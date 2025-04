Kaktus wielkanocny kwitnie często w porze Wielkanocy, czemu zawdzięcza swoją nazwę. Na pierwszy rzut oka kaktus wielkanocny bardzo przypomina szlumbergerę, czyli grudnika. Ten drugi zakwita w Boże Narodzenie.

Kaktus wielkanocny i kaktus bożonarodzeniowy (grudnik) są do siebie łudząco podobne. Grudnik kwitnie zimą - od grudnia do lutego, podczas gdy kaktus wielkanocny jest oznaką wiosny - kwitnie od marca do maja. Obie rośliny pochodzą z Brazylii, jednak z innych rejonów, dlatego ich wymagania uprawowe różnią się.

Kwiaty kaktusa wielkanocnego mają dłuższe płatki - około 5 cm, kwiaty kaktusa bożonarodzeniowego mają około 3 cm. Płatki kwiatów kaktusa wielkanocnego są ostro zakończone. Tym, co jeszcze odróżnia te dwie rośliny, jest obecność wystających pręcików u kaktusa bożonarodzeniowego. Kaktus wielkanocny ma nietrwałe kwiaty - opadają po około 3 dniach.

Zygokaktus (kaktus bożonarodzeniowy) ma warstwy płatków kwiatów wygięte do tyłu i charakterystyczne długie pręciki.

Łodygi obu roślin są do siebie podobne: mają postać członów z ząbkowanymi brzegami. Poza okresami kwitnienia, można jednak dostrzec różnice: brzegi członów pędowych kaktusa wielkanocnego są gładkie lub tylko delikatnie powcinane. Człony kaktusa bożonarodzeniowego posiadają wyraźne wcięcia, rozrastają się na boki, przypominając parasol.

Kaktus wielkanocny wymaga obfitego i systematycznego podlewania w okresie wzrostu. Liście warto spryskiwać, a ziemia w doniczce powinna posiadać warstwę drenażu.

Najlepszym podłożem dla kaktusa wielkanocnego będzie zwykła ziemia do kwiatów wymieszana z piaskiem. Kaktusa wielkanocnego warto nawozić od lutego do października co 2 tygodnie.

By kaktus wielkanocny zakwitł wiosną, potrzebuje okresu spoczynku od listopada do stycznia. Wówczas przenieś go w chłodniejsze miejsce (temperatura 10-15 stopni) i znacznie ogranicz podlewanie, zaprzestań nawożenia. Od czasu do czasu lekko spryskaj jednak glebę w doniczce i liście wodą.

Gdy pojawią się pąki to znak, że kaktus wymaga przeniesienia w cieplejsze, słoneczne miejsce. Zazwyczaj można je dostrzec w pierwszych dniach wiosny. Jeśli Wielkanoc wypada w marcu, raczej nie będziesz cieszyć się jego kwiatami w czasie świąt.

fot. Adobe Stock

Od lutego do października kaktus wielkanocny dobrze czuje się w temperaturze pokojowej, na południowym lub zachodnim parapecie. Lubi jasne stanowisko, jednak palące słońce może sprawić, że jego pędy ściemnieją.

Rozmnażanie kaktusa wielkanocnego nie jest trudne, ponieważ roślina łatwo się ukorzenia. Najlepszą porą na rozmnażanie jest maj i czerwiec.

Wystarczy uszczknąć kawałek pędu o długości kilku centymetrów i odłożyć na kilka - kilkanaście godzin, aż miejsce pobrania nieco przeschnie.

Następnie włóż pęd do doniczki z mokrą ziemią lub pojemnika z wodą. Po ukorzenieniu przesadź do większej doniczki wypełnionej ziemią wymieszaną z piaskiem.

