Dobre kapsułki do prania to gwarancja czystości i świeżości. Powinny zapewniać długotrwałą świeżość, chronić włókna i efektywnie działać na zabrudzenia. Nasze czytelniczki miały okazję sprawdzić działanie kapsułek do prania Persil Discs Expert Stain Removal. Poznaj ich opinie!

Poznaj kapsułki do prania Persil Discs Expert Stain Removal

Zostały stworzone, byś mogła cieszyć się głęboką czystością ubrań i świeżym zapachem z pralki. Czym się wyróżniają?

Unikatowa formuła wnika głęboko we włókna, by rozpuścić i usunąć najtrudniejsze plamy

Zapewniają tkaninom czysty, świeży zapach oraz promienny blask

Formuła kapsułek trafia głęboko w elementy pralki, skutecznie niwelując nieprzyjemne zapachy

Kapsułki doskonale usuwają nawet najbardziej uporczywe plamy, dzięki technologii Stain Target

Kapsułki do prania Persil Discs Expert Stain Removal: czy spełniły oczekiwania testerek?

Zdecydowanie tak. Potwierdza to aż 100% kobiet. Od produktów do prania wymagamy przede wszystkim, by były skuteczne, a do tego delikatne dla tkanin. Czy kapsułki Persil się sprawdziły? Nasze jury jest niemal jednogłośne.

99% osób zgodziło się ze stwierdzeniem, że kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal skutecznie usuwają plamy

100% przyznało, że dbają o jakość tkanin

9 na 10 osób potwierdziło, że zapewniają ochronę tkanin

99% kobiet potwierdziło, że kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal, dzięki unikatowej formule, wnikają głęboko we włókna, by rozpuszczać najtrudniejsze plamy

Świetne są te kapsułki, idealnie dopierają trudne plamy, pranie pięknie pachnie. Tkaniny mam wrażenie, że są bardziej miękkie. Po otworzeniu pralki zapach niesie się na cały dom i utrzymuje przez długi czas. Na pewno sięgnę ponownie po ten produkt. Jestem zadowolona z działania i efektów. Szczerze polecam! :) - Anna.

Zapach świeżego prania

Na niektórych działa kojąco. Lubimy zapach prania, jego świeżość i czystość. To kolejna ważna kwestia, której wymagamy od kapsułek do prania. Ale nie tylko. Rośnie nasza świadomość na temat dbania o samą pralkę. Chcemy, by to urządzenie służyło nam jak najdłużej. Wiemy też jednak, że resztki zabrudzeń mogą sprawić, że z pralki zacznie ulatniać się nieprzyjemna woń. Jak ze świeżością poradził sobie Persil?

10 na 10 osób doceniło, że kapsułki zapewniają świeży zapach tkanin

99% zauważyło, że kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal zapewniają świeżość pralki

Kapsułki Persil spełniły moje wszystkie oczekiwania . Ubrania po wyciągnięciu z pralki były idealnie czyste. Wszystkie zabrudzenia znikały bez użycia dodatkowych środków. Ładny zapach długo utrzymuje się na tkaninach. Kapsułki w żaden sposób nie niszczą pranej odzieży. Dbają o jej strukturę . Zdecydowanie dbają również o pralkę . Podczas stosowania kapsułek zauważyłam, że nie czuć z niej przykrego zapachu, filtr również jest czysty. Polecam je każdemu - Małgorzata.

Czy Polki rekomendują kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal?

Odpowiedź jest jedna: tak, Polki polecają ten produkt!

99% poleci go swoim przyjaciółkom

9 na 10 kupi te kapsułki ponownie

Kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal dbają o jakość tkanin, chroniąc je, usuwają plamy oraz otulają ubranie pięknym i świeżym zapachem. Jakiś czas temu pojawił mi się nieprzyjemny zapach z pralki, który po zastosowaniu kapsułek odszedł w zapomnienie. Mam więc czyste i pachnące pranie oraz świeżą pralkę, więc z pewnością sięgnę po te kapsułki ponownie - Irena.

Wyniki zostały przygotowane na podstawie testu przeprowadzonego w serwisie polki.pl na grupie 95 kobiet w październiku 2024 r.

Opinie [95]

JOANNA | 2024-10-22 20:04:24 |

Kapsułki Persil zaskoczyły mnie przede wszystkim swoim zapachem. Nie mam też zarzutów do działania produktu - jest wygodny w stosowaniu, idealnie radzi sobie z praniem, nawet z ciężkimi do usunięcia plamami. Testowałam produkt na różnych tkaninach i każde z ubrań po wysuszeniu było miękkie i miało bardzo przyjemny zapach. Opakowanie poręczne, zabezpuwczone przed dziećmi.

Weronika | 2024-10-22 19:20:43 |

Kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal okazały się moim ideałem. Skutecznie usuwają najcięższe plamy. Cudownie pachną, a zapach utrzymuję się bardzo długo. Nie niszczą tkanin, są bardzo delikatne. Najbardziej zaskoczył mnie fakt, że kapsułki zapewniają świeżość pralki i rzeczywiście jest to prawda. Z pewnością kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal należą teraz do moich ulubionych. Mogę polecić je każdemu.

Agnieszka | 2024-10-22 19:08:12 |

Kapsułki te zapewniły moim ubraniom nie tylko świeżość, ale również czystość. Są proste w użyciu, a przede wszystkim skutecznie. Ich działanie jest widoczne po pierwszym praniu. Zarówno uporczywe plamy zniknęły jak i ubrania otrzymały ładny, świeży zapach. Polecam!

Wioleta | 2024-10-22 17:52:47 |

Nie wiedziałam, czego spodziewać się po tych kapsułkach do prania, ale efekty mnie zaskoczyły. Świeże, pachnące pranie, usunięcie plam na ubraniach bardziej zabrudzonych, a także wspaniały zapach. To gwarantują kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal. Z pewnością, myśląc o następnym zakupie kapsułek wezmę je pod uwagę.

Karolina | 2024-10-22 14:19:48 |

Stosowałam już w przeszłości kapsułki do prania jednak nie spełniły one wówczas moich oczekiwań. Tym razem było inaczej. Pierwszy raz moje pranie było idealnie czyste. Bez plam I zabrudzeń. Pranie miękkie, puszyste i to co najbardziej lubię obłędy zapach. Kapsułka idealnie się rozpuściła a dodatkowym atutem był fakt że wreszcie moja pralka pachnie po jej użyciu jest czysta i błyszcząca. Ja jestem pewna, że Persil Expert Stain Removal zostanie ze mną na dłużej.

Patrycja | 2024-10-22 13:49:46 |

Kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal pozostaną ze mną na dłużej. Poradziły sobie z zabrudzeniami, do których wcześniej musiałam używać odplamiacza, martwiąc się czy nie zaszkodzi on tkaninom teraz nie mam takiego zmartwienia. Do tego ogromnym plusem jest to ,że pozostawia pralkę dłużej świeżą i pachnącą.

Sonia | 2024-10-22 13:45:37 |

Kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal to produkt, który naprawdę mnie zaskoczył swoją skutecznością. Używam ich od jakiegoś czasu i muszę przyznać, że radzą sobie świetnie nawet z trudnymi plamami. Zdarzało mi się prać ubrania zabrudzone tłuszczem, trawą czy sosem i za każdym razem kapsułki skutecznie usuwały zabrudzenia, nawet w niższych temperaturach. Jedną z największych zalet tych kapsułek jest ich wygoda – nie muszę już odmierzać proszku ani płynu, wystarczy wrzucić kapsułkę do pralki. Zdecydowanie oszczędza to czas i eliminuje problem z przypadkowym przedawkowaniem detergentu. Co więcej, ubrania po praniu mają bardzo przyjemny, świeży zapach, który utrzymuje się przez długi czas. Doceniam też to, że kapsułki nie tylko usuwają plamy, ale także dbają o kolory i strukturę materiałów. Podsumowując, jestem bardzo zadowolony z Persil Discs i polecam je każdemu, kto szuka skutecznego i wygodnego środka do prania.

Agnieszka | 2024-10-22 13:34:47 |

Kapsułki są bardzo skuteczne w usuwaniu plam. Pranie po wyjęciu z pralki ładnie pachnie. Z bębna pralki także ładnie pachnie świeżością. Kapsułk idealnie się rozpuszczają. Napewno kupię ponownie.

Adrianna | 2024-10-22 13:21:50 |

Naprawdę dobre kapsułki! Cechuje je przepiękny świeży zapach, który utrzymuje się długo na materiałach oraz w samej pralce, wysoka skuteczność w usuwaniu plam (nawet tych uporczywych) oraz dbałość o jasne tkaniny. Pranie jest świeże i idealnie czyste, pralka również (a często po kapsułkach w pralce pozostawał niezbyt przyjemny zapach), a moje jasne ubrania wyglądają pięknie i estetycznie. Do tego kapsułki nie kosztują wiele i można kupić je w różnych wariantach (mniejsze/większe opakowanie). Z pewnością sięgnę po nie ponownie - to skuteczna alternatywa dla proszku i plynu.

