Kieliszki do wina to podstawowe wyposażenie domowego barku. Przydają się w czasie uroczystości rodzinnych, spotkań w gronie przyjaciół oraz romantycznych wieczorów we dwoje. Każdy rodzaj wina wymaga innych kieliszków. W innych wypada serwować wino czerwone, a w innych - białe. Dowiedz się, w jakich należy podawać te trunki.

Czerwone wino cieszy się ogromną popularnością w czasie spotkań i prywatek. Jest wykwintne, eleganckie i szlachetne. Doskonale podkreśla uroczysty charakter przyjęć w gronie bliskich. Pasuje do czerwonego mięsa, serów, a w wersji słodkiej, również do deserów.

W jakich kieliszkach podawać czerwone wino? Do tego trunku przeznaczone są kieliszki pękate o dużych czaszach i długich nóżkach. Szeroka czasza zapewnia większy kontakt wina z powietrzem, co pozwala mu rozwinąć pełnię aromatu.

Białe wino jest lekkie, świeże i orzeźwiające. Podaje się je do drobiu, ryb, owoców morza, delikatnych serów, sałatek oraz jako aperitif. Słodkie pasuje do lekkich deserów np. sałatek owocowych lub lodów.

Kieliszki do białego wina są smukłe z wąską czaszą i długą nóżką. Czasza zwykle zwęża się ku górze, przypominając kształtem kwiat tulipana. Mniejsza średnica czaszy, w porównaniu do kieliszków do czerwonego wina, pozwala na dłużej zachować aromat białego wina.

