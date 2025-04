Jeśli chodzi o zapach detergentów, jestem szczególnie wyczulona - zbyt nachalne aromaty sprawiają, że po kilku użyciach nie mam chęci wracać do produktu, nawet jeśli spełnia swoje podstawowe zadanie.

Przed rozpoczęciem testu kapsułek do prania Persil DISCS 4w1 Higieniczna Czystość miałam wysokie wymagania, bo tego typu produkty już dobrze znałam. Podobne oczekiwania stawiałam żelowi do prania Persil Higieniczna Czystość Against Bad Odors - zastanawiałam się, jaki efekt uzyskam, nie stosując płynu do płukania tkanin. Myślałam, że żaden produkt już mnie nie zaskoczy i nie nastawiałam się pozytywnie. A jednak! Jako mama 2-latka, która nie ma chęci zapierać plam i sprawdzać po każdym praniu, czy te się doprały, znalazłam swój święty Graal.

Persil DISCS Hygienic Cleanliness

Kiedyś byłam sceptyczna wobec kapsułek do prania - zawsze wydawało mi się, że taka ilość detergentu nie wystarczy nawet na małe pranie. Niemniej jednak z biegiem lat lenistwo wygrało z uprzedzeniami. Kiedy w moje ręce trafiły całkiem sporych rozmiarów dyski do prania Persil 4w1 Higieniczna Czystość czułam, że jest to innowacyjny i wyjątkowy produkt, bo jako jedyny na rynku ma aż 4 komory z detergentem.

Postanowiłam zaryzykować i wykorzystać tę okazję do uprania mojej ulubionej sukienki z wiskozy satynowej. Takie ubrania należy prać zgodnie z zaleceniami producenta i najczęściej maksymalnie w 30°C - rzadko który detergent usuwa plamy w takiej temperaturze, a na sukience miałam kilka śladów, które może były niewidoczne na pierwszy rzut oka, ale ja o ich istnieniu wiedziałam i postanowiłam się z nimi rozprawić.

fot. Archiwum prywatne

Sukienka po wyjęciu z pralki (program do prania delikatnych ubrań, wirowanie ustawiłam na 400 obrotów) i wysuszeniu czekała na domowy sąd ostateczny. Spodziewałam się, że czeka mnie wizyta w pralni, a okazało się... że drobne plamki po pomidorowym sosie zniknęły! Nie mogłam ich dojrzeć na powierzchni materiału. Sukienki nie musiałam prasować, włożyłam do szafy.

Po kilku dniach byłam zdumiona zapachem, który unosił się w szafie po jej otwarciu - świeży aromat czystego prania poprawił mi humor i bardziej ochoczo podeszłam do dalszego testowania. Drogie kapsułki, uzyskałyście już moją ciekawość, a teraz macie moją uwagę, pomyślałam.

Tym sposobem nastawiłam kilka kolejnych prań - ciemnych rzeczy, kolorowych, skarpetek czy bielizny w wyższej temperaturze. Dzięki Technologii Neutralizacji Nieprzyjemnych Zapachów, Persil DISCS 4w1 nie tylko usuwają plamy jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki dzięki wnikającym we włókna odpowiednio dobranym enzymom, lecz także pozbawiają ich przykrych zapachów aż do ponownego założenia. Tak, to dotyczy także skarpetek! Każda z nich po wysuszeniu wyglądała i pachniała rewelacyjnie. Co więcej – na bardzo duże i wymagające pranie wystarczyły dwie kapsułki, by usunąć wszelkie zabrudzenia

fot. Archiwum prywatne

Zapach zapachem, ale co było dla mnie najważniejsze podczas testowania Persil Discs 4w1? Po cichu zastanawiałam się, czy kapsułka poradzi sobie w niskiej temperaturze. Miałam na koncie przykre doświadczenia i uważnie podeszłam do sprawdzania, czy na odzieży nie ma śladów po dysku. Okazało się, że Persil Discs bez trudu rozpuszczają się podczas prania, gwarantując ochronę przed brzydkimi zapachami oraz perfekcyjne usuwanie uporczywych plam, jednocześnie zapewniając wyjątkowy poziom długotrwałej świeżości, blask, ochronę tkanin.

To wyjątkowy luksus wiedzieć, że niezależnie od tego, jakie ubranie umieścisz z kapsułką w bębnie pralki i na jaką temperaturę i czas pracy ustawisz urządzenie, odzież będzie czysta, pachnąca i bez pozostałości rozpuszczonej kapsułki.

Persil Żel Hygienic Cleanliness Color

Drugi produkt, który miał za zadnie odmienić oblicze procesu prania, jest Żel Higieniczna Czystość Against Bad Odors - opinie na jego temat skrupulatnie czytałam i miałam wobec niego długą listę oczekiwań. Do niedawna w mojej opinii nie istniał uniwersalny produkt do prania w postaci żelu czy płynu, ale zmieniłam zdanie!

Postanowiłam przetestować żel do prania w połączeniu z... pościelą. Cenię sobie zapach czystego prania bardziej, niż przeciętna osoba, a jednocześnie prasowanie obrusów czy dużych rozmiarów powleczeń nie jawi się jako spełnienie marzeń, dlatego często dodawałam do prania pościeli krochmal. Chciałam zrezygnować z namaczania w nim i uznałam, że to wielki dzień dla żelu do prania Persil Higieniczna Czystość.

fot. Archiwum prywatne

Na pościeli nie miałam plam, ale zależało mi na tym, by pranie wyciągnięte z pralki i wysuszone pachniało nieskazitelnie, dlatego obietnicę producenta o zastosowaniu Technologii Neutralizacji Nieprzyjemnych Zapachów wzięłam sobie do serca. Ku mojemu zdziwieniu, po rozwieszeniu odwirowanej pościeli upranej w codziennym programie, w całym pokoju nie dało się nie odczuć bardzo przyjemnego zapachu świeżości. Niemal od razu po wysuszeniu chciałam okryć się kołdrą obleczoną w przyjemnie pachnącą, świeżą pościel!

Jakie wymagania stawiałam temu produktowi? Nie będę zmyślać - niechętnie stosuję płyn do płukania, wolę wielokrotne płukanie w pralce bez detergentów, aniżeli przy zastosowaniu środków zmiękczających, dlatego chciałam, by żel do prania miał nienachalny zapach oraz abym nie odczuła braku zastosowania dodatkowego środka. Chciałam też, by produkt marzeń był wydajny. Udało mu się to, co nie powiodło się żadnemu poprzednikowi.