Monika | 2024-10-22 12:34:43 |

Zabrudzenia, z którymi walczysz codziennie, teraz nie mają szans a wszystko dzięki Persil Discs Expert Stain. To rozwiązanie, które pokona nawet najbardziej uparte plamy, a wszystko to dzięki innowacyjnej formule 4 w 1. Pranie w tych kapsułkach nie tylko jest czyste, ale i pełne świeżości. Dzięki zaawansowanej formule 4 w 1, te kapsułki nie tylko usuwają trudne zabrudzenia, ale także nadają ubraniom olśniewającą biel i świeży zapach. Ich kompaktowy kształt sprawia, że użycie jest dziecinnie proste. się doskonale czystymi ubraniami bez wysiłku. Z pewnością są to kapsułki które piorą wszystkie zabrudzenia, są połączeniem wszystkiego co potrzebujemy aby nasze pranie było jak nowe. Dzięki temu testowaniu z pewnością kupię kolkę opakowanie. Jedna kapsułka jedno pranie co sprawia,że jest to mega wydajny produkt.

Katarzyna | 2024-10-21 23:22:54 |

Zaraz po rozpakowaniu jednym wyróżniających się elementów kapsułek Persil Discs jest ich przyjemny zapach. Ubrania po praniu zachowują świeżość, co jest dużym plusem. Kapsułki bardzo dobrze usuwają różne plamy np z jedzenia

Katarzyna | 2024-10-21 22:46:34 |

Kapsułki Persil Discs Expert Stalin Removal spełniły moje oczekiwania.Sa bardzo wydajne.Jedna kapsułka to jedno pranie.Pięknie pachną,dobrze rozpuszczają się już w 20 °C,nie pozostawiają śladu na ubraniach.

Anna | 2024-10-21 22:19:26 |

Świetnie piora bardzo uciążliwe plamy. Pięknie pachną. Są bardzo wygodne w użyciu polecam. Warte swojej ceny polecam z czystym sumieniem są rewelacyjne

Justyna | 2024-10-21 21:04:44 |

Kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal spełniły moje oczekiwania. Pranie jest czyste. Plamy, z którymi inne środki średnio sobie radziły, zniknęły jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.

Weronika | 2024-10-21 19:49:15 |

Persil od lat cieszy się renomą marki, która dostarcza skuteczne środki piorące, a kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal to kolejny krok w stronę nowoczesnych rozwiązań. Jak sprawdzają się w codziennym użytkowaniu? Oto moja recenzja po kilku praniach. Łatwość użycia i wygoda Kapsułki Persil Discs to przede wszystkim duża wygoda. Każda z nich składa się z czterech komór, z których każda odpowiada za inny aspekt prania – usuwanie plam, ochrona kolorów, pielęgnacja tkanin oraz świeżość. Wystarczy wrzucić jedną kapsułkę bezpośrednio do bębna pralki, co eliminuje potrzebę odmierzania proszku czy płynu. To nie tylko oszczędność czasu, ale też pewność, że dawka detergentu jest idealnie dobrana. Skuteczność w usuwaniu plam Główne zadanie tych kapsułek to usuwanie uporczywych plam, i tu Persil Discs Expert naprawdę robi wrażenie. Kapsułki poradziły sobie z różnorodnymi zabrudzeniami – od tłustych plam po resztki po jedzeniu i napojach. Nawet na niższych temperaturach efekty były widoczne. Świetnie radzą sobie z typowymi plamami, które często bywają problematyczne, jak kawa, herbata czy trawa. Ochrona kolorów i tkanin Kolejnym plusem jest to, że nie trzeba się martwić o blaknięcie kolorów czy zniszczenie tkanin. Kapsułki dbają o intensywność kolorów i chronią ubrania przed nadmiernym zużyciem. Po kilku praniach można zauważyć, że ubrania wyglądają świeżo, a tkaniny nie są zniszczone. Świeżość i zapach Persil Discs Expert Stain Removal pozostawiają na ubraniach przyjemny, ale nienachalny zapach. Nie jest on zbyt intensywny, co jest plusem dla osób, które nie lubią zbyt silnych detergentów. Ubrania długo pachną świeżością, nawet jeśli przechowujemy je w szafie przez dłuższy czas. Podsumowanie Kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal to doskonałe rozwiązanie dla osób ceniących sobie wygodę i skuteczność. Są łatwe w użyciu, skuteczne w usuwaniu plam, a przy tym dbają o kolory i strukturę tkanin. Dodatkowo, ubrania pozostają świeże i pachnące. To produkt, który warto mieć w domu, zwłaszcza jeśli walczysz z uporczywymi zabrudzeniami na co dzień.

Danka | 2024-10-21 19:22:40 |

Kapsułki spełniły swoje zadanie. Na mniejsze pranie używam jedną, na większe dwie. Dobrze dopierają i nie niszczą tkanin. Są też bardzo wygodne w użyciu - wystarczy wrzucić do bębna z praniem. Jedyne o czym trzeba pamiętać to aby wrzucić kapsułkę na górę prania i aby nie było mocno zapełniony będen - wtedy ładnie się rozpuści. Jestem na tak!

Aleksandra | 2024-10-21 14:38:25 |

Kapsułki to dla mnie najwygodniejsza forma - dobrze dopierają codzienne zabrudzenia, ładnie pachną, są wydajne i skuteczne. Kapsułki dobrze się rozpuszczają, nie pozostawiają plam, a także nie uczulają. Doskonale chronią barwy i zapobiegają ich szarzeniu, nawet po wielu praniach. Każda kapsułka zawiera odpowiednio odmierzony środek piorący, co gwarantuje optymalną ilość detergentu i maksymalną skuteczność. Uwielbiam tą łatwość, gdzie tylko wrzucam kapsułkę, naciskam jeden przycisk i pralka już pierze. To dziecinnie proste i w końcu z takim prostym rozwiązaniem nauczyłam nastawiać pralkę przez mojego męża i tate :D Uważam, że wszelkie obietnicą producenta zostały spełnione, a ja muszę wybrać się do sklepu po kolejny zapas do mojego domu, gdyż moja pralka chodzi niemal non stop !

Agata | 2024-10-21 14:06:18 |

Persil Discs Expert Stain Removal to produkt, który zdecydowanie zasługuje na uwagę, zwłaszcza jeśli zależy nam na skutecznym usuwaniu plam z odzieży. Przede wszystkim ich forma – wygodne dyski – sprawia, że są niezwykle łatwe w użyciu. Nie trzeba się martwić o odmierzenie proszku czy płynu; wystarczy wrzucić jedną kapsułkę do pralki, a ona zrobi resztę. To ogromny plus, zwłaszcza dla osób, które cenią sobie prostotę i szybkość. Jeśli chodzi o skuteczność, Persil Discs naprawdę robią różnicę. Zauważyłam, że nawet trudne plamy, takie jak tłuszcz czy czerwone wino, zostały skutecznie usunięte. Kapsułki działają w niskich temperaturach, co jest niezwykle praktyczne, zwłaszcza w kontekście oszczędności energii i ochrony tkanin. Kolejnym atutem jest świeży zapach, który pozostaje na ubraniach po praniu. To uczucie czystości, które trwa, jest bardzo przyjemne i sprawia, że noszenie świeżo wypranych ubrań staje się jeszcze bardziej komfortowe. Jednak warto również wspomnieć o cenie – są nieco droższe niż tradycyjne proszki do prania, ale biorąc pod uwagę ich skuteczność i wygodę, myślę, że warto zainwestować w jakość. Podsumowując, Persil Discs Expert Stain Removal to świetny wybór dla osób, które szukają efektywnego i łatwego w użyciu środka do prania. Zdecydowanie polecam je każdemu, kto zmaga się z trudnymi plamami i chce cieszyć się świeżymi, czystymi ubraniami.

Klaudia | 2024-10-21 13:56:10 |

Persil Discs Expert Stain Removal to praktyczne i skuteczne kapsułki do prania, które pomagają w usuwaniu trudnych plam. Ich formuła zapewnia skuteczne działanie na różne rodzaje zabrudzeń. Produkt ten jest łatwy w użyciu - wystarczy wrzucić kapsułki do pralki razem z ubraniami. Jednakże, jak każdy produkt, może się różnie sprawdzać w zależności od indywidualnych preferencji i typu tkanin. Zalecam przetestowanie go na małej powierzchni przed użyciem na całym praniu.

