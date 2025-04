Lekarze twierdzą, że osoby, które mają psy są mniej zestresowane, łatwiej znoszą samotność i są sprawniejsze fizycznie. Jednak nie każdy czworonóg jest odpowiedni dla seniora. Różne rasy psów mają różne osobowości. Wybierając, warto wziąć pod uwagę temperament zwierzaka i koszty utrzymania.

Duży pies je więcej, co oznacza większe koszty, jak również dźwiganie dużej ilości karmy ze sklepu. Gdy duży pies zachoruje, trudniej go także przetransportować do lecznicy. Dla osoby starszej lepszy jest odchowany czworonóg niż szczeniak, bo na ogół jest już ułożony i spokojniejszy.

Jakiego psa kupić dla seniora?

Oto krótkie charakterystyki kilku małych ras polecanych dla seniorów.

Mops. Nie ma dużego zapotrzebowania na ruch, ani skłonności do chorób. Chętnie się bawi, jest wesoły, łagodny. Trzeba tylko pamiętać o przemywaniu fafli, czyli wgłębień między fałdami jego skóry na mordce (co drugi dzień). Waga do 8 kg.

Nie ma dużego zapotrzebowania na ruch, ani skłonności do chorób. Chętnie się bawi, jest wesoły, łagodny. Trzeba tylko pamiętać o przemywaniu fafli, czyli wgłębień między fałdami jego skóry na mordce (co drugi dzień). Waga do 8 kg. Sznaucer. Jest towarzyski, przyjazny, wręcz chętny do pomocy. Zawsze chce być blisko właściciela. Łatwy w utrzymaniu, trzeba tylko regularnie szczotkować jego sierść. Waga do 8 kg.

Jest towarzyski, przyjazny, wręcz chętny do pomocy. Zawsze chce być blisko właściciela. Łatwy w utrzymaniu, trzeba tylko regularnie szczotkować jego sierść. Waga do 8 kg. Pudel. Zabawny, pogodny, łatwy do wytresowania i czysty. Nie gubi dużo sierści, trzeba za to regularnie przycinać futerko. Większe pudle wolą krótkie spacery, miniaturowe są bardziej wytrzymałe. Waga miniaturki do 8 kg.

Zabawny, pogodny, łatwy do wytresowania i czysty. Nie gubi dużo sierści, trzeba za to regularnie przycinać futerko. Większe pudle wolą krótkie spacery, miniaturowe są bardziej wytrzymałe. Waga miniaturki do 8 kg. Maltańczyk. Wesoły, ruchliwy. Jeśli regularnie przycina się jego sierść, nie linieje. Posłuszny, chętnie przebywa na kolanach. Ponieważ jest mały i lekki, łatwo go zabrać w podróż i do lekarza. Waga do 4 kg.

Wesoły, ruchliwy. Jeśli regularnie przycina się jego sierść, nie linieje. Posłuszny, chętnie przebywa na kolanach. Ponieważ jest mały i lekki, łatwo go zabrać w podróż i do lekarza. Waga do 4 kg. Szkocki terier. Opiekuńczy, chętnie okazuje uczucia panu, ale dystansuje się od nieznajomych. Potrzebuje sporo ruchu. Waga do 10 kg

Opiekuńczy, chętnie okazuje uczucia panu, ale dystansuje się od nieznajomych. Potrzebuje sporo ruchu. Waga do 10 kg Cocker spaniel. Lubi ludzi i inne psy. Ma spory temperament, trzeba więc z nim dużo spacerować. Sprawdzi się w roli stróża. Waga do 14,5 kg.

Autorka jest redaktorem dwutygodnika "Pani Domu"

