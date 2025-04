O tej porze roku kwitnie już niewiele roślin, ale za to niektóre drzewa i krzewy przystroiły się w przepiękne korale. Niektóre rosną dziko i dodają urody naszym lasom i łąkom, ale całkiem sporą grupę stanowią także gatunki ogrodowe. Do najbardziej znanych należą: jarzębina i kalina koralowa. To wspaniałe drzewka do niewielkich ogrodów. Rosną na każdej glebie i są odporne na suszę. Osiągają średnio ok. 4 m wysokości, a niektóre odmiany kaliny nie przekraczają 2 m. Wiosną obficie kwitną, latem dają trochę cienia i tlen, a jesienią zachwycają owocami, którymi przez całą zimę karmią dzikie ptaki.

Urodą dorównuje kalinie i jarzębinie dzika róża, z której można robić rewelacyjne przetwory, ogniki, berberysy, rajska jabłoń i delikatne śnieguliczki. Gałązki obsypane drobnymi koralikami można ścinać bez obaw, że zaszkodzi to roślinom. Można także obrywać same koraliki, jeśli chcemy je wykorzystać do stworzenia kompozycji. Oczywiście róbmy to rozsądnie, to znaczy tak, aby nie ogołocić krzaczka.

Co zrobić z krzewów o ozdobnych owocach?

Nostalgiczny bukiet. W dość szerokim czerwonym wazonie ze szkła ułóż gałązki dzikiej róży i dzikiego wina z dojrzałymi ciemnymi owocami. Możesz je zastąpić owocami czarnego bzu. Taka kompozycja będzie ładna co najmniej przez tydzień.

W dość szerokim czerwonym wazonie ze szkła ułóż gałązki dzikiej róży i dzikiego wina z dojrzałymi ciemnymi owocami. Możesz je zastąpić owocami czarnego bzu. Taka kompozycja będzie ładna co najmniej przez tydzień. Klejnoty w oknie. Kup zawieszki ze sztucznych diamencików (3 zł) i powieś je na wstążeczkach na karniszu. Uzupełnij dekorację gałązkami dzikiej róży lub głogu. Na parapecie ustaw szklane świeczniki z czerwonymi świecami, które udekoruj dziką różą i wstążeczkami.

Kup zawieszki ze sztucznych diamencików (3 zł) i powieś je na wstążeczkach na karniszu. Uzupełnij dekorację gałązkami dzikiej róży lub głogu. Na parapecie ustaw szklane świeczniki z czerwonymi świecami, które udekoruj dziką różą i wstążeczkami. Jesienna latarenka. Niezbyt wysoki słoik lub szklankę obwiąż kolorową włóczką. Wstaw świecę (5 zł). Ustaw na metalowej tacy, na której ułóż różnokolorowe jesienne owoce. Poprzetykaj owoce listkami.

Niezbyt wysoki słoik lub szklankę obwiąż kolorową włóczką. Wstaw świecę (5 zł). Ustaw na metalowej tacy, na której ułóż różnokolorowe jesienne owoce. Poprzetykaj owoce listkami. Apetyczny wianek. Uformuj nieduży wianek z siana i opleć go sznurkiem. Powbijaj w niego kiście jarzębiny, małe jabłka na wykałaczkach i kwiaty hortensji. Uzupełnij kompozycję mchem.

Nasza rada

Dekoracyjne korale, czyli drobne owoce zdobiące rośliny, są dużo trwalsze niż kwiaty. Tym niemniej i one więdną i zasychają. Aby gałązki z jesiennymi owocami jak najdłużej ładnie wyglądały w kompozycji, należy je zrywać z rana lub po deszczu, gdy są jędrne. Jeśli ścinamy całe gałązki, trzeba je jak najszybciej włożyć do wody, obrywając dolne listki, które gniją.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"

