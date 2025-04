Kamień dekoracyjny to modna alternatywa dla tapet. Wprawdzie nie dekoruje się nim wszystkich ścian, ale często staje się on dominującym akcentem w jednym miejscu pomieszczenia. Może to być przestrzeń otaczająca lustro, kominek, telewizor albo biblioteczkę.

Reklama

Należy pamiętać, że zbyt duża ilość kamienia dekoracyjnego może optycznie zmniejszyć pokój. Dlatego jeśli pomieszczenie jest niewielkie, warto używać go tylko na małych fragmentach ścian.

Jak stosować kamień dekoracyjny?

Tylko umiejętne użycie kamienia dekoracyjnego zapewni ciekawy efekt wizualny i będzie ozdobą. W przeciwnym wypadku, efekt może być odwrotny do zamierzonego. O czym trzeba pamiętać, wybierając kamień?

Kamień kamieniowi nierówny

Kamień dekoracyjny występuje na rynku w bardzo wielu kolorach i wzorach. Wbrew pozorom, nie jest łatwo dobrać go w taki sposób, by zdobił pomieszczenie, a nie szpecił. Wersje wyglądające jak odłamki skał, będą dobrze prezentować się we wnętrzach o minimalistycznym wystroju. Z kolei kamienie w cieplejszych barwach, np. imitujące piaskowiec lub wręcz drewno, muszą być użyte w pomieszczeniach urządzonych w kolorach ziemi.

Wytyczanie granic w pomieszczeniach

Kamień dekoracyjny świetnie nadaje się do wytyczania "granic" w mieszkaniu. Można za jego pomocą np. oddzielić kącik jadalny od pozostałej części salonu.

Kamień dekoracyjny czasami trudno nawet odróżnić od kamienia naturalnego. Może być on wykonany z gipsu, betonu, konglomeratu albo tworzyw sztucznych. Co ciekawe, ten "sztuczny", cechuje się czasem nawet większą trwałością niż naturalny.

Ogrzewanie podłogowe: wady i zalety

Na co zwrócić uwagę przy zakupie kamienia dekoracyjnego?

Jak wybierać w sklepie kamień dekoracyjny?

Stopień nasiąkliwości bywa czasem nawet ważniejszy, niż aspekty wizualne.

Wielkość płytek także ma znaczenie. Jeśli będzie układał je fachowiec, im większy format płytek kamienia, tym niższy koszt ich ułożenia.

Konieczność użycia preparatu impregnującego może zwiększyć koszt aranżacji. Jeśli struktura kamienia dekoracyjnego jest porowata, impregnacja stanie się konieczna - w przeciwnym wypadku powierzchnia będzie mocno chłonąć wilgoć.

Luksfery: relikt PRL-u czy modny dodatek?

Ile kosztuje kamień dekoracyjny?

Kamień dekoracyjny z gipsu lub cementu może kosztować około 40 zł za metr kwadratowy. Tak niedrogi produkt prawdopodobnie nie okaże się jednak inwestycją na długie lata.

Kamień dekoracyjny lepszej jakości to zazwyczaj wydatek od 120 zł do 290 zł za metr kwadratowy.

Reklama

W porównaniu do kamienia naturalnego to i tak spora oszczędność - w jego przypadku musimy zapłacić co najmniej 900 zł za metr kwadratowy.