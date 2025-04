Reklama

Pięknie pachnące pranie kojarzy mi się z wakacjami u babci. Wystarczy, że zamknę oczy i czuję zapach pościeli schnącej na świeżym powietrzu. Wydawało mi się, że uzyskanie takiego efektu jest w dzisiejszych czasach nierealne. Zmieniłam zdaniem po pierwszym użyciu produktów Persil Against Bad Odors.

Żel Persil Against Bad Odors i kapsułki do prania Against Bad Odor sprawiły, że moje ubrania są czyste i ładnie pachną po praniu, a pościel wygląda jak nowa - zniknęły nawet zabrudzenia, z którymi nie poradziły sobie inne detergenty. Na co jeszcze zwróciłam uwagę podczas testowania nowości marki Persil?

Żel do prania Persil Against Bad Odors do koloru - 14, 99 zł*

Płyn do prania Persil postanowiłam sprawdzić w ekstremalnych warunkach i wyprałam w nim ubrania sportowe. Niestety legginsy i koszulki używane od dłuższego czasu, nawet po praniu, miały nieprzyjemny zapach. Już pogodziłam się z myślą, że będę musiała pożegnać się z ulubionymi t-shirtami do biegania. Żel do prania Against Bad Odors to była moja ostatnia deska ratunku i... udało się. Nieprzyjemny zapach jest tylko przykrym wspomnieniem.

Za perfekcyjny rezultat prania i neutralizację brzydkich zapachów, odpowiedzialna jest unikatowa Technologia Neutralizacji Nieprzyjemnych Zapachów. Innowacyjna formuła, która wnika głęboko we włókna tkanin, aby usunąć najbardziej uporczywe plamy i zneutralizować nieprzyjemne zapachy.

Persil Against Bad Odors zdobył moje uznanie za jeszcze jedną rzecz. Ubrania, które wyciągałam z szafy po 1-2 tygodniach nadal pięknie pachniały - jakby były dopiero zdjęte z suszarki.

* Cena rekomendowana producenta dla 18 prań

Dyski do prania Persil Discs Against Bad Odors - 24,99 zł*

Pewnie dziwnie to zabrzmi, ale uwielbiam używać kapsułek do prania. Są banalnie łatwe w użyciu i (co najważniejsze) nie muszę się zastanawiać, jaką ilość płynu powinnam wlać do pralki, żeby osiągnąć pożądany efekt. Z tego powodu wypróbowałam chyba wszystkie produkty tego typu dostępne na rynku.

Tym razem w moje ręce wpadły dyski (!) do prania Persil Against Bad Odors z Technologią Neutralizacji Nieprzyjemnych Zapachów, która gwarantuje ochronę przed nieprzyjemnym zapachem i nadaje większy blask praniu. Jak magnes wyłapuje brzydkie zapachy, a w ich miejsce uwalnia kompozycję zapachową, która zapewnia długotrwałą świeżość tkanin.

* Cena rekomendowana producenta dla 22 prań

Persil Discs 4w1 to niewielkich rozmiarów okrągła, 4-komorowa kapsułka do prania, która ma ogromną siłę usuwania plam - odpowiednio dobrane enzymy wnikają głęboko we włókna, aby usunąć nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia.

Jak używać dysków do prania Persil Discs Against Bad Odors?

Wrzuć kapsułkę Persil Discs Against Bad Odors na dno bębna pralki. Dla średniej wielkości prania (do 4,5 kg) to 1 kapsułka, dla prania większego (powyżej 4,5-5 kg) to 2 kapsułki.

Wrzuć pranie do bębna pralki.

Wybierz odpowiedni program i wciśnij Start.

Już teraz nie musisz się martwić, że kapsułki do prania zostaną na ubraniach lub pościeli. Persil Discs 4w1 rozpuszczającej się w zimnej i ciepłej wodzie. Więc możesz zapomnieć o nieestetycznych zabrudzeniach, które pojawiają się w przypadku innych produktów.

Materiał powstał z udziałem marki Persil