani nóżek. Podwieszany jest za to nad ogniskiem dzięki specjalnemu stojakowi. Może być wykonany z różnego rodzaju materiałów - stali, żeliwa czy miedzi. Tradycyjnie występują dwa rodzaje tego naczynia - do gotowania zup (naczynie zwężające się na górze) oraz do przygotowywania leczo lub gulaszu (naczynie rozszerzające się ku górze).

