Jeszcze cieszą oko ostatnie kwiaty, smakują warzywa i owoce z własnego ogródka, ale już na dobre zadomowiła się jesień... Wiadomo, że to niezwykle pracowita pora dla ogrodników. Oto prace, o których nie wolno ci zapomnieć - niektóre z nich już teraz przygotowują ogród do wiosny.

5 najważniejszych jesiennych prac ogrodowych, które musisz wykonać jesienią!

W przyrodzie wszystko ma swój określony cykl. Ty, jako ogrodnik, musisz zadbać o swój kawałek przyrody, a więc ogródek i zabezpieczyć go przed nadchodzącą zimą i mrozami. O czym koniecznie musisz pamiętać, zanim rozsiądziesz się wygodnie w grubych skarpetach przed kominkiem?

1. Sadzimy kwiaty cebulowe

Tulipany, narcyzy, krokusy oraz wiele innych wiosennych kwiatów cebulowych możemy sadzić aż do nadejścia mrozów. Cebulki umieszczamy w ziemi na głębokości trzy razy większej niż ich wysokość. Na glebach lżejszych, piaszczystych możemy je sadzić nieco głębiej, zaś na cięższych – gliniastych trochę płycej.

Najlepiej zachować między nimi ok. 8 cm odległości. Pamiętajmy, aby przed nadejściem mrozów okryć je na odkrytych stanowiskach igliwiem lub ściółką.

Rośliny cebulowe kwitnące wiosną najpiękniej wyglądają sadzone w większych grupach po 7, 10, 11 – unikajmy sadzenia pojedynczych sztuk.

Z rabat wykopujemy natomiast bulwy mieczyków i bulwiaste korzenie dalii. Musimy oczyścić je z gleby, wysuszyć, a następnie umieścić w torfie lub piasku i wstawić do chłodnego pomieszczenia.

5 najpiękniejszych kwiatów, które kwitną właśnie jesienią!

2. Pielęgnujemy jesienne róże

Trzeba nadal usuwać przekwitnięte kwiatostany, ale nie należy już krzewów mocniej ciąć. Muszą zbierać siły do zimowania.

Pod koniec miesiąca można już przygotowywać glebę pod nowe nasadzenia. Trzeba ją głęboko przekopać, usunąć chwasty i dodać około pół taczki nawozu organicznego, najlepiej przekompostowanego obornika, mniej więcej na głębokość ok. 15 cm.

Krzewy posadzone jesienią – od końca września do przymrozków – łatwiej się ukorzeniają, są mniej narażone na przesuszenie i szybciej zakwitają. Termin wiosenny jest z kolei lepszy dla róż piennych, gdyż nie trzeba ich wtedy okrywać na zimę.

3. Sadzimy rośliny wieloletnie, drzewa i krzewy

Jesień to dobry okres sadzenia większości roślin wieloletnich, a także drzew i krzewów. Na rabatach sadzimy byliny (bodziszki, kocimiętki, ostróżki, krwawniki, jeżówki i wiele innych) oraz rośliny dwuletnie (bratki, stokrotki, malwy, naparstnice, wieczornik damski, lak pachnący czy niezapominajki).

Można jeszcze podzielić byliny ogrodowe (np. dąbrówkę rozłogową, zawilce wielkokwiatowe, goździki, astry, płomyki, bodziszki, tiarelle czy rudbekie), szczególnie te, których bryły korzeniowe są mocno przerośnięte.

Chłodne wieczory i ranki, częstsze opady, spora wilgoć w powietrzu sprawiają, że młode, podzielone rośliny doskonale się ukorzeniają.

4. Nawozimy ziemię

Zarówno warzywnik, jak i rabatę ozdobną powinny warto nawieźć (wyściółkować) kompostem ogrodowym, ziemią liściową lub dobrze przekompostowanym obornikiem. Dzięki temu, wiosną, rośliny będą mogły pobrać odpowiednią dawkę pokarmu, a i struktura gleby w ogrodzie na pewno się polepszy.

5. Porządkujemy trawnik

W jakiej kondycji zostawimy trawnik jesienią, w takiej znajdziemy go na wiosnę. Przede wszystkim należy usunąć z murawy suchą i zmierzwioną trawę, dodać cienką warstwę dobrego podłoża i wszystkie puste miejsca obsiać ponownie.

7 zasad zakładania trawnika jesienią!

Jeśli trawa tego wymaga, to warto ją również zasilić nawozem jesiennym (z mniejszą zawartością azotu, a większą fosforu), który wzmocni korzenie i pomoże roślinom przetrzymać zimę). Jednak jeśli dbamy podczas sezonu o to, aby nie ciąć trawy zbyt nisko i pozostawiamy na niej ścinki, to nawożenie jej nie jest konieczne.

