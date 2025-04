2 z 3

Makijaż w stylu lat 80-te

Lata 80 to styl trochę kiczowaty i bardzo kolorowy. Cienie w kolorze niebieskim lub zieleni, często pociągnięte aż do linii brwi. Włosy mocno natapirowane. Sprężynujące dredy, karbowania, a wszystko mocno utrwalone fontanną lakieru. W czasie karnawału zaszalej i powróć do tamtych czasów. Baw się makijażem i eksperymentuj z włosami. Możesz zainspirować się wczesnym buntowniczym stylem Madonny. Zobacz jej pierwsze teledyski.

Do stylizacji w latach 80 potrzebne Ci będą: cienie Paletka matowych cieni prasowanych TRIO, Joko, cena: 12 zł, złoty błyszczyk z wiosennej kolekcji Dior, cena: ok. 100 zł, lakier do paznokci Misslyn, cena: 12 zł, tusz do rzęs Pogrubiająca maskara New Look Max Volume, Delia, cena: 16 zł i oczywiście duża ilość lakieru do włosów.