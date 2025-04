Jak się pozbyć karaluchów z domu? Mogą przywędrować do twojej kuchni przez szczeliny w drzwiach i oknach. Ich gniazdo może być także w piwnicy oraz w miejscach, gdzie jest ciemno, ciepło i wilgotno. Najczęściej można spotkać je w nocy, kiedy żerują przy resztkach jedzenia. Jak się ich pozbyć?

Reklama

Spis treści:

Karaluchy w domu nie zawsze biorą się z brudu, choć oczywiście przyciągają je przede wszystkim pozostawione resztki jedzenia (ich zapach) oraz żywność, która spadła na podłogę i nie została sprzątnięta na bieżąco. Szczególnie lubią jedzenie psujące się lub wilgotne, ale mogą żywić się także mokrym papierem oraz resztkami naskórka. Są to robaki, które lubią wilgoć i ciemne, ciepłe miejsca.

Jeśli spotkasz te robaki w domu, nawet w niewielkiej ilości, możesz niemal mieć pewność, że jest ich więcej. Chowają się w szafkach, za meblami oraz w opakowaniach z sypkimi produktami (tam też często zostawiają swoje odchody).

fot. Karaluchy w domu/Adobe Stock, ananaline

Karaluchy lgną do pozostawionej żywności oraz wilgoci. Nie zawsze ich gniazdo znajduje się w mieszkaniu. Czasem wciskają się do niego przez szczeliny w drzwiach, oknach czy przez kratki wentylacyjne z piwnic, śmietników lub garaży. Bardzo sprytnie ukrywają się w szafkach, za listwami czy w okapie kuchennym, przez co często mija sporo czasu, zanim odkryjesz dzikich lokatorów w swoim domu.

Karaluch może także przyjść do ciebie z mieszkania sąsiada. Niestety robaki te szybko się rozmnażają i bardzo uporczywie panoszą w domach, szczególnie w kuchni.

Karaluchy to insekty prowadzące nocny tryb życia. Podobnie, jak prusaki, wychodzą najczęściej w nocy, szukając pozostawionych na blacie czy w zlewie resztek jedzenia. To właśnie wtedy możesz sprawdzić, czy masz w domu nieproszonych gości. Wejdź w nocy do kuchni i zapal światło. Jeśli mieszkają u ciebie karaluchy, na pewno je gdzieś zobaczysz.

W ciągu dnia zwykle trudno je zobaczyć, bo chowają się w szczelinach i rogach szafek, czasem też za meblami.

Karaluchy nie gryzą ludzi, ponieważ nie przyciąga ich ludzka krew. Mogą jedynie żywić się resztkami naskórka, ale nie "wchodzą" na ludzi. Jednocześnie nie oznacza to, że ich obecność nie jest dla człowieka niebezpieczna.

Karaluchy w domu są problematyczne nie tylko dlatego, że są po prostu odrażające, ale także niebezpieczne. Mogą przenosić szereg chorób, takich jak zapalenie wątroby typu B, gruźlicę czy czerwonkę.

fot. Karaluchy w domu: jak się ich pozbyć/Adobe Stock, Studio Romantic

Karaluchów trudno się pozbyć, ale niektóre domowe sposoby pomagają odstraszyć te uporczywe szkodniki. Przede wszystkim karaluchy nie lubią zapachu octu, więc możesz spróbować przemyć szafki roztworem wody z octu. Możesz sięgnąć także po dostępne w sklepach lepy. Ich zapach przyciąga karaluchy, a te przyklejają się i nie mogą uwolnić. Niestety nie jest to szczególnie skuteczny sposób, bo pozwoli wyłapać jedynie garstkę karaluchów.

Nie ma jednak zbyt wielu domowych ani sklepowych sposobów na to, aby skutecznie pozbyć się karaluchów.

Najlepszą formą walki z karaluchami jest zatrudnienie profesjonalnej firmy, która przeprowadzi w całym domu dezynsekcję. W przypadku karaluchów w mieszkaniu warto dogadać się z sąsiadami i zamówić taką usługę dla całego bloku.

Deptanie także nic nie da, ponieważ populacja karaluchów jest tak duża, że nie ma dla nich znaczenia utrata jednego osobnika. Aby pozbyć się karaluchów, przede wszystkim trzeba dbać o czystość w domu oraz przestrzegać pewnych zasad. Naczynia myj na bieżąco, a organiczne odpadki wynoś do śmietnika najlepiej codziennie. Nigdy nie przynoś do domu sklepowych kartonów (np. po bananach). Często używamy ich jako "torby na zakupy", tymczasem w środku mogą być jaja karaluchów.

Dodatkowo warto przechowywać żywność w szczelnych, plastikowych lub szklanych opakowaniach, a wszelkie resztki, które wypadły na podłogę lub wysypały się w szafce, sprzątaj na bieżąco.

Reklama

Czytaj także:

Sposoby na szkodniki w żywności

Sposoby na mrówki w domu

Jak się pozbyć moli spożywczych?