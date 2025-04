Już tęsknimy za ciepłem i pierwszymi kwiatami. Czas oczekiwania na ulubioną przez wszystkich porę roku, możemy sobie umilić wiosennymi pięknościami wyhodowanymi w doniczkach. Zobacz nasze inspiracje i dowiedz się, jakie kwiaty hodować zimą!

Jakie kwiaty hodować zimą?

Choć wciąż trwa zima, to w kwiaciarniach nie brakuje hiacyntów, prymulek, tulipanów. Można też kupić krokusy, narcyzy, szafirki, a także inne wiosenne kwiaty w doniczkach. Są specjalnie pędzone w ciepłych szklarniach, aby zakwitły o tej nietypowej porze roku. Wykorzystaj je do ozdoby mieszkania. Wprowadzą do niego kolor, zapach, świeży powiew. Jeśli dobrze o nie zadbasz, postoją nawet 2-3 tygodnie.

A gdy wiosenne kwiaty przekwitną, nie wyrzucaj ich! Prymulki postaw w najchłodniejszym miejscu mieszkania, nadal je podlewaj. Pod koniec marca wysadź je z doniczek do ziemi w ogrodzie lub posadź w dużej donicy na tarasie albo balkonie. Hiacynty, krokusy, narcyzy i inne kwiaty cebulowe podlewaj jeszcze przez kilka tygodni coraz mniejszą ilością wody, potem przestań, aż liście uschną. Obetnij je, wyjmij cebule z doniczek i przechowaj w suchym miejscu. Jesienią posadzisz je w ogrodzie.

Kwiatowe inspiracje - piękne aranżacje

Zobacz kilka naszych pomysłów na aranżacje! Będą wyglądać niezwykle efektownie.

Postaw obok siebie trzy hiacynty o różnych kolorach kwiatów. Stworzysz piękną, silnie pachnącą kompozycję. Możesz kupić specjalne wazony do pędzenia cebul w wodzie (ok. 8 zł), w których będą wyglądać efektownie i oryginalnie. Widać w nich bowiem także dorodne korzenie.

Stworzysz piękną, silnie pachnącą kompozycję. Możesz kupić specjalne wazony do pędzenia cebul w wodzie (ok. 8 zł), w których będą wyglądać efektownie i oryginalnie. Widać w nich bowiem także dorodne korzenie. Drewnianą prostą tacę wyłóż mchem i ładnymi otoczakami. Postaw na nim ceramiczną doniczkę z kwitnącymi śnieżyczkami. Taka dekoracja będzie wyglądać zjawiskowo o tej porze roku. Pamiętaj, aby rośliny ustawić jak najdalej od kaloryferów czy innych źródeł ciepła. Możesz od czasu do czasu spryskać śnieżyczki wodną mgiełką.

Taka dekoracja będzie wyglądać zjawiskowo o tej porze roku. Pamiętaj, aby rośliny ustawić jak najdalej od kaloryferów czy innych źródeł ciepła. Możesz od czasu do czasu spryskać śnieżyczki wodną mgiełką. Naczynie z bukietem tulipanów wstaw do papierowej ozdobnej torebki. Kwiaty możesz przystroić wstążką lub innymi elementami dekoracyjnymi. Taka torba z roślinami to także dobry pomysł na prezent.

Kwiaty możesz przystroić wstążką lub innymi elementami dekoracyjnymi. Taka torba z roślinami to także dobry pomysł na prezent. Grządka na obrusie to świetny pomysł na kolorową aranżację. Do tej dekoracji będziesz potrzebować 5-6 doniczek z prymulkami. Na szczęście rośliny nie są drogie (kupisz je już za 3-4 zł), możesz więc od czasu do czasu pozwolić sobie na taki wydatek. Włóż je do podłużnego, dość długiego naczynia, ozdób gałązkami wierzby lub leszczyny. W ciepłym pokoju witki wypuszczą wkrótce listki.

Ważne wskazówki dla wielbicieli hiacyntów

Jeśli przy przygotowywaniu zimowego ogródka w domu zamierzasz posadzić hiacynty, musisz pamiętać o kilku ważnych faktach.

Do pędzenia nadają się tylko te cebule hiacyntów, które zostały przechłodzone. Muszą spędzić w chłodzie (około 2-4 stopni C) 2-3 miesiące. Po tym czasie przynieś doniczki do pomieszczenia. Ustaw je w chłodnym miejscu w temperaturze około 12 stopni C i nakryj stożkiem z kartonu nieprzepuszczającym światła, obficie podlewaj. Stożek chroni pędy przed wysuszeniem i sprawia, że się wydłużają. Gdy pęd kwiatowy osiągnie 10-12 cm, zdejmij osłonę. Wnieś doniczkę do ciepłego pomieszczenia (około 18-20 stopni C) i postaw na oknie. Pąki kwiatowe rozwijają się najszybciej w temperaturze około 20 stopni C. Ich wybarwianiu sprzyja światło, postaw więc doniczki w najjaśniejszym miejscu. Jeśli chcesz, żeby kwiaty utrzymały się jak najdłużej i intensywnie pachniały, umieść je w najchłodniejszym pokoju. Podobnie, jak podczas wyrastania pędów, obficie podlewaj, aby ziemia w doniczce była stale lekko wilgotna.

Na podstawie artykułu Małgorzaty Świgoń z "Przyjaciółki"