Iwona | 2024-10-21 13:47:28 |

Kapsułki do bardzo wygodna forma środków do prania. Są wygodne w stosowaniu, nieduże pudełko nie zajmuje dużo miejsca, a zabezpieczone otwarcie sprawia, że nie jest możliwe otwarcie ich przez dzieci. Kapsułki dobrze się rozpuszczają i świetnie sobie radzą z usuwaniem wszelkich plam i zabrudzeń. Pozostawiają na ubraniach przyjemny, świeży zapach.

Wiktoria | 2024-10-21 13:27:53 |

Kapsułki Persil Expert 4w1 to dla mnie prawdziwe odkrycie, jeśli chodzi o skuteczne i wygodne pranie. Już po kilku praniach zauważyłam, że radzą sobie z nawet najbardziej uporczywymi plamami, co jest dla mnie ogromnym plusem, szczególnie gdy mam do czynienia z plamami na ubraniach dzieci. Co więcej, ubrania po praniu są nie tylko czyste, ale też zachowują intensywność kolorów, co było dla mnie miłym zaskoczeniem, ponieważ niektóre detergenty potrafią osłabić barwy. Kapsułki mają także piękny, długotrwały zapach, który utrzymuje się na ubraniach przez wiele dni. To duży plus, bo uwielbiam, gdy świeżo wyprane rzeczy pachną przez dłuższy czas. Samo użycie kapsułek jest bardzo wygodne – nie muszę odmierzać proszku czy płynu, co oszczędza mi czas. Jedynym minusem może być ich nieco wyższa cena w porównaniu do tradycyjnych detergentów, ale biorąc pod uwagę ich efektywność, uważam, że są warte swojej ceny. Zdecydowanie polecam !!

Angelika | 2024-10-21 12:59:56 |

Zazwyczaj kapsulki do prania kojarzyły mi się z nierozpuszczonymi kawałkami plastiku z kapsulki, który wtapiał się w ubrania, a co najgorzej, w puchate koce. Tutaj nie spotkałam się z taką sytuacją a ni razu i to już jest dla mnie ogromny plus. Sprawia to, że na pewno sięgnę po nie kolejny raz. Ubrania po praniu są pachnące i ta świeżość długo się utrzymuje. Nawet ciemne pranie było odpowiednio zadbane i nie spotkałam się z nieładnym zapachem, jak to nieraz ma miejsce przy praniu ciemnych rzeczy. Tutaj mogłam cieszyć się pachnącym praniem nie tylko po wyjęciu z pralki, ale i po wyjęciu z szafy. Kapsułki doskonale radzą sobie z plamami. Miały wyzwanie w postaci ściereczek kuchennych, które po pogotaniu i sprzątaniu kuchni często kończyły z plamami na zawsze. Tutaj wyprane ściereczki wyglądały jak nowe, bez plam i świeże, pachnące.

Aneta | 2024-10-21 12:40:47 |

Czy kapsułki do prania Persil Discs Expert Stain Remova są skuteczne? Oczywiście nawet zaschnięty bród nie jest im straszny! Czy dobrze się rozpuszczają? Jasne, że tak nawet w niskiej temperaturze! Czy pranie pachnie po wypraniu? Jak najbardziej pranie pięknie pachnie nie tylko po wypraniu, ale również po jakiś czasie jak wyciąga się je z szafy nadal czuć świeżość! Czy kapsułki są bezpieczne dla tkanin? Oczywiście, że są bezpieczne, gdyż delikatnie działają na tkaniny, zachowując żywe kolory ubrań! Jeśli szukasz kapsułek skutecznych, bezpiecznych dla ubrań, dobrze rozpuszczających się i pozostawiających piękny zapach to koniecznie sięgnij po Persil Discs Expert Stain Remova, to innowacyjne rozwiązanie dla osób, które chcą cieszyć się czystymi i świeżymi ubraniami bez zbędnego wysiłku.

Ewa | 2024-10-21 12:07:21 |

Kapsulki nadają się do prania już w temperaturze 20c aż do 95 c ! To bardzo ważne szczególnie jeśli ma się małe dzieci i tak jak dla mnie ważna jest czystość ubran ! Kapsulki bardzo dobrze działają nawet w najniższej temperaturze, dopieraja bardzo trudne plamy i rozpuszczają się do zera. Już jedna kapsułka wystarcza aby uprać całą pralkę ubran ! Ich skład wnika w tkaninę i wręcz rozpuszcza brud i plamy. Kapsulki pozostawiaja piekny zapach świeżości na ubraniach, i są bardzo wygodne w zastosowaniu. Wystarczy wrzucić jedna kapsułkę to pustego bębna pralki a następnie zapełnić ją praniem, ustawić swój ulubiony program pioracy i gotowe ! Kapsulki dbają również o pralkę! Nie zapychają jej a wręcz zauważyłam że moja pralka zaczęła pieknie pachnieć, nie jest zabrudzona, oklejona środkami pioracymi.

Bogumiła | 2024-10-21 11:35:45 |

Kapsułki PERSIL sprawdziły się bardzo dobrze. Moje pranie jest czyste i pachnące. Zapach jest przecudny-świeży,delikatnie kwiatowy,intensywny i porzyjemny. Pranie pachnie czystością i świeżością bez dodatku płynu do płukania. Kapsułki dobrze dopierają zabrudzenia ,a detergent dobrze rozpuszcza się w praniu,nawet w zimnej wodzie. Dużym plusem tego produktu jest formuła która dba o czystość pralki. Po wyjęciu z niej ubrań z pralki ulatnia się przyjemny zapach,a nie taki jak to bywało wcześniej. Dla mnie super. Polecam te Kapsułki!

Kornelia | 2024-10-21 10:06:14 |

Kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal to produkt, który ma swoje plusy i minusy. Zdecydowanie ułatwiają pranie, a większość plam znika bez problemu. Kapsułki są bardzo wygodne w użyciu, a ich kompaktowa forma pozwala zaoszczędzić miejsce. Dodatkowym plusem jest to, że nie muszę już martwić się o dozowanie proszku czy płynu do płukania. Niestety, nie poradziły sobie z każdym zabrudzeniem, szczególnie z tymi starszymi. Podoba mi się intensywny zapach, ale niektórym może on przeszkadzać. Ogólnie rzecz biorąc, to dobry produkt, ale nie idealny.

Mariola | 2024-10-21 09:35:57 |

Kapsułki Persil świetnie usuwają wszelkie zabrudzenia, nawet te największe. Działają nawet w niskich temperaturach. Dobrze się rozpuszczają i nadają tkaninom piękny zapach. Kapsułki zapewniają świeżość nie tylko na ubraniach, ale też i samej pralki.

Marzena | 2024-10-21 08:54:36 |

Bardzo dziękuję za możliwość testowania, mogłam się osobiście przekonać o skuteczności kapsułek. Nie miałam okazji co prawda sprawdzić jak usuwają bardzo uporczywe i głębokie plamy, ale przy stopniu zabrudzenia dotychczasowym jaki miałam, kapsułki jak najbardziej zdały egzamin. Pranie czyste, świeżo pachnące, zapach na tkaninach utrzymuje się dłużej niż po używaniu innych kapsułek. Poo wciągnięciu prania czuć świeży zapach z bębna pralki. Nikt nie ma uczulenia, więc tym bardziej jestem zadowolona i mogę polecać z czystym sumieniem.

Wiktoria | 2024-10-20 20:26:05 |

Kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal 4 w 1 były moimi pierwszymi kapsułkami, jakie dotąd testowałam. Nigdy nie miałam do czynienia z jakimikolwiek kapsułkami, więc stwierdziłam, że czas to zmienić. Ze względu na to, że moje pranie miało powyżej 4.5kg, wrzuciłam dwie kapsułki, tak jak sugerował producent na opakowaniu. Dyski okazały się być naprawdę skuteczne w czyszczeniu plam. Pranie po wyjęciu z pralki pachniało cudownie i zapach ten utrzymał się nawet na owijkach bokserskich, mimo intensywnego treningu i przepoconych owijek. W pralce nie zostało ani śladu po kapsułkach, wszystko idealnie się rozpuściło, a sama pralka wręcz błyszczała w środku, więc zapewnienie producenta o jednoczesnym czyszczeniu pralki jest jak najbardziej zasadne. Nie zauważyłam, by tkaniny były jakkolwiek naruszone po praniu, pokusiłabym się nawet o stwierdzenie, że wyglądają o wiele lepiej, niż wyglądały wcześniej. Dyski są bardzo wydajne, jedna schodzi na pranie o wadze ok. 4.5kg, a 4.5kg ubrań na jedną kapsułkę, to naprawdę świetny wynik. Zdecydowanie polecam.

