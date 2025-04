Komary nie tylko potrafią być utrapieniem, ale i mogą być niebezpieczne. Przenoszą choroby, którymi mogą zarazić nie tylko ludzi, ale także domowe pupile.

Komary chowają się w domu, ale także w zakamarkach ogrodu. Możesz je odstraszyć domowymi sposobami. Zamiast charakterystycznych spiralek-kadzidełek, które drażnią swoim zapachem nie tylko komary, ale też ciebie, skorzystaj z naturalnych i domowych sposobów na komary.

Komarzyca to oczywista roślina odstraszająca komary. Jej nazwa nie jest przypadkowa - to prawdziwy obowiązek w ogrodzie, jeśli chcesz pozbyć się komarów.

Jej zapach jest dla ludzi subtelny i lekko wyczuwalny, natomiast dla insektów jest wyjątkowo nieprzyjemny. Wiele osób mija tę roślinę w sklepach, ogrodach i na rabatach, bo nie należy do najpiękniejszych i nie zachwyca intensywnym aromatem, a tymczasem odstrasza ona komary skuteczniej, niż środki chemiczne, a przy okazji jest piękną ozdobą.

Komarzyca najlepiej czuje się cieniu lub półcieniu — w słońcu urośnie, ale nie będzie wyglądać okazale i zdrowo. Zazwyczaj wzrasta na 1.5 metra i posiada soczyście zielone liście, których brzegi są blade, nawet białe. Czemu komarzyca odstrasza komary? Sekret nie tkwi w kwiatach, lecz w liściach: roztarte lub poruszane przez wiatr wydzielają charakterystyczny, kamforowy aromat, którego nie znoszą komary.

fot. Roślina odstraszająca komary: komarzyca/Adobe Stock, Martina

Trawa cytrynowa powinna rosnąć w domu, gdyż jest zbyt delikatna na sadzenie jej na dworze. Z sukcesem można jednak wystawiać ją latem na taras lub balkon. Możesz także postawić ją na środku stołu, jeśli organizujesz imprezę w ogrodzie. Trawa ta rośnie w kępach, wygląda na nieco nieokiełznaną i dziko rosnącą, a jej liście są ostre i mogą wyglądać agresywnie.

Pamiętaj, że po 3-4 latach trawę cytrynową warto ją rozsadzić, bo jest dość ekspansywna. W ponad 80% trawa cytrynowa odstraszająca komary składa się z olejków eterycznych (cytrolu). To czyni ją dobrą bronią przeciwko komarom i innym owadom, a także pajęczakom - to jedna z roślin odstraszających kleszcze. Sprawdzi się też w kuchni, dlatego najlepiej posadź ją w donicy.

fot. Roślina odstraszająca komary: trawa cytrynowa/Adobe Stock, meandrov

Kocimiętka jest coraz bardziej atrakcyjną rośliną ogrodową, która oprócz ozdabiania zielonych przestrzeni białymi lub błękitnymi kwiatami, służy jako skuteczna broń w odstraszaniu komarów i wielu innych insektów.

Jest również bardzo pożyteczną rośliną, polecają ją także pszczelarze. To także prawdziwa gratka dla mruczków - uwielbiają jej zapach i chętnie podgryzają jej liście, ocierają się o nią i tarzają w niej. Bez obaw - to roślina bezpieczna dla kotów i innych domowych i przydomowych pupili. Niektórzy liście kocimiętki stosują w kulinariach - roślina ta jest niezwykle aromatyczna, dlatego też odstrasza niektóre owady: komary i muszki.

Pamiętaj, że kocimiętka ma różne odmiany, które w różnym stopniu działają na komary. Wybieraj kocimiętkę właściwą lub cytrynową, bo to one mają najbardziej intensywny zapach. Posadź roślinę odstraszającą komary w pobliżu tarasu, altany czy tam, gdzie zależy ci szczególnie na blokowaniu komarów.

fot. Roślina odstraszająca komary: kocimiętka/Adobe Stock, Wirestock

Lawenda jest sposobem na nornice, kleszcze, a także ozdobą balkonów i ogrodów. Z kolei zasuszona posłuży jako odstraszacz na mole lub składnik kosmetyków. Olejek lawendowy koi zmysły i dodany do kąpieli, wspomoże sen. Czy można chcieć czegoś więcej? Otóż uprawa lawendy jest prosta, a sama roślina skutecznie odstrasza komary.

