Dorota Szelągowska napisała książkę, w której prezentuje między innymi praktyczny kalendarz, w którym krok po kroku opisuje przygotowania do Świąt. Dzięki niej dowiesz się nawet, co można zrobić... rok przed Bożym Narodzeniem! Są tutaj również prace zaplanowane na 23 grudnia. Te porady sprawią, że w święta będziesz wypoczęta i zrelaksowana, unikniesz niepotrzebnego pośpiechu no i... na pewno nic ci nie umknie!

Przez cały rok

Stwórz listę osób, które chcesz obdarować. Za prezentami możesz przecież rozglądać się przez cały rok! Z pewnością wybór będzie o wiele większy, a ceny przystępniejsze. Część prezentów możesz nawet wykonać własnoręcznie.

3 miesiące przed Świętami

Zaplanuj budżet świąteczny. Nie daj się zaskoczyć i miej pieniądze pod kontrolą. Jeśli okaże się, że planujesz większe wydatki, w 3 miesiące z pewnością uda ci się jeszcze trochę zaoszczędzić.

2 miesiące przed Świętami

Zaplanuj, gdzie spędzisz Wigilię.

Zacznij generalne porządki w domu. Można je zaplanować w taki sposób, żeby do Świąt sprzątać tylko kilkanaście minut dziennie, a jednak dostać się do każdego zapomnianego kąta.

Miesiąc przed Świętami

Zaplanuj menu wigilijne lub świąteczne. Przygotowanie części potraw możesz przydzielić domownikom lub zaproszonym gościom.

Napisz z dziećmi list do świętego Mikołaja.

Przygotuj kalendarz adwentowy, odliczanie do Świąt na pewno będzie niezła frajdą.

3 tygodnie przed Świętami

Zrób listę i rozpocznij zakupy świąteczne. Nie zostawiaj ich na ostatnią chwilę, kiedy największe tłumy ludzi ruszą do sklepów. To też ostatni moment na zrobienie zakupów internetowych - późniejsze zamówienia mogą po prostu nie dotrzeć na czas.

2 tygodnie przed Świętami

Udekoruj dom, niech twoje mieszkanie wypełni magia Świąt.

Zacznij przygotowania do świątecznej kolacji. Np. zaopatrz się w napoje, a gotowe ciasto schowaj do zamrażarki.

W ostatnim tygodniu przed Bożym Narodzeniem

Kup drzewko świąteczne. Aby choinka nie straciła zbyt wiele igieł, przechowuj ją w chłodnym miejscu i systematycznie podlewaj. Można kupić też choinkę w samą Wigilię, wówczas ceny drzewek spadają. Jeśli sprzedawca sam nie obniża stawki, warto się z nim targować.

Zapakuj prezenty. Jeśli jest ich dużo, możesz to robić spokojnie przez kilka dni, albo poświęcić cały wieczór na wspólne rodzinne pakowanie.

Upiecz pierniczki. Mogą być ozdobą domu, choinki lub zwyczajnie służyć do podgryzania przez cały tydzień.

Zarezerwuj czas na spokojne popołudnia z rodziną przy świątecznym filmie i gorącej czekoladzie.

Zrób coś dla siebie, odpocznij i nie daj się zwariować!

Dzień przed Wigilią

Przygotuj ostatnie potrawy, które łatwo tracą świeżość.

W Wigilię

W myśl tradycji ubierzcie wspólnie choinkę.

W Święta

Spędź czas z rodziną i zrelaksuj się - wszystko jest już gotowe!