Anetta | 2024-10-20 20:05:31 |

Te kapsułki świetnie radzą sobie z usuwaniem trudnych plam, nawet po pierwszym praniu. Używam ich do różnych materiałów, a ubrania zawsze wychodzą z pralki idealnie czyste i pachnące świeżością. Kapsułki są łatwe w użyciu, wystarczy wrzucić je do bębna, co oszczędza czas i eliminuje problem z dozowaniem detergentu. Nie muszę się martwić o dozowanie, co jest wygodne. Poza tym, ubrania po praniu są nie tylko czyste, ale także zachowują świeżość na dłużej, a kolory nie blakną. Polecam każdemu, kto szuka skutecznego środka do walki z plamami

Ewa | 2024-10-20 19:33:28 |

Jakiś czas temu otrzymałam do testów od @polkipl kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal😍 🩵Co wyróżnia te kapsułki to unikatowa formuła , która wnika głęboko we włókna, by rozpuścić i usunąć najtrudniejsze plamy w niskiej temperaturze już przy 20' zapewniając tkaninom czysty, świeży zapach oraz promienny blask dzięki innowacyjnej technologii Stain Target wyłapującej plamy. 🩵Nawet po praniu z pralki mogą wydobywać się nieprzyjemne zapachy, gdyż z każdym kolejnym praniem brud z ubrań jak również pozostałości z nie wypłukanego detergentu gromadzą się na elementach pralki jednak unikalna formuła wnika jeszcze głębiej w pralkę, skutecznie niwelując nieprzyjemne zapachy. 🩵 Marka Persil łączy w sobie skuteczność z troską o środowisko dzięki kompaktowej formie i zmniejszonej ilości plastiku. 🩵 Jestem bardzo zadowolona z stosowania kapsułek do prania Persil zarówno ja , moje ubrania jak i moja pralka 🙂

Kamila | 2024-10-20 18:44:29 |

Postrach dla plam, ochrona dla pralki. Jeśli Twoje ubrania są dla Ciebie ważne, chcesz zachować kolor i świeżość a jednoczednocześnie chcesz przedłużyć żywotność swojej pralki. To te kapsułki są dla Ciebie.

Rozalia | 2024-10-20 18:04:09 |

Kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal to doskonałe rozwiązanie dla każdej domowej pralni :-) Ich skuteczność w usuwaniu plam jest imponująca – nawet te najtrudniejsze jak wino czy tłuszcz nie mają szans. Co więcej, formuła nie tylko dba o czystość ubrań, ale także chroni pralkę przed osadami, pomagając w utrzymaniu jej w dobrym stanie. Kapsułki są łatwe w użyciu, co sprawia, że pranie staje się prostsze. Dzięki ich właściwościom, można cieszyć się świeżością ubrań bez obaw o ich trwałość. Polecam każdemu, kto ceni jakość i wygodę!

Magdalena | 2024-10-20 17:44:09 |

Dziękuje za możliwość testowania produktu! #PolkiRekomendują Uwielbiam białe ubrania, niestety widać na nich nawet niewielkie zabrudzenia i miałam wrażenie, że gdy nie usunę plamy od razu z czasem będzie to praktycznie niemożliwe. Kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal wybawiły mnie z tej przesadnej dbałości o białe rzeczy. To ubrania są dla mnie, aby dobrze wyglądać i wykonywać normalne czynności, a nie po to, żeby trzymać je tylko w szafie. :D Kapsułki pięknie pachną i czuć je nawet przez opakowanie. W środku znajduję się mały kartonik do zawieszenia na wieszaku dzięki czemu moja szafa pachnie tym produktem. Zapach jest bardzo ładny, nie umiem go inaczej opisać niż : zapach świeżego prania. Plamy od potu i kosmetyków doprały się. Brudne skarpetki po wcześniejszym namoczeniu odzyskały biały kolor. Wnętrze pralki jest pachnące, błyszczy się więc wygląda na odświeżone. Podczas prania widziałam, że nie wydziela się zbyt dużo piany i ucieszyło mnie to, ponieważ używając płynu do prania zdarzało mi się przesadzić z ilością środka, a tutaj jest wszystko idealnie wywarzone w jednej kapsułce. Polecam kapsułki od Persil, od teraz są moim numerem 1 w walce z plamami na białych tkaninach.

Angelika | 2024-10-20 17:28:29 |

Jestem bardzo zadowolona. Kapsulki świetnie sobie poradziły z plamami. W pralce nie zostało żadnych resztek z nierozpuszonnymi kapsułkami, co oznacza że się rozpuściły. Na ubraniach pozostawiły ładny, świeży zapach. Pozbyłam się nieświeżego zapachu z pralki, bęben został odświeżony i wyczyszczony

Aleksandra | 2024-10-20 17:27:18 |

Pierwsze na co zwróciłam uwagę to piękny zapach prania ! Ubrania pachną nawet po cały dniu używania. Kapsułki całkowicie się rozpuszczają w praniu ( przy 40 stopniach - 1.5h), oraz nie osadzały się na ubraniach. Były one bezpieczne dla tkanin oraz skutecznie pozbywały się plam. 1 kapsułka skutecznie starczała na cały bęben prania.

Kinga | 2024-10-20 17:24:13 |

Jak dla mnie rewelacyjne kapsułki. Jak dotychczas najlepsze jakich używałam. Rozpuszczaja sie w niskiej temperaturze , plamy znikają a pranie pachnie super. Zapach utrzymuje sie bardzo długo. Jestem naprawdę bardzo zadowolona, że miałam okazję ich wypróbować gdyż będa to kapsułki które jako pierwsze będę brała pod uwagę.

Agnieszka | 2024-10-20 17:17:26 |

Kapsułki do prania są wygodnym rozwiązaniem – łatwe w użyciu, nie trzeba odmierzać detergentów. Doskonale rozpuszczają się w wodzie, skutecznie usuwając plamy, a ubrania pozostają świeże i pachnące. Minusem może być ich cena w porównaniu do proszków czy płynów, ale oszczędność czasu i prostota użycia to duży plus.

Ewelina | 2024-10-20 17:11:53 |

Kapsułki do prania Persil Discs Expert Stain Removal są niezwykle skuteczne. Łącza ze sobą kilka funkcji, a przy tym pranie ładnie pachnie. Ich główne zalety to: -dobrze rozpuszczają się w niskich temperaturach -idealnie usuwają plamy - chronią pralkę i czyszczą ją - pranie pachnie świeżo - kolory po praniu są żywe Uważam,że kapsułki Persil to bardzo wygodna forma środków do prania z których jestem zadowolona i będę korzystać.

Agata | 2024-10-20 16:01:31 |

Często sięgam w swojej pralni do kapsułek. Cenię je sobie za to że nie robią bałaganu jak czasem zdarza się przy proszku czy płynie. Te jak najbardziej również należą do tego grona. Pudełko jest szczelne dzięki czemu dziecko ma utrudniony dostęp do kapsułek co dla mnie- mamy - jest ogromnie istotne. Pranie po wypraniu utrzymuje długo świeżość, jest delikatne i miękkie w dotyku. Również pralka ładnie pachniała dłużej co było dla mnie zaskoczeniem. Ubrania kolorowe miały utrzymany swój oryginalny kolor, nie wyblakły. Włókna ubrań również utrzymały swoją strukturę. Kapsułki poradziły sobie z bardziej uporczywymi plamami - po jedzeniu, trawie czy makijażu. Dla osób, które cenią sobie skuteczność i efektywność te kapsułki są właśnie stworzone, idealnie radzą sobie z brudem, uporczywymi plamami. Utrzymują na długo świeżość ubrań jak i samej pralki. Chętnie do nich wrócę.

