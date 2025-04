Zwykle przedświąteczne sprzątanie zostawiasz na ostatnie dni. Jeśli mądrze rozplanujesz prace, nie padniesz ze zmęczenia i spędzisz Gwiazdkę w dobrej formie.

Większość z nas podchodzi do świąt bardzo ambitnie. Pragniemy przygotować najlepsze przysmaki, kupić najpiękniejsze prezenty, doprowadzić mieszkanie do perfekcyjnego błysku. Zależy nam również, aby wspaniale udekorować mieszkanie i stworzyć cudowną atmosferę. Nie zawsze to się udaje. Gdy bierzemy na siebie zbyt dużo obowiązków, zwykle szybko opadamy z sił lub po prostu siadają nam nerwy.

W tym roku może być zupełnie inaczej. Zabierz się do pracy odpowiednio wcześnie. Na dość gruntowne porządki wystarczą ci 4 dni!

Dzień pierwszy

Umyj okna oraz lustra. Jeśli będzie mróz, daruj sobie mycie okien. Jeśli jednak brudne szyby mają spędzać ci sen z powiek, wyczyść je tylko od wewnętrznej strony.

Dzień drugi

Wyczyść ozdoby i bibeloty. Ta czynność zwykle zabiera sporo czasu, bo wymaga dużej precyzji.

Dzień trzeci

Odśwież i oczyść meble. Te wyściełane dokładnie odkurz i delikatnie przetrzyj gąbką zwilżoną w wodzie z octem (1:1).

Dzień czwarty

Umyj łazienkę i WC. Kamień z armatury usuń ciepłym octem. Polej nim miejsca, które wymagają czyszczenia lub obłóż zmoczoną w occie szmatką i pozostaw na co najmniej pół godziny. Potem wyczyść szczotką.