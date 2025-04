Sprzątanie nie należy do przyjemności. Może przerodzić się w prawdziwy koszmar. Zwłaszcza jeśli sprzęt, który masz w domu odmawia Ci posłuszeństwa, psuje się i nie odpowiada Twoim wymaganiom. Podjęcie decyzji o zakupie nowego odkurzacza to dopiero pierwszy krok, kolejne przed Tobą. Zdecyduj, jakiego odkurzacza szukasz – małego czy dużego, bez worka, a może takiego, który łączy w sobie obie 2 opcje: odkurzania klasycznego z workiem i bez. By ułatwić Ci podjęcie tej decyzji zamieszczamy krótki przewodnik, który pomoże Ci dokonać właściwego wyboru.

Jesteś fanką innowacyjności?

Ostatnio prawdziwym hitem są odkurzacze bezworkowe. W tych urządzeniach worek na kurz zamieniono na system Cyklon – specjalny wyjmowany zbiornik. Dzięki niemu nie musisz mieć wymiennych worków, a zbiornik łatwo utrzymasz w czystości. Przy zakupie warto też zwrócić uwagę, czy odkurzacz posiada filtr HEPA – zaawansowany technologicznie filtr, który oczyszcza powietrze i jest niezwykle ważny, gdy jesteś alergikiem lub świadomym rodzicem.

Jesteś fanką eko?

Jeśli cenisz rozwiązania eko i podążasz za trendami, powinnaś zwrócić uwagę na takie odkurzacze, które pobierają znacznie mniej prądu. Pamiętaj jednak, że powinny pracować równie skutecznie, co urządzenia o dużej mocy.

Jesteś fanką urządzeń multizadaniowych?

Czy zdarzyło Ci się, że sprzątałaś mieszkanie, worek w twoim odkurzaczu był już przepełniony, ale zabrakło Ci zapasowego? Lubisz urządzenia typu dwa w jednym? Odkurzacze z technologią Twix, dają Ci niezwykłą możliwość wyboru. Możesz zbierać kurz do pojemnika cyklonowego lub do wymiennych worków, pracując jak odkurzacz klasyczny. Ty decydujesz, czy w danej chwili chcesz oszczędzać pieniądze i odkurzać z pojemnikiem bez użycia worków, czy oszczędzać czas i stosować worki. Bez względu na to, w jakim trybie będziesz używać swojego odkurzacza typu Twix, urządzenie to zawsze doskonale posprząta wszystkie powierzchnie i zadba o jakość powietrza.

Jesteśmy świadomi tego, że znalezienie odkurzacza idealnego do twoich potrzeb, będzie trudne, zważywszy na ilość informacji na rynku. Zelmer radzi, by kupując odkurzacz zwrócić uwagę na takie parametry, jak:

Moc silnika: Im silniejszy odkurzacz, tym sprawniej i dokładniej odkurzymy nasz dom. Najczęściej moc urządzeń waha się od 1700, nawet do 2200 W (model Clarris + Twix ZVC381SK)

Filtracja powietrza: Od jakości filtra wylotowego w głównym stopniu zależy czystość powietrza wydostającego się z odkurzacza. Niektóre z odkurzaczy posiadają dwa tryby pracy: z użyciem worka na kurz lub bez niego. Możesz zdecydować, które rozwiązanie jest w danej chili bardziej dla ciebie optymalne. np.:Clarris + Twix ZVC381SK

Szczotki: Im więcej szczotek mamy do wyboru tym lepiej. Jeśli masz w domu dużo parkietów i płytek szukaj odkurzacza z szczotką do twardych powierzchni np.: EcoPower ZVC312HP

Turboszczotka znacznie poprawi efektywność odkurzania, szczególnie w przypadku dywanów i wykładzin. Jest niezastąpiona, jeśli masz w domu zwierzęta – idealnie usuwa sierść- np. Voyager Twix ZVC332ST

Gabaryty odkurzacza: Rozmiar ma jednak znaczenie. Zwłaszcza dla osób mających małe mieszkania. Kompaktowe rozmiary odkurzacza ułatwiają też jego przechowywanie. Mniejszy nie musi oznaczać gorszy. Ideałem wydaje się tu model Tiny ZVC232SK marki Zelmer.

Zaawansowane funkcje: wzbogacają odkurzacz i czynią korzystanie z niego znacznie wygodniejszym. Warto zwrócić uwagę na System Cyklon III generacji, który zwiększa skuteczność zatrzymywania zabrudzeń i umożliwia bardzo łatwe czyszczenie filtra. Dodatkowo jednym przyciskiem można usunąć zgromadzony w pojemniku brud - taki system posiada np. odkurzacz CERES ZVC352ST.

Ten krótki poradnik pomoże Ci zwrócić uwagę na najważniejsze cechy i funkcje odkurzaczy i podjąć właściwą decyzję. Jednak przede wszystkim przy wyborze idealnego i niezawodnego odkurzacza kieruj się swoimi potrzebami. Przecież sama wiesz, co dla Ciebie najlepsze.