Klaudia | 2024-10-20 14:04:48 |

Kapsułki do prania Persil spełniły moje oczekiwania. Skutecznie usuwają plamy nawet w 30 stopniach, kapsułka szybko się rozpuszcza, nie pozostawia zacieków na ubraniach. Dbają o jakość i ochronę tkanin, kolory nie płowieją, a włókna nie mechacą się. Zapewniają piękny, świeży zapach ubrań, a także dbają o świeżość pralki. Opakowanie dobrze zapewnia ochronę przed dziećmi. Polecam

Klaudia | 2024-10-20 14:00:28 |

Jestem zachwycona kapsułkami od Persil. Miałam w swojej szafie ubrania, które były poplamione i nie dało się tego doprać (tak, wiem że powinnam się ich pozbyć ale czekałam na cud :D ). No i cud się wydarzył w postaci kapsułek od Persil. Plamy pięknie zeszły (wszystkie nawet te najstarsze!). Produkt pozostawia na tkaninach bardzo przyjemny zapach. Pięknie rozpuszcza się nawet w niższych temperaturach. Dodatkowo zapewniają ochronę tkanin i pralki. Już dawno zrezygnowałam z proszku. Teraz przerzucę się na kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal ;)

Monika | 2024-10-20 13:43:09 |

Persil Discs Expert Stain Removal to produkt, który zyskuje coraz większą popularność wśród osób poszukujących skutecznych r Opakowanie i prezentacja Kapsułki są dostępne w wygodnym opakowaniu, które ułatwia dozowanie. Każda kapsułka jest zapakowana oddzielnie, co sprawia, że są one łatwe w użyciu i idealne do przechowywania. Skuteczność Persil Discs są zaprojektowane z myślą o skutecznym usuwaniu plam, nawet tych trudnych, takich jak tłuszcz, kawa czy czerwone wino. W testach wielu użytkowników zauważyło, że kapsułki radzą sobie doskonale z różnorodnymi zabrudzeniami, co sprawia, że są idealnym wyborem dla rodzin z dziećmi lub dla osób aktywnych. Wydajność Kapsułki są bardzo wydajne. Jedna kapsułka wystarcza zazwyczaj na jedno pranie, co ułatwia planowanie i eliminację niepotrzebnego dozowania detergentu. Dzięki temu użytkownicy nie muszą się martwić o zbyt dużą ilość środka czyszczącego. Zapach Persil Discs posiadają przyjemny zapach, który pozostaje na ubraniach po praniu. Wiele osób docenia, że świeżość utrzymuje się przez dłuższy czas. Bezpieczeństwo Warto również zauważyć, że kapsułki należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ze względu na ich skoncentrowaną formułę. Producent zwraca uwagę na kwestie bezpieczeństwa, co jest istotne dla rodzin z małymi dziećmi. Podsumowanie Ogólnie rzecz biorąc, Persil Discs Expert Stain Removal to solidny wybór dla osób szukających wygodnych i skutecznych rozwiązań do prania. Ich łatwość w użyciu, efektywność w usuwaniu plam oraz przyjemny zapach czynią je atrakcyjną opcją na rynku detergentów. Dla osób, które cenią sobie wygodę i wyniki, te kapsułki z pewnością będą doskonałym wyborem.

Kamila | 2024-10-20 13:07:54 |

Kapsułki są mięciutkie i pachnące.Ich formuła doskonale i w całości rozpuszcza się podczas prania.Nie osiada resztką na ubraniach czy w częściach pralki.Dopiera standardowo zabrudzenia(piorę w 30 stopniach najprostszym i najkrótszym trybem).Ciuszki po wysuszeniu są miękkie i nadal pachnące.Nie używam dodatkowo żadnego płynu do płukania gdyż kapsułki fajnie perfumują ubrania co zauważyła cała rodzina.Tkaniny nie są naruszone ani zmechacone.Pralka bez osadów wygląda na zadbaną.Ja osobiście powrócę do ich użytkowania z radością.

Monika | 2024-10-20 11:55:11 |

Kapsułki to skuteczny detergent do prania i usuwania trudnych plam. Po praniu znikają uporczywe plamy, kapsułki dobrze się rozpuszczają, są wydajne jak najbardziej. Znikają również uporczywe zapachy, pranie pięknie pachnie. To, co mnie jeszcze zaskoczyło - to to, że oprócz prania pięknie pachnie również pralka, jest też czystsza podobnie jak guma wokół bębna - a nie wierzyłam, że jedna kapsułka ma taką moc ! Kapsułki są niezwykle efektywne, dbają o środowisko, o pralkę i nasze ubrania. Forma kapsułek - kompaktowe DISCS są przyjazne dla środowiska, dzięki zredukowanej ilości plastiku o czym warto wspomnieć - są po prostu super.

Monika | 2024-10-20 11:42:06 |

Szczerze mówiąc interesował mnie głównie aspekt czyszczenia pralki i niwelowania przykrego zapachu. Byłam w szoku, bo już po 2-3 praniach efekt świeżości pojawił się i utrzymał. Prałam nawet na zmianę z innym detergentem, ale świeżość wciąż była na wysokim poziomie. Jeśli chodzi o usuwanie plam na tkaninach, to oczywiście Persil sprawdził się znakomicie

Alicja | 2024-10-20 11:40:17 |

Kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal świetnie poradziły sobie z moimi jasnymi ubraniami, których mam bardzo dużo. Lubię biele i beże, ale jasne tkaniny wymagają szczególnej pielęgnacji. Kapsułki Persil świetnie dopierają jasne ubrania, usuwając plamy, jednocześnie dbając o jakość tkanin. Moje ubrania są czyste, świeże i pachnące. Ogromnym plusem jest fakt, iż kapsułki dbają nawet o świeżość pralki, dzięki czemu mogę cieszyć się przyjemnym zapachem prania.

Irena | 2024-10-20 11:17:24 |

Kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal dbają o jakość tkanin, chroniąc je, usuwają plamy oraz otulają ubranie pięknym i świeżym zapachem. Jakiś czas temu pojawił mi się nieprzyjemny zapach z pralki, który po zastosowaniu kapsułek odszedł w zapomnienie. Mam więc czyste i pachnące pranie oraz świeżą pralkę, więc z pewnością sięgnę po te kapsułki ponownie.

Izabela | 2024-10-20 11:14:04 |

Kapsułki Persil to ostatnio mój ulubieniec wśród produktów do prania. Są bardzo skuteczne w usuwaniu plam, nawet w niskich temperaturach. Cieniutka ale bardzo trwała powłoczka sprawia, że zawarte w kapsułce detergenty są zabezpieczone i nie wydostaną się na zewnątrz, ale co najważniejsze całkowicie rozpuszcza się w wodzie nie pozostawiając żadnych śladów na ubraniach. Usuwają bez problemu wszelkie zabrudzenia i pozostawiają piękny zapach. Opakowanie łatwe w użyciu, ponadto fajne zamknięcie, które chroni dzieci i utrudnia im dostanie się do wnętrza. To jest zdecydowanie mój must have.

Khrystyna | 2024-10-20 09:41:20 |

Na pewno polecam i kupię jeszcze raz.Spodobał mi się na pewno zapach jest świeży, lekki i przyjemny. Po kilku praniach zauważyłam na pewno świeżość mojej pralki również dobrze sobie radzi z różnorodnymi plamami. Kocham kapsułki ponieważ są bardzo łatwe w zastosowaniu i nie potrzebujesz nic więcej, tylko wkładasz kapsułkę i masz pięknie pachnące ubrania. Zapach również utrzymuje się przez długi czas.

Izabela | 2024-10-20 08:46:08 |

Ostatnio używałam żeli do prania przez dłuższy czas, aż dostałam do przetestowania kapsułki, wróciłam do nich ponownie. Persil to bardzo dobra marka, która zawsze cenię i często po nią sięgam. Kapsułki dobrze dopieraja plamy i nadają ciuchom świeżość na długo. Mają również dobry wpływ na pralkę, bo po każdym praniu pachnie świeżością i jest czyściutka 😍

Anna | 2024-10-20 07:09:20 |

Persil Discs Expert Stain Removal to wygodne podejście do prania. Dzięki małym kapsułkom, które wystarczy wrzucić do bębna pralki, oszczędzam mnóstwo czasu. Nie muszę już martwić się o dozowanie proszku czy płynu, a przy tym mam pewność, że ubrania są idealnie czyste. Kapsułki są wielofunkcyjne: - poradziły sobie ze świeżymi plamami ale również z tymi, które wcześniej były dla mnie nie do usunięcia - kolory są żywsze, a tkaniny miękkie i przyjemne w dotyku. - pranie ładnie pachnie

Agnieszka | 2024-10-19 22:54:14 |

Kapsułki Persil bardzo pozytywne zaskoczyły mnie swoją skutecznością . Świetnie usuwają trudne zabrudzenia z odzieży i dbają o prane tkaniny. Dużym atutem kapsułek jest zapach, który pozostawiają na wypranych rzeczach oraz w pralce dbając o jej świeżość . Zazwyczaj po praniu mocno przesiąkniętej różnymi zapachami odzieży musiałam dodatkowo wyprać samą pralkę. Po użyciu kapsułek Persil nie mam takiej potrzeby. Produkt bardzo dobrze się rozpuszcza i nie pozostaje po nim ślad na tkaninach. Jestem bardzo zadowolona z jakości kapsułek. Zapewniają mi wszystko to czego oczekuję od środka piorącego i myślę ,że będę do nich wracać często .

Magdalena | 2024-10-19 22:04:36 |

Kapsułki bardzo dobrze poradziły sobie z uporczywymi plamami. Zapach świeżo wypranego jak i wysuszonego prania była znakomita. Martwiłam się, że będzie zbyt intensywny ale się miło zaskoczyłam. Opakowanie wygodne w użytkowaniu.

