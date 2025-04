Lato i sezon wakacyjnych wyjazdów trwa w najlepsze. To jeden z najbardziej ulubionych okresów w roku. Zarówno dzieciom, jak i dorosłym kojarzący się z beztroską, swobodą i kolekcjonowaniem cudownych wspomnień z wymarzonych podróży. Jako społeczeństwo coraz częściej i coraz chętniej podróżujemy - nie tylko po Polsce, ale też wykraczamy poza granice naszego kraju, szukając pięknych destynacji w Europie i na świecie. Wiele z tych eskapad wiąże się z opuszczeniem domu na kilka, kilkanaście dni.

– Jak pokazało nasze badanie1, poza kraj najczęściej wyjeżdżano latem (50%) i były to przeważnie wyjazdy wypoczynkowe, które trwały około tygodnia (40%). Za granicę Polacy zwykle wyjeżdżają raz w roku, jednak po Polsce podróżują zdecydowanie częściej - ponad 40% opuszcza swoje miejsce zamieszkania co najmniej 3 razy w roku - mówi Marta Strzyżewska, dyrektor zarządzająca ds. marketingu i zaangażowań społecznych w Grupie PZU.

A kiedy dom pozostaje pusty, warto, by mimo wszystko nie pozostał sam. Zwłaszcza, gdy pod naszą nieobecność mogą pojawić się w nim i wokół niego nieprzewidywalne zdarzenia. Z pewnością jednym z bardziej niezawodnych kół ratunkowych będzie oko życzliwego sąsiada, jednak na pewne sytuacje nawet najbardziej życzliwy sąsiad nie będzie miał wpływu. Dlatego, wyjeżdżając na wakacje, warto poszukać wsparcia w odpowiednim ubezpieczeniu domu.

Niebezpieczna pogoda

Lato to jedna z piękniejszych pór roku. Słońce, ciepły wiatr, długie dni i krótkie noce, piękne zachody i obfitość natury. W tym czasie otrzymujemy wszystko co najlepsze. Stąd też częste i długie podróże - by złapać dla siebie tego lata jak najwięcej. Jednak wakacje to także czas, kiedy pogoda potrafi wyrządzić szkody.

Dlatego przed wyjazdem na wakacje, warto pomyśleć o odpowiednim ubezpieczeniu, zapewniającym bezpieczeństwo domu, także podczas twojej nieobecności. W PZU Dom w wariancie Od Wszystkich Ryzyk można ubezpieczyć się od najczęstszych szkód, takich jak zalania, pożary, przepięcia.

– Z badania zrealizowanego na zlecenie PZU wynika, że tylko 50 proc. Polaków ubezpieczyło swój dom lub mieszkanie2. Sezon wakacyjny to dobry moment na nadrobienie tego braku, choćby ze względu na to, że w tym okresie częściej opuszczamy domy i mieszkania na dłuższy czas. To, co możemy zrobić, to zakupić polisę mieszkaniową, aby zapewnić sobie możliwość sfinansowania naprawy powstałych szkód. – komentuje Małgorzata Skibińska, dyrektor Grupy PZU i szefowa pionu produktów.

Nieproszeni goście

Lato to także czas wzmożonej aktywności wszelkich zwierząt i owadów. Natura jest dla nas ukojeniem i najlepszym towarzyszem w życiu wypełnionym pracą, obowiązkami i nadmiarem bodźców. Jednak nierzadko potrafi spłatać figle i przysporzyć stresu, a także zniszczeń i kolejnych niemałych wydatków.

Wracasz z wakacji, baterie naładowane, głowa uspokojona. Sprawdzasz, czy na podwórku wszystko w porządku i nagle spostrzegasz dziurę w elewacji. Najwidoczniej pod twoją nieobecność zadomowił się tu dzięcioł.

Podobny problem może pojawić się, gdy, podczas naszego wyjazdu, na strychu czy w piwnicy pojawią się kuny. A te uwielbiają wprowadzić sporo zamieszania i urządzić wnętrza na własny sposób, niszcząc np. wełnę mineralną lub inne materiały ociepleniowe czy przewody elektryczne.

A co jeśli pod naszą nieobecność na balkonie czy w innej części domu pojawi się gniazdo os czy szerszeni? Tu szkód będzie mniej, ale sytuacja z pewnością przysporzy stresu.

Z myślą o takich problemach klientów ubezpieczenie PZU Dom (w wariancie all risks) bierze pod uwagę wszystkie powyższe sytuacje. Dzięki niemu otrzymasz wsparcie fachowców a także wsparcie finansowe.

