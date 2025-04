Wybieranie kanapy do salonu wiąże się z kilkoma kłopotami. Musimy przecież zastanowić się nie tylko nad typem sofy, która będzie nam odpowiadała, ale również nad jej funkconalnością, designem, materiałami z których jest wykonana, trwałością tego mebla... Wybór idealnej kanapy do salonu to nie lada wyzwanie.

Dlatego poprosiliśmy naszego specjalistę, Ewelinę Sałatę - dekoratora wnętrz salonu meblowego BoConcept (ul. Młocińska, Warszawa) o kilka wskazówek, które bez wątpienia pomogą nam w decyzji, która sofa powinna stać się nasza.

Zobacz video i dowiedz się, w jaki sposób wybrać najlepszą kanapę do salonu!