Elżbieta | 2024-10-19 21:54:13 |

Kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal zaskoczyły mnie swoimi właściwościami. Dopierają najbardziej trudne do usunięcia zabrudzenia nawet w niskich temperaturach, ładnie pachną, oczyszczają pralkę z zanieczyszczeń, chronią włókna tkanin i kolory. To jedne z najbardziej skutecznych kapsułek do prania jakie do tej pory używałam. Wzorowo spełniają wszystkie swoje zadania, a to wszystko w jednym produkcie.

Monika | 2024-10-19 21:01:36 |

Miałam przyjemność testować kapsułki do prania Persil 4w1. Prostota użycia kapsułek jest dla mnie dużym plusem. Produkt zachwycił mnie swoją skutecznością działania nawet w niskiej temperaturze. Kapsułki bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie i zostawiają bardzo ładny zapach na ubraniach. Produkt moim zdaniem jest wydajny. Dodatkowym plusem jest niwelowanie nieprzyjemnych zapachów z pralki jak i ochrona tkanin. Bardzo dobre kapsułki,warte swojej ceny.

Krystyna | 2024-10-19 19:57:59 |

Skoncentrowane kapsułki zachwycają skutecznością pod wieloma względami, a mianowicie: świetnie dopierają, na długo zachowują zapach i świeżość prania, nie niszczą ubrań, dbają o czystość pralki. Kapsułki się dobrze rozpuszczają, piorą w temp. od 20 - 95 °C.

Izabela | 2024-10-19 12:30:46 |

**Recenzja kapsułek Persil DISCS 4w1 Deep Clean Expert Stain Removal** Kapsułki Persil DISCS 4w1 Deep Clean Expert Stain Removal stanowią interesującą propozycję dla osób poszukujących skutecznego detergentu do prania, zwłaszcza do usuwania trudnych plam. Ich innowacyjna technologia Stain Target obiecuje doskonałe rezultaty w radzeniu sobie z różnorodnymi zabrudzeniami, co z pewnością jest atrakcyjną cechą dla użytkowników borykających się z codziennymi problemami dotyczącymi prania. Jednym z kluczowych atutów tych kapsułek jest ich forma – kompaktowe DISCS są nie tylko łatwe w użyciu, ale również bardziej przyjazne dla środowiska, dzięki zredukowanej ilości plastiku. Można to docenić, zważywszy na rosnącą troskę o ekologię i konieczność zmniejszenia śladu węglowego. Kiedy przetestowałem kapsułki Persil, zauważyłem, że detergenty rzeczywiście mają zdolność do głębokiego penetracji włókien tkanin, co przekłada się na usuwanie uporczywych plam. Wprowadzenie do procesu prania technologii Deep Clean przyczynia się do efektywnej higieny, eliminując nie tylko zabrudzenia, ale również nieprzyjemne zapachy, co staje się dodatkowym atutem. Warto również wspomnieć o tym, że kapsułki Persil odpowiednio radzą sobie z utrzymywaniem czystości samej pralki, co jest często pomijanym, a istotnym aspektem w codziennym użytkowaniu. Czysta pralka to klucz do uzyskania świeżości w praniu. Podsumowując, kapsułki Persil DISCS 4w1 Deep Clean Expert Stain Removal zdecydowanie dostarczają wartościowych wyników. Ich formuła skutecznie radzi sobie z usuwaniem plam i pozostawia ubrania świeżymi oraz czystymi. Dla osób ceniących efektywność i dbałość o środowisko, ten produkt może być interesującym wyborem w codziennym praniu.

Justyna | 2024-10-19 09:15:34 |

Zaskoczyła mnie skutecznośc kapsułek do prania Persil Discs Expert Stain Removal. Bardzo dobrze dbają o tkaniny, nie niszczą ich. Usuwają zabrudzenia i pozostawiają tkaniny mięciutkie i pachnące. Kapsułki same bardzo dobrze się rozpuszczają już nawet w 20 stopniach. Bardzo przypadło mi do gustu, że kapsułki dbają dodatkowo o czystość pralki. Czuć świeżość od razu po otwarciu.

Dominika | 2024-10-18 20:34:16 |

Dostałam okazję przetestować kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal po latach stosowania proszku do prania. Od razu zauważyłam kilka istotnych różnic. Przede wszystkim kapsułki są bardzo wygodne – nie trzeba odmierzać odpowiedniej ilości detergentu, po prostu wrzucasz jedną kapsułkę do bębna pralki i gotowe. Kolejną dużą zaletą jest skuteczność w usuwaniu plam. Testowałam je na naprawdę trudnych zabrudzeniach, takich jak tłuste plamy czy plamy z trawy, i kapsułki poradziły sobie świetnie – ubrania wychodziły z pralki czyste i świeże. Kapsułki dobrze się rozpuszczają nawet w niskich temperaturach, co jest dla mnie ważne, bo często piorę w 30-40 stopniach. Zauważyłam też, że ubrania zachowują swoją intensywność kolorów, a materiał nie jest zbyt szorstki po praniu. Ważnym aspektem jest również ich przyjemny, ale nienachalny zapach, który długo utrzymuje się na ubraniach. Podsumowując, jestem bardzo zadowolona z tych kapsułek. Są wygodne, skuteczne i delikatne dla tkanin. Na tyle, że już zakupiłam kolejną paczkę i na stałe przerzuciłam się z proszku na kapsułki. Polecam każdemu, kto szuka skutecznego środka do prania bez konieczności uciążliwego odmierzania proszku

MONIKA | 2024-10-18 18:54:14 |

Persil Discs Expert Stain Removal już po pierwszym praniu w 30 stopniach skuteczne usuwa ciężkie plamy i jednocześnie dba o tkaniny. Sprawił, że moje ubrania są czyste i delikatnie pachnące. Kapsułki dobrze się rozpuszczają, są wydajne i łatwe w stosowaniu. Dodatkowo formuła kapsułek wnika w elementy pralki, skutecznie niwelując nieprzyjemne zapachy i zanieczyszczenia osiadające we wnętrzu pralki. Zostaną ze mną na długo.

Milena | 2024-10-18 18:32:44 |

Kapsułki są w formie dysków z różnymi płynami do prania. Pranie robiłam w cyklu godzinnym w 30°C i 40°C żeby sprawdzić czy jest różnica w efekcie. Pranie było czyste, pachnące i utrzymywało zapach na długo, ale za każdym razem w pralce odnajdywałam nierozpuszczoną część kapsułki w kolorze czerwonym przyklejoną do jednego z ciuchów. Hmm... nigdy wcześniej nie miałam tak z innymi kapsułkami w 30°C, nie mówiąc już o 40°C. Tutaj niestety tak jest. Jestem trochę zawiedziona, choć kapsułki piorą dobrze, to coś jest z nimi nie tak.

Marta | 2024-10-18 18:00:30 |

Bardzo ciężko jest znaleźć odpowiednie kapsułki, a te w końcu spełniły moje oczekiwania. Persil Expert jak sama nazwa wskazuje, jest ekspertem w swojej dziedzinie. Pranie pięknie pachnie, każda plamka znika, nawet piorąc w 30'. Jest to produkt idealny dla każdej współczesnej Pani Domu.

Natalia | 2024-10-18 17:40:19 |

Kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal spełniły w 100 % moje oczekiwania. Pranie dzięki nim jest niesamowicie świeże, pachnące i mięciutkie. Bardzo dobrze radzi sobie z plamami. Czego chcieć więcej

Anna | 2024-10-18 15:27:24 |

Kapsułki Persil bardzo mi się spodobały. Po otwarciu pralki, pachniało w całej łazience, dodatkowo mają przepiękny zapach. Są kilkukolorowe, co przyciąga uwagę. Kapsułki są wydajne, 1szt wystarczy na jedno duże pranie. Ubrania są świeże, pachną długo i co najważniejsze, czyste i doprane.

Agata | 2024-10-18 12:52:56 |

Jestem zadowolona z kapsułek. Zależało mi na tym aby rozpuszczała się całkowicie w niskich temperaturach, gdyż zdarzały mi się takie, które zostawiały po sobie ślady. Te konkretne kapsułki rozpuszczają się świetnie, do tego mają piękny zapach, który jest intensywny i długo utrzymuje się na ubraniach. Nie uczula.

Natalia | 2024-10-18 12:36:17 |

Kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal to strzał w 10! Bez problemu rozpuszczają się nawet w niższych temperaturach. Doskonale radzą sobie z usuwaniem plam, a pranie po wyjęciu z pralki jest czyste i świeżo pachnie. Nie zawiodłam się, a uzyskane rezultaty przerosły moje oczekiwania.

Ewa | 2024-10-18 10:48:33 |

Kapsułki skutecznie rozprawiają się z zabrudzeniami. Choć, przy plamie z tuszu, którą mój syn zrobił na spodniach poległy.. No, ale wiem, że to raczej jedna z tych nieusuwalnych plam. Ogólnie są bardzo dobre. Pranie przyjemnie pachnie, jest doczyszczone. Wydaje się, że zapewniają ochronę tkaninom. Są skuteczne już w niskim temperaturach i przy dość pełnym naładowaniu pralki.

