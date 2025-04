Hodowla kiełków to najlepszy sposób na to, by otrzymać zdrowe i pełnowartościowe kiełki. Te sprzedawane w plastikowych pojemnikach często hodowane są bez udziału światła słonecznego, mogą zawierać preparaty przeciwdziałające pleśni, nie są regularnie nawadniane.

Tylko jak hodować kiełki w domu i czy wymaga to wiele pracy? Otóż nie: hodowla kiełków jest banalnie prosta. Trzeba tylko pamiętać o systematycznym nawadnianiu i utrzymaniu pojemników w czystości.

Spis treści:

W słoiku możesz wyhodować praktycznie każdy rodzaj kiełków. Pamiętaj, że niektóre z nich je się dopiero po obróbce termicznej (np. kiełki soczewicy), najzdrowsze i najsmaczniejsze są kilkudniowe kiełki. Im kiełki młodsze, tym lepsze.

Zobacz jak wyhodować kiełki w słoiku krok po kroku:

Przygotuj nasiona kiełków i czyste słoiki o pojemności 200 ml. Z gazy wytnij kwadrat o średnicy 2 razy większej, niż wieczko słoika. Nasiona włóż do słoików (po 1 łyżeczce na słoik). Zalej wodą i odstaw na 24 godziny lub na noc (ew. krócej, jeśli tak podano na opakowaniu). Po tym czasie na słoiki nałóż gazę i gumkę. Przez gazę wylej wodę ze słoików, wlej nową, opłucz ziarna, ponownie wylej. Słoik z ziarnami ustaw tak, by woda mogła z niego swobodnie odpływać. Nie stawiaj słoika do góry dnem (nasiona muszą mieć dostęp powietrza). Słoiki powinny stać w półcieniu. Dwa razy dziennie płucz ziarna, wlewając i zlewając wodę przez gazę.

fot. Adobe Stock

Hodowla kiełków na wacie to sposób szczególnie często praktykowany przed Wielkanocą. W końcu jak wyhodować rzeżuchę prościej, niż wysiewając jej nasiona na mokrą watę lub gazę, ułożoną na talerzyku?

Płaskie naczynie wyłóż watę i polej ją wodą. Wata powinna być dobrze nasączona, ale nie powinna w niej pływać. Wysyp nasiona kiełków. Regularnie spryskuj wodą, aby podłoże i nasiona były stale lekko wilgotne.

Kup nasiona – najlepiej w sklepie ze zdrową żywnością. Wypłucz je pod bieżącą wodą. Niektóre nasiona warto namoczyć przed wysianiem (o tym w dalszej części artykułu). Wysyp nasiona w kiełkownicy. Podlej każde piętro wodą (najlepiej używać letniej przegotowanej). Przez kolejne dni podlewaj kiełki (raz lub dwa razy dziennie) i odprowadzaj nadmiar wody (inaczej kiełki zgniją).

Kiełki – w zależności od rodzaju – potrzebują kilku od 3 do 7 dni na to, by urosnąć. Świeże kiełki po opłukaniu i osuszeniu, możesz przechowywać w lodówce jeszcze przez tydzień.

Jak hodować kiełki rzodkiewki:



nasiona mocz przez 4-6 godzin przed posianiem,

wyrastają po 3 dniach od posadzenia,

są bogate m.in. w witaminy: A, B1, B2, B3, C i E oraz składniki mineralne: magnez, miedź, wapń, żelazo, cynk i siarkę.

Jak hodować kiełki brokuła:

nasiona mocz przez 4-6 godzin zanim je posiejesz,

kiełkują po 4-6 dniach w temperaturze 16-18 st. C,

znajdziesz w nich m.in.: witaminę C, witaminy z grupy B, a także A, E i K, jak również wapń, żelazo i magnez.

fot. Adobe Stock

Jak hodować kiełki buraka:

warto przed posadzeniem umieść je na 12-24 godzin w lodówce – to pobudzi je do szybszego kiełkowania – a następnie moczyć przez 12 godzin,

są gotowe do spożycia po 5-7 dniach od wysiania,

są bogate m.in. w witaminy: A, C i B1 oraz składniki mineralne: wapń, potas, magnez, żelazo i mangan.

Jak hodować kiełki lucerny:

mocz je 4-6 godzin przed posadzeniem,

kiełkują w ciągu 5-7 dni,

znajdziesz w nich m.in. witaminę A, E, witaminy z grupy B, jak również żelazo, wapń, magnez i fosfor.

Jak hodować kiełki rzeżuchy:

namaczaj tylko 5 minut,

gotowe do jedzenia po 5-7 dniach od posadzenia,

bogate m.in. w witaminę A, B1, B2, B3, B9, C, K oraz wapń, potas, cynk, fosfor, żelazo i jod.

Jak hodować kiełki słonecznika:

nasiona namaczaj 8-10 godzin,

kiełkują w ciągu 2-3 dni,

zdrowe m.in. ze względu na zawartość witamin: A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, C, D, E i K oraz składników mineralnych: potasu, wapnia, żelaza, fosforu, cynku, miedzi, fluoru, jodu i selenu.

Jak hodować kiełki soczewicy:

nasiona warto namoczyć 8-10 godzin,

kiełkują w ciągu 4-5 dni,

bogate w witaminy: A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, C i K oraz składniki mineralne: wapń, żelazo, cynk, fosfor, magnez, potas, bor, selen, sód i siarkę.

Jak hodować kiełki soi:

nasiona namaczaj 10-12 godzin,

kiełkują w ciągu 4-6 dni,

zdrowe ze względu na witaminy: A, B1, B2, B5, B9, C, E i K oraz składniki mineralne: wapń, żelazo, magnez, fosfor, miedź, potas i mangan.

fot. Adobe Stock

Jeśli bardzo lubisz kiełki i zależy ci na tym, by jeść je często, to oczywiście warto kupić kiełkownicę. Jest to najczęściej pojemnik składający się z dwóch lub trzech „pięter” – każde „piętro” to tacka, na której wysadza się kiełki. Na górze pojemnika znajduje się pokrywka.

Główne zalety kiełkownicy:

umożliwia wyhodowanie kilku odmian kiełków naraz,

umożliwia równomierny dostęp kiełków do światła,

jest wygodna w użyciu – wystarczy tylko dolewać odrobinę wody,

jest niedroga – cena kiełkownicy waha się mniej więcej od 25 do 30 złotych.

Jak wybrać dobrą kiełkownicę?



Jeśli planujesz kupić kiełkownicę, zwróć uwagę na to, by:

miała sporo otworów na pokrywce i z boku ścianek (kiełki potrzebują wentylacji);

miała chociaż 3 piętra (na każdym z nich możesz posiać inny rodzaj kiełków);

piętra były dość stabilne, ale łatwe do zdejmowania (kiełki na każdym z nich trzeba osobno podlewać).

Artykuł pierwotnie został opublikowany 13.03.2014.