Zasadź ją w donicach, na rabatach lub w ziemi. Lawenda nie boi się towarzystwa, nie jest też rośliną ekspansywną ani terytorialną: osiąga ok. 50 cm wysokości i rośnie w kępie wąskich liści w srebrzysto-zielonym kolorze. Kwitnie na liliowo-fioletowo w okresie wiosenno-letnim.

fot. Roślina odstraszająca komary: lawenda/Adobe Stock, Laszlo

Aksamitka to jednoroczny i niedrogi kwiat na komary oraz inne insekty. Nie tylko jest bardzo ozdobna, ale także należy do niewymagających kwiatów balkonowych. Jej woń jest nieco nieprzyjemna nie tylko dla komarów, ale także dla niektórych ludzi, dlatego nie poleca się jej trzymać w mieszkaniu. Najlepiej sadzić ją w towarzystwie innych roślin w aranżacji ogrodowej lub balkonowej.

Najczęściej spotykana aksamitka ma ok. 30 cm wysokości, rośnie w kępach i tworzy malownicze kwiaty w kolorze pomarańczy, bordo czy złota. Możesz ją zasiać wiosną bezpośrednio do gruntu, pamiętając, by rosnąca roślina miała dostęp do światła - aksamitka bardzo lubi ciepło.

fot. Roślina odstraszająca komary: aksamitka/Adobe Stock, EllSan

Bazylia jest ziołem o szerokim zastosowaniu, a jej uprawa jest prosta. Bazylię możesz z powodzeniem kupić w doniczce i zasadzić w ziemi lub pozostawić w donicy, wstawić w osłonkę i umieścić w domu lub na tarasie. Bazylia lubi wodę, więc trzeba pamiętać o jej podlewaniu, ale jej zapach jest bardzo przyjemny, a smak doskonale pasuje do dań kuchni śródziemnomorskiej.

To także doskonała roślina odstraszająca komary - jej zapach jest przyjemny dla ludzi, ale komary jej nie znoszą. Będą więc od niej uciekać. Niektórzy stosują także liście bazylii do nacierania skóry - dzięki temu możesz ochronić się przed komarami także "w plenerze". W podobny sposób działają liście pomidorów.

Bazylia najczęściej jest stosowana w kuchni jako przyprawa oraz dekoracja, niemniej jednak jej soczysta woń odstrasza komary i mało kto zdaje sobie sprawę, że być może to jej obecności na parapecie, zawdzięcza brak komarów w domu.

fot. Roślina odstraszająca komary: bazylia/Adobe Stock, Claudia Nass

Mięta pieprzowa, podobnie jak bazylia, służy jako niepowtarzalny dodatek do dań m.in. kuchni śródziemnomorskiej, azjatyckiej, meksykańskiej i hiszpańskiej. Dodatkowo jej zapach również może odstraszać komary.

Posiadacze małych balkonów i rabatek niechętnie sadzą miętę, bo jest to roślina ekspansywna - dzięki podziemnym kłączom ta nieco zaborcza roślina odstraszająca komary i kleszcze, prędko się rozrasta i nie lubi towarzystwa. Nie przepada też za doniczkami, zdecydowanie woli rosnąć samotnie w gruncie. Jednocześnie to bardzo skuteczny zawodnik w walce z komarami.

Mięta ma intensywny, dość ostry zapach, który skutecznie odstrasza komary. Jeśli sadzisz ją na balkonie, wybieraj miejsca przy balustradach - wówczas insekty nawet nie zbliżą się do twojego balkonu.

fot. Roślina odstraszająca komary: mięta pieprzowa/Adobe Stock, Elena Abduramanova

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 17.06.2020.