Marta | 2024-10-18 10:24:57 |

Jako kobieta, która regularnie dba o czystość ubrań w domu, miałam okazję przetestować Persil Expert Stain Removal 4-w-1 Discs, czyli kapsułki do prania, które obiecują skuteczne usuwanie plam i doskonałe rezultaty. Na pierwszy rzut oka, podoba mi się wygoda używania kapsułek – wrzucam jedną do bębna pralki i nie muszę się martwić o odmierzenie odpowiedniej ilości proszku czy płynu. Kapsułki działają na cztery sposoby: usuwają plamy, zapewniają głęboką czystość, ochronę kolorów i przyjemny zapach. Testowałam je na różnych rodzajach ubrań, zarówno kolorowych, jak i białych, oraz na różnych plamach, takich jak kawa czy trawa po dziecięcych zabawach. Efekty naprawdę mnie zaskoczyły – ubrania nie tylko były czyste, ale kolory pozostały intensywne, a biel nie zżółkła. Dużą zaletą tych kapsułek jest także ich łatwość użycia. Nie muszę się już martwić o dokładne dozowanie detergentów, a dodatkowo unikam bałaganu, jaki czasem powstaje przy używaniu proszków lub płynów. Czystość, jaką zapewniają, jest porównywalna z tradycyjnymi środkami, ale kapsułki są po prostu szybsze i wygodniejsze. Co więcej, Persil Expert Stain Removal 4-w-1 Discs mają przyjemny, ale nie przytłaczający zapach, który długo utrzymuje się na ubraniach. Dla mnie, to idealne rozwiązanie dla zabieganej osoby, która chce mieć pewność, że jej ubrania są idealnie czyste bez konieczności poświęcania na to dodatkowego czasu.

Dominika | 2024-10-18 10:00:09 |

Te kapsułki zaskoczył mnie zdecydowanie swoją skutecznością w walce z trudnymi plamami. Dzięki czterokomorowej formule, kapsułki łączą działanie usuwające plamy, ochronę kolorów, pielęgnację tkanin oraz nadają praniu świeży zapach. Świetnie i bez zarzutów doprały nawet bardzo zabrudzone ubrania po treningu. Kapsułki super się rozpuszczają, a zawsze miałam problem z tego typu produktami. Pranie po użyciu jest pachnące i długo utrzymuje się na ubraniach. Na pewno jest to zdecydowanie bardziej wygodne w użyciu i już wiem, że zastępuje proszek do prania na kapsułki :)

Aleksandra | 2024-10-18 09:55:31 |

Kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal to produkt, z którego jestem bardzo zadowolona. Kapsułki dopierają nawet uporczywe zabrudzenia bez wcześniejszego zapierania. Dobrze się rozpuszczają i pozostawiają na ubraniach przyjemny zapach. Kapsułki piorą i chronią tkaniny na długo. Właśnie takiego produktu potrzebowałam

Magda | 2024-10-18 09:32:35 |

Kapsułki do prania Persil to produkt, który naprawdę zasługuje na uwagę. Przede wszystkim świetnie radzą sobie z plamami – nawet tymi trudnymi, takimi jak tłuszcz czy czerwone wino. Po praniu ubrania są czyste i świeże, a przyjemny zapach utrzymuje się przez dłuższy czas. Ich ogromną zaletą jest wygoda użytkowania. Wystarczy wrzucić jedną kapsułkę do pralki, co oszczędza czas i eliminuje problem z odmierzeniem odpowiedniej ilości detergentu. To idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie prostotę.

Lena | 2024-10-18 09:25:32 |

Kapsułki do prania Persil to naprawdę godny uwagi produkt. Ich główną zaletą jest wyjątkowa skuteczność w usuwaniu plam. Bez względu na to, czy zmagasz się z tłuszczem, winem czy innymi trudnymi zabrudzeniami, te kapsułki radzą sobie doskonale.Kolejnym plusem jest wygoda. Wystarczy wrzucić jedną kapsułkę do pralki, co oszczędza czas i eliminuje ryzyko pomyłek przy dozowaniu. Ubrania po praniu pachną świeżo, co również cieszy.

Dominika | 2024-10-18 09:21:28 |

Jestem bardzo zadowolona z kapsułek do prania. Połączone są 4 składnikami. Ubrania po nich są miękkie, ładnie pachną. Mam dziecko więc plamki też puściły. Dodatkowym plusem dla mnie jest to że pachnie bardzo ładnie z pralki. Nie trzeba dodatkowo dawac płynu do płukania. Polecam 🙂

Lidia | 2024-10-18 07:52:45 |

Kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal, które miałam przyjemność testować zaskoczyły mnie pięknym zapachem, który unosił się dookoła już podczas prania. Po rozwieszeniu prania na suszarce, w całym domu pięknie pachniało. Kapsułki świetnie poradziły sobie z plamami na ubraniach, jednak muszę zaznaczyć że nie były to zbyt uporczywe plamy. Pralka również przeszła tym pięknym zapachem. Jesten bardzo zadowolona z efektu prania tymi kapsułkami i na pewno kupię je jeszcze nie raz.

Małgorzata | 2024-10-18 00:30:35 |

Kapsułki Persil spełniły moje wszystkie oczekiwania . Ubrania po wyciągnięciu z pralki były idealnie czyste. Wszystkie zabrudzenia znikały bez użycia dodatkowych środków. Ładny zapach długo utrzymuje się na tkaninach. Kapsułki w żaden sposób nie niszczą pranej odzieży. Dbają o jej strukturę . Zdecydowanie dbają również o pralkę . Podczas stosowania kapsułek zauważyłam, że nie czuć z niej przykrego zapachu, filtr również jest czysty. Polecam je każdemu.

Grażyna | 2024-10-17 22:20:50 |

Persil Discs Expert 4 in 1 Stain to kapsułki, które już po pierwszym zastosowaniu bardzo mnie zachwyciły. Przede wszystkim skutecznie usuwają wszelkie zabrudzenia pozostawiając tkaniny odświeżone i przyjemnie pachnące. Dodatkowo wg informacji producenta kapsułki dbają o higienę pralki, zwalczając nieprzyjemne zapachy i pozostawiając ją higienicznie czystą i świeżą. Tutaj potwierdzam 👌🙂

Patrycja | 2024-10-17 22:05:04 |

Kapsułki dobrze rozpuszczają się w niskiej temperaturze nawet przy pełnym bębnie. Mają delikatny zapach, który utrzymuje się na tkaninach na długo po praniu. Nie jest to ani trochę chemiczny zapach, ale przypomina zapach prania suszonego na świeżym powietrzu. Kapsułki dobrze dopierają zaschnięte i tłuste plamy. Zauważyłam również, że białe tkaniny wyglądają na odświeżone i nie są poszarzałe.

Anna | 2024-10-17 21:48:04 |

Kapsułki Persil Discs Ekspert Stain Removal to bardzo skuteczny produkt, kapsułki dobrze się rozpuszczają, pozostawiają na długo świeży zapach, oraz usuwają trudne plamy nie niszcząc ubrań.

Joanna | 2024-10-17 21:24:23 |

Kapsułki do prania Persil DISCD Expert Stain Romoval zapewniają rewelacyjne rezultaty prania. Pozwalają usuwać wszystkie plamy - nawet te trudne , a to dzięki technologii Stain Target. Po wyciągnięciu prania z pralki - pięknie pachnie, a zapach utrzymuje się długo na ubraniu. W końcu moje ulubione bluzki zachowują swój kolor, są miękkie i przyjemne w dotyku. Dzięki kapsułkom Persil moje pranie jest czyste i świeże. Dużym zaskoczeniem dla mnie było to, że kapsułki niwelują nieprzyjemny zapach jaki wydobywał się z pralki. Kapsułki po wrzuceniu do bębna bez problemu się rozpuszczają podczas prania.

Kinga | 2024-10-17 21:09:14 |

Produkt super spełnił moje oczekiwania. Daje radę nawet z trudnymi zabrudzeniami i plamami. Persil Discs Expert Stain Removal to skuteczny i wygodny produkt do prania. Idealny wybór dla osób ceniących sobie jakość oraz komfort.

