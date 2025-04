Lampki choinkowe mogą okazać się równie piękne, jak i równie... niebezpieczne! Jeżeli nie będą wykonane z odpowiednich materiałów i nie będą posiadały odpowiednich zabezpieczeń, to mogą stać się nawet przyczyną pożaru! Warto wiedzieć jak wybierać świąteczne światełka i jakimi zasadami kierować się przy ich wyborze.

1. Upewnij się, jakie jest przeznaczenie kompletu świetlnego

Zwróć uwagę na oznaczenia! Opakowanie powinno jasno i wyraźnie informować Klienta o tym gdzie możemy zawiesić światełka. Producent powinien wyraźnie określić, czy żaróweczki mogą zdobić tylko choinkę w mieszkaniu, czy też nadają się na zewnątrz. Tymi wewnętrznymi nie powinno się przystrajać balkonu ani ogrodu.

2. Poszukaj znaku bezpieczeństwa

Zwróć uwagę na certyfikaty! Ich obecność na opakowaniu jest niezywkle ważna! Lampki dopuszczone do sprzedaży na terenie Unii Europejskiej muszą mieć na etykiecie znak CE. Bywa, że niektórzy dystrybutorzy, nie uzyskawszy wymaganego certyfikatu, drukują znak łudząco podobny, np. z kropką lub kreseczką po C.

3. Sprawdź tzw. stopień ochrony

Istnieje jeszcze jeden symbol, który będzie dla nas bardzo ważny. Oznacza się go symbolem IP 44 i powinien się znaleźć na etykiecie wyrobu. Jeśli jest, to znaczy, że światełka przeszły kontrolę jakości.

4. Przeczytaj informacje na opakowaniu

Infromacje na opakowaniu to bardzo cenne źródło informacji. Powinno zawierać ostrzeżenia, czym grozi użytkowanie lampek niezgodne z instrukcją (np. jeśli przepalone żarówki nie będą od razu wymieniane, wówczas lampki mogą się przegrzać i cały komplet będzie do wyrzucenia).

5. Przyjrzyj się przewodom

Komfort i długość użytkowania lampek zależy w dużej mierze od samych przewodów. Im są grubsze, tym lepiej. Będą bardziej odporne na mróz lub przerwanie, np. przez spadającą w czasie wichury gałąź. Oprócz grubości ważna jest również jakość tworzywa. Miękkie izolatory rzadziej się łamią na mrozie. Wadą zewnętrznych światełek może być także zbyt krótki przewód, bo wówczas, aby podłączyć je do gniazdka, musisz stosować przedłużacz, a ponadto pamiętać o odpowiednim zaizolowaniu miejsca łączenia.

6. Obejrzyj transformator

Nie wszystkie lampki go posiadają, ale jego zastosowanie zwiększa bezpieczeństwo. Stosowany jest w wielu kompletach w celu obniżenia napięcia, np. do 24 V. To znacznie zwiększa bezpieczeństwo, ale transformator powinien być jeszcze zabezpieczony przed wilgocią.

