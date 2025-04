Na pytanie: kiedy nawozić kwiaty doniczkowe zwykle odpowiadamy, że wiosną. Wszystkie te gatunki kwiatów, które po zimie zaczynają wypuszczać nowe liście i pędy rzeczywiście wymagają wiosną zasilenia. Często pierwszy raz po okresie spoczynku robi się to już pod koniec lutego lub na początku marca. Ale potem większość roślin doniczkowych też trzeba zasilać i to co 2 – 3 tygodnie, jeśli stosujemy nawozy krótkodziałające. Bo można także zastosować nawóz działający długo, np. w postaci pałeczek i wtedy wystarczy na całą wiosnę, a czasem aż do jesieni. Zawarte w nim składniki będą się uwalniały powoli, systematycznie.

Jak kwiaty doniczkowe sygnalizują brak nawozu

Jeśli zaobserwujesz któryś z poniższych objawów, to jest pewne, że rośliny potrzebują nawożenia.

Przestają rosnąć

Gatunki kwitnące nie kwitną lub słabo kwitną

Nowe listki są dużo mniejsze od wypuszczanych wcześniej przez roślinę

Liście są blade, zaczynają żółknąć

Dolne liście zaczynają opadać

Gdy roślina jest w złej kondycji

W takiej sytuacji trzeba zastosować nawóz jak najszybciej, gdy tylko zauważysz, że miewa się źle. Ale nie jest wszystko jedno jaki to będzie nawóz, bo długodziałający preparat, który rozkłada się powoli, raczej w tej sytuacji nie pomoże. Najlepszy, jeśli kwiat jest w złej kondycji, będzie nawóz mineralny w płynie, który rozcieńcza się wodą wg zaleceń producenta. Nie przesadzaj jednak z ilością nawozu. Naprawdę zastosuj się do instrukcji na opakowaniu, bo jeśli zrobisz za mocny roztwór, może on "spalić" kwiatek, zamiast go odżywić. Potem stosuj takie same porcje nawozu co 2 – 3 tygodnie.

Gdy kwiaty doniczkowe rosną normalnie

Nie sugeruj się tym, że akurat teraz rośliny wyglądają ładnie i zdrowo. Zasilaj kwiaty systematycznie wybranym nawozem. Jeśli wybierzesz nawóz szybkodziałający (mineralny lub organiczny), to stosuj co 2–3 tygodnie aż do końca lata. Jeśli długodziałający, to dodaj kolejną porcję zgodnie z zaleceniem producenta. Niektóre nawozy o przedłużonym działaniu wystarczają na 3 miesiące, a inne na 6 lub nawet 9 miesięcy. Dobierz także odpowiednią porcję do wielkości doniczki i ilości ziemi w niej. Producent daje odpowiednie wskazówki na opakowaniu. Trzeba tez dobrać nawóz do rodzaju kwiatów. Do roślin zielonych - jeśli to gatunki zielone, lub do roślin kwitnących - jeśli kwitnące. Są jeszcze bardziej specjalistyczne nawozy, np. do paproci, do kaktusów, do storczyków, do hortensji itd. Są one dopasowane do potrzeb pokarmowych tych kwiatów.

Nawożenie jesienią i zimą

Dawniej uważano, że jesienią i zimą nie należy wcale nawozić kwiatów doniczkowych, bo przechodzą tzw. okres spoczynku lub inaczej zimowy sen. Obecnie ogrodnicy uważają inaczej. W ciepłych mieszkaniach okres spoczynku roślin doniczkowych jest fikcją. Byłby możliwy tylko wtedy, gdyby je przenieść do chłodnego pomieszczenia. Dlatego, ponieważ okres wegetacji zimą nie ustaje, rośliny stojące w ciepłym mieszkaniu trzeba nawozić także jesienią i zimą, tylko mniej intensywnie. Nadają się nawozy rozpuszczane w wodzie (mniejsza dawka) i nawozy o przedłużonym działaniu. Są też dostępne specjalne, słabsze nawozy jesienne i zimowe.

Kiedy nie nawozić kwiatów doniczkowych

Nie nawozi się kwiatów doniczkowych przez ok. miesiąc po przesadzeniu. Nie tylko dlatego, że mają świeżą żyzną glebę, ale też dlatego, że bez nawozu lepiej się ukorzeniają. Podczas przesadzania część korzeni ulega uszkodzeniu. Po tym okresie jako pierwszy warto zastosować nawóz organiczny. Dopiero później można zasilać rośliny nawozami mineralnymi.

Nie nawozi się także np. cyklamenów, którym liście i kwiaty zaschły a została sama bulwa i przechodzi okres spoczynku. Dopiero gdy na nowo zacznie się ją podlewać i wypuści listki, zaczynamy ją zasilać nawozem.