Aneta | 2024-10-17 20:56:26 |

Po pierwszym praniu naprawdę niedowierzałam własnym zmysłom.. zapach jaki unosił się po wypraniu był wybitnie świeży, głęboki aromat przepełniał cały dom swoją przepiękną wonią. Przyjemnością było rozwieszać pranie;) z kolei po wysuszeniu były przyjemnie miękkie , pachnące i widocznie odświeżone. Wciąż do tej pory gdy otwieram szafę z poskładanym dużo wcześniej praniem , woń świeżego prania unosi się i trafia do naszych nosów :) pralka z kolei wydaje się być czystsza, świeższa i nie wydziela się nieprzyjemny zapach. Niewątpliwym atutem jest fakt, że kapsułki chronią urządzenia i nie powodują żadnych nieprzewidzianych uszkodzeń. Moje testy są absolutnym sukcesem!

Monika | 2024-10-17 20:32:40 |

Kapsułki Persil trafiły do mojego domu w idealnym momencie - jelitówki u mojej 8miesięcznej córki. Trudny to był czas dla nas ale udało nam się przez to przejść. Jak zapewne się domyślacie kilkanaście ciuszków wymagało na prawdę mega profesjonalnego prania bo takie plamy nie schodzą tak łatwo. Do tej pory prałam je w specjalnym mydełku ale tym razem ono nie chciało dać rady. Szybko ściągnęłam ciuszki, pościel i wrzuciłam do pralki razem z najnowszą kapsułką Persil. Szczerze? Myślałam sobie że jak to cudowne mydełko nie dało rady to już koniec, rzeczy będą nadawały się do kosza. Mega się zaskoczyłam, kiedy wyciągając ciuszki z pralki zobaczyłam że po plamach nie ma ani śladu! Oprócz tego pranie przepięknie pachniało i na suszarce i za jakiś czas w szufladzie, kiedy ją odsunęłam by ubrać mojej Królewnie te ciuszki ponownie. Jedyne co mogę powiedzieć to dziękuję! Za wybór mnie do testów w odpowiednim momencie i uratowanie moich ulubionych, malutkich ciuszków

Ewelina | 2024-10-17 20:02:56 |

Kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal doskonale oraz skutecznie usuwają plamy nawet te uporczywe , wiem testowałam mam dzieci i wiem co mówię 😁 Produkt w kapsułkach rewelacyjnie pachnie , nie zostawia plam jest to produkt którego nie zamienię na żaden proszek oraz płyn . Kapsułki Persil to idealne rozwiązanie dla zapracowanych rodziców. Wystarczy że posegregujesz swoje pranie wrzucisz kapsułkę i już !!! To naprawdę oszczędność czasu !!!! Pięknie pachnie , nie uczula , starcza na wiele prań. Dzięki tym kapsułkom nie tylko moje pranie pachnie ale również wnętrze mojej pralki 😁

Magdalena | 2024-10-17 19:50:58 |

Kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal które miałam okazję przetestować, okazały się idealne dla mojej rodziny. Pokonały wszystkie brudy i plamy! Ubrania pachną przepięknie, pralka też przyjemnie pachnie. Ciuszki są nie zniszczone, aż przyjemnie je rozwieszać do suszenia. Po praniu znikały też wszystkie zabrudzenia na odzieży moich synów. To kapsułki warte naprawdę polecenia.

Marzena | 2024-10-17 19:17:10 |

Kapsułki te świetnie się u mnie sprawdzają. Przede wszystkim pranie jest czyste i świeże, plamy łatwo znikają, kapsułka dba również o higienę pralki dając czysty i ładny zapach zdecydowanie to zauważyłam! Dodatkowo nawet w niskiej temperaturze rozpuszcza się i nie pozostawia śladów na ubraniach! Nawet krótszy program wystarcza na skuteczne odświeżenie codziennego prania. Jestem ogromnie zadowolona i napewno sięgnę po nie kolejny raz ❤️

ANNA | 2024-10-17 18:28:57 |

Kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal to prawdziwe odkrycie w moim domu, gdzie żyją dwaj aktywni sportowcy. Dzięki intensywnym treningom ich odzież narażona jest na trudne do usunięcia plamy, takie jak pot, błoto czy trawa. Persil Discs doskonale radzi sobie z tymi zabrudzeniami, a ich wyjątkowa formuła skutecznie usuwa nawet najcięższe plamy już przy niskich temperaturach prania. Kapsułki są łatwe w użyciu – wystarczy wrzucić jedną do pralki, co jest ogromnym ułatwieniem w codziennej rutynie. Dodatkowo, zauważyłam, że odzież po praniu zachowuje świeżość i intensywne kolory, co jest dla mnie bardzo ważne. Nie zauważyłam też żadnych problemów z osadzaniem się kapsułek w pralce. Opakowanie jest praktyczne i estetyczne – zamknięte w wygodnym, plastikowym pojemniku z systemem zabezpieczającym przed dziećmi.Kapsułki Persil Discs mają charakterystyczny, innowacyjny kształt. Okrągłe dyski prezentują się elegancko, ale także gwarantują efektywność działania. Ich rozmiar jest idealny – mieszczą się w dłoni, co ułatwia dozowanie. Kapsułki do prania Persil Discs Expert Stain Removal są przeznaczone zarówno do prania białych, jak i kolorowych tkanin. Po użyciu Persil Discs, ubrania są nie tylko czyste, ale także świeże i pachnące. Udało mi się zauważyć, że białe tkaniny odzyskują swoją naturalną jasność, a kolorowe pozostają żywe. Dodatkowo, nie zauważyłem żadnych negatywnych efektów na tkaninach – kapsułki są delikatne dla materiałów, co sprawia, że nie muszę obawiać się o ich trwałość. Możliwość prania w niskich temperaturach:

Weronika | 2024-10-17 18:22:04 |

Najlepsze kapsułki jakie do tej pory używałam. Dopierają nawet najtrudniejsze plamy, a ja nie muszę walczyć już z dodatkowymi odplamiaczami. Ubrania po praniu są miękkie i pachną niesamowicie. Zapach utrzymuje się przez długi czas!

Edyta | 2024-10-17 18:02:43 |

Kapsułki całkowicie spełniły moje oczekiwania. Przede wszystkim nadają świeży zapach praniu i nieskazitelną czystość. Dobrze rozpuszczają się nawet w krótkich cyklach, dopierają różnego rodzaju plamy. Dużym plusem jest to że dbają również o pralkę. Polecam, według mnie jedne z lepszych kapsułek jakich używałam

Anna | 2024-10-17 17:56:09 |

Świetne są te kapsułki, idelanie dopieraja trudne plamy, pranie pięknie pachnie. Tkaniny mam wrażenie, że są bardziej miękkie. Po otworzeniu pralki zapach niesie się na cały dom i utrzymuje przez długi czas. Na pewno sięgnę ponownie po ten produkt. Jestem zadowolona z działania i efektów. Szczerze polecam! :)

Anna | 2024-10-17 17:53:18 |

Bardzo się cieszę że miałam okazję poznać i testować kapsułki Persil. Kto ma dzieci ten wie, że plamy to nasza codzienność. Na szczęście kapsułki świetnie radzą sobie nawet z trudną plamą! Przy tym mają cudowny zapach, który długo utrzymuje się na tkaninie. Produkt jest w wygodnym, dobrze zamykanym opakowaniu. Jedyne co mnie zdziwiło,to ich wielkość, są bardzo duże,ale nie jest to wada! Polecam jak najbardziej!

Justyna | 2024-10-17 17:53:16 |

Co mogę napisać Czy dopiera plamy to wątpię, pranie jest pachnące więc jak ktoś zapomni o płynie do płukania to nic nie szkodzi.Nie niszy tkanin w żaden sposób.

Mariola | 2024-10-17 17:47:32 |

Kapsułki Persil zapewniły czystość i świeżość moich ubrań i ubrań mojej całej rodziny. Zauważyłam że skutecznie dopierają, usuwają nawet uporczywe zabrudzenia a także zostawiają połysk i gładkość ubrań. Są skuteczne, łatwe w użytkowaniu. Ładnie pachną, ubrania po wyjęciu z pralki są pachnące a kolory intensywne i żywe. Ale to nie wszystko! Kapsułki Persil odświeżają również pralkę, usuwają z niej nieprzyjemny zapach i przedłużają jej czystość po praniu. Dbają o jej sprawność. To dodatkowa zaleta kapsułek Persil. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z detergentem który dbałby nie tylko o ubrania ale również o pralkę. Z tego względu na pewno będę stale do nich wracać.

Sylwia | 2024-10-17 17:44:00 |

Polecam kapsułki Persil Discs Expert Stain Removal rozpuszczają moje najtrudniejsze plamy z trawy i marchewki, pozostawiając ubrania czyste i pachnące.

Klaudia | 2024-10-17 17:23:23 |

Stosowałam wiele rodzajów kapsułek, Persil jest w mojej pierwszej trójce wartej polecenia. Skutecznie usuwa trudne zabrudzenia, zapach utrzymuje się bardzo długo. Działa nawet w niższych temperaturach i nie pozostają resztki produktu na ubraniach. Wart swojej ceny

