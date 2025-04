Jeśli rozważasz właśnie, czy lepiej zdecydować się na zakup mieszkania w bloku, czy może domu jednorodzinnego, ten artykuł zdecydowanie jest dla ciebie! Przeczytaj go również, jeśli od dziecka mieszkasz w kawalerce i zawsze zastanawiasz się, jak to jest mieć do dyspozycji dwa piętra z piwnicą i podwórkiem...

Reklama

Oczywiście, mieszkanie we własnym domu ma również wiele zalet. Poznaj jednak także 6 (czasem zaskakujących) problemów, z którymi muszą borykać się ich mieszkańcy! A może masz pomysł na inne minusy?

1. Trzeba grabić liście

Złota polska jesień kojarzy ci się tylko z pięknymi, kolorowymi liśćmi, które lśnią w październikowym słońcu? Jasne, taki widok jest naprawdę uroczy, ale... gdy posiadasz własne podwórko, wiąże się też niestety z grabieniem całych stert gnijących liści. A kiedy jesień jest bardzo wietrzna, praca może być naprawdę syzyfowa.

2. Trzeba odśnieżać

Kiedy następnym razem zaczniesz narzekać na poranny przymrozek i konieczność "skrobania" szyb w samochodzie, pomyśl o ludziach, którzy mieszkają w domach jednorodzinnych. Jakiekolwiek opady śniegu oprócz pięknych widoków i lepienia bałwana, otwierają im szereg możliwości do ćwiczeń na świeżym powietrzu...

Odśnieżanie zazwyczaj nie należy do przyjemności - trzeba nieźle się namęczyć, żeby utorować sobie przejście do furtki lub bramy garażowej. Niemiło bywa zwłaszcza wtedy, kiedy o poranku jesteś zaskoczona tym, ile śniegu napadało w nocy - samochód przecież nie wyjedzie z podwórka, jeśli nie wyciągniesz ze schowka łopaty i nie spędzisz co najmniej kilkunastu minut na odśnieżaniu.

Sezon na odśnieżanie

3. Należy pamiętać o ogrzewaniu

Jeśli mieszkasz w bloku, zastanawiasz się pewnie czasem, kiedy wreszcie rozpocznie się sezon grzewczy i wystawienie nosa spod kołdry przestanie być katorgą. Najprawdopodobniej "palenie w piecu" wydaje ci się terminem ze średniowiecza (no, może ewentualnie wprost z XIX wieku). Niestety, kiedy mieszkasz w domu jednorodzinnym, musisz samodzielnie zadbać o ogrzewanie. Czasem pomieszczenia są NAPRAWDĘ wychłodzone, gdy domownicy przez kilka godzin byli nieobecni...

Jak mniej płacić za ogrzewanie?



4. Czasem bywa strasznie...

W bloku zawsze otaczają cię ludzie - chociaż pewnie nie zawsze jesteś zachwycona, gdy sąsiadka z góry spaceruje po mieszkaniu w szpilkach, a sąsiedzi zza ściany od 4 miesięcy robią generalny remont. Nie zdarzy ci się jednak sytuacja, gdy śpisz samotnie w wielkim domu i nagle w środku nocy zaczynasz bać się włamywaczy lub pożaru, a najbliżsi sąsiedzi są oddaleni o dobre kilkaset metrów. Brrrr!



5. Sprzątania jest zawsze dużo

Padasz ze zmęczenia, gdy musisz zrobić generalne porządki w kawalerce? Na pewno humor poprawi ci myśl o ludziach, którzy muszą uporządkować parter, piętro, a nierzadko również piwnicę i podwórko. A wyobrażasz sobie samodzielne umycie tylu okien?! Dokładne posprzątanie domu to naprawdę wyzwanie!

Reklama

6. Trzeba kosić trawę

Może niektórzy uważają to za świetny relaks, ale... Jeśli mieszkasz w bloku, prawdopodobnie nie zwracasz większej uwagi na stan trawników (chyba że są upstrzone psimi kupami). Kiedy mieszkasz w domu i posiadasz "własną" trawę, w sezonie musisz odbywać regularne spacery z kosiarką.