Kleszcze to niebezpieczne pasożyty zwierząt domowych, które przenoszą groźne choroby zagrażające ich zdrowiu i życiu. W wielu przypadkach leczenie jest długotrwałe, a czasem choroba może doprowadzić do śmierci zwierzaka. Dowiedz się, co należy zrobić w przypadku kleszcza u kota oraz jak uchronić przed nim pupila.

Kleszcz u kota - jak go usunąć?

Na inwazję kleszczy najbardziej narażone są zwierzęta bezpańskie. Niestety nawet zwierzak, który ma troskliwego opiekuna, ale spędza większość czasu na balkonie, może złapać kleszcza. Wystarczy, że w pobliżu rosną np. wysokie drzewa lub krzewy leszczyn.

Jeśli zauważysz kleszcza u kota, powinnaś jak najszybciej go usunąć. Im szybciej zainterweniujesz, tym mniejsze ryzyko zakażenia chorobami przenoszonymi przez pasożyta.

Możesz usunąć kleszcza u kota samodzielnie poprzez odpowiednie wykręcanie za pomocą igły lub pęsety. Weź pęsetę i schwyć kleszcza, tak aby go nie rozgnieść. Powoli kręć w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara i delikatnie wyciągnij. Pamiętaj, że kleszcz musi wyjść z główką. Po pasożycie zostaje miejscowa opuchlizna i strupek, który później znika.

Jeśli wątpisz w swoje możliwości, oddaj zwierzaka w ręce weterynarza.

Kleszcz u kota - jak zabezpieczyć pupila przed pasożytem?

Nie wiesz, jak zabezpieczyć kota przed inwazją kleszczy? To prostsze, niż myślisz. Dzięki temu możesz uchronić pupila przed tragicznymi konsekwencjami wywołanymi przez ukąszenie pasożytów.

Najlepszym rozwiązaniem jest zakup chemicznego preparatu w postaci sprayu, płynów, kropli itp., zabezpieczającego przed kleszczami. Zasięgnij porady lekarza weterynarii, który doradzi ci, jaki preparat będzie najodpowiedniejszy dla twojego zwierzęcia, oraz jak powinno się go używać. Tego typu środki zwykle działają ok. 4 tygodni, dlatego należy pamiętać o ich regularnym stosowaniu.

Jeśli twój pupil często wychodzi na dwór, po każdym spacerze starannie przejrzyj jego sierść w celu usunięcia ewentualnych kleszczy. Pasożyty najczęściej wczepiają się w okolice głowy, szyi i pachwin, najlepiej sprawdzić również inne miejsca.