Wakacyjne kradzieże

Kiedy opuszczamy dom na dłużej, chyba najbardziej obawiamy się włamania do niego pod naszą nieobecność. Dlatego należy pamiętać o odpowiednim zamknięciu okien, drzwi, opuszczeniu rolet antywłamaniowych, jeśli takie posiadamy. I co najważniejsze - warto, by nie publikować zdjęć z wakacji w social mediach w czasie rzeczywistym. Relacjonowanie na bieżąco podróży w sieci jest idealną instrukcją dla włamywaczy, którzy wiedzą, jak długo dom pozostanie bez opieki.

Ale niekiedy, mimo starań i rozsądnego działania, nie udaje się tego włamania uniknąć. W takich sytuacjach niezastąpionym wsparciem będzie ubezpieczenie PZU Dom, które bierze pod uwagę wszystkie okoliczności, nawet kradzież twoich ukochanych perfum czy wymarzonej torebki. Warto wziąć je pod uwagę, kiedy planujemy opuszczenie domu na dłuższy czas, nie tylko w wakacje.

W Grupie PZU dom (ubezpieczenie PZU Dom) możesz ubezpieczyć w dwóch wariantach. W tradycyjnej formule, w której ubezpieczenie obejmuje określone przypadki zdarzeń oraz w formule all risks, czyli od wszelkiego ryzyka z wyłączeniem ściśle określonych przypadków. Standardowe ubezpieczenie obejmuje aż 18 zdarzeń losowych. Polisa chroni m. in. przed: ogniem, huraganem, gradem, powodzią, opadami, zalaniami w wyniku awarii instalacji lub urządzeń domowych. Polisa działa również w razie dewastacji, przepięcia oraz kradzieży z włamaniem i rabunkiem.

Wariant ubezpieczenia Od Wszystkich Ryzyk obejmuje wszystkie ryzyka ze standardowego wariantu, jak również zdarzenia nietypowe, np. szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta. remont mieszkania u naszego nowego sąsiada (który spowoduje, że u nas odpadnie tynk lub glazura) czy chwilowy brak prądu powodujący awarię sprzętu AGD. Warto zaznaczyć, że formuła all risks obejmuje wszelkie zdarzenia o charakterze nagłym, niezależnym od woli ubezpieczonego, o ile dane zdarzenie nie zostało wyłączone w umowie ubezpieczenia. W ogólnych warunkach ubezpieczenia, w sekcji wyłączenia, określono przypadki, za które ubezpieczyciel nie odpowiada. W ubezpieczeniu PZU Dom są to m.in. szkody powstałe w następstwie naturalnego zużycia przedmiotów, przypadkowego stłuczenia czy szkody spowodowane przez zwierzęta, które należą do ubezpieczonego.

Więcej informacji na temat oferty ubezpieczenia PZU Dom i jego wariantów, jak również o ograniczeniach i włączeniach odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, wysokości składki ubezpieczeniowej, umowie ubezpieczeniowej oraz pozostałe informacje i dokumenty możesz znaleźć na stronie: https://www.pzu.pl/dla-ciebie-i-rodziny/majatek-podroze-oc/dom-i-mieszkanie/ubezpieczenie-domu i https://blog.pzu.pl/home/lista/artykul/all-risks-czyli-ubezpieczenie-od-wszelkiego-ryzyka.

Przezorny zawsze ubezpieczony. To hasło zna chyba każdy z nas. Natomiast z pewnością sama przezorność nie wystarczy, by w razie ewentualnej szkody powstałej w naszym domu podczas naszych wakacyjnycyh wyjazdów, otrzymać zwrot kosztów czy wsparcie ekspertów, np. ślusarza czy hydraulika. W takich sytuacjach niezastąpione staje się wyłącznie profesjonalne ubezpieczenie sprawdzonej firmy. Takie właśnie ubezpieczenie możesz znaleźć w Grupie PZU w ramach ubezpieczenia PZU Dom.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana będzie na podstawie indywidualnie zawartej umowy ubezpieczenia. Zakładem ubezpieczeń jest spółka PZU SA.

1Badanie zrealizowane w marcu 2024 przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie PZU. Badanie ilościowe przeprowadzone metodą CAWI na reprezentatywnej próbie Polaków 18-65, N=1021.

2 Badanie zrealizowane w lutym 2023 przez agencję badawczą IQS na zlecenie PZU. Badanie ilościowe przeprowadzone metodą CATI na reprezentatywnej próbie Polaków 18-65, N=1200.

Materiał promocyjny marki PZU