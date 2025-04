Kupując urządzenie AGD rozważamy wiele czynników, decydujących o jego jakości i zaawansowanej technologii. Często jednak zdarza się, że używając odkurzacza korzystamy tylko z części funkcji i akcesoriów, którymi dysponuje nasz niezawodny sprzęt. Dlaczego? W większości przypadków chcemy, by nasz odkurzacz posiadał wszystkie najlepsze cechy i funkcje. Kłopot w tym, że nawet jeśli wyposażony jest w dużą ilość akcesoriów i posiada wiele technologicznych rozwiązań, to wciąż nie wiemy, jak z go w pełni wykorzystać. Obecnie Zelmer posiada całą linię wyjątkowo przyjaznych dla człowieka odkurzaczy. Poznaj je bliżej! Jesteśmy prawie pewni, że dzięki produktom marki Zelmer wreszcie polubisz odkurzanie!

Poniżej Zelmer przedstawi kilka punktów, dzięki którym skorzystasz z pełnej gamy możliwości swojego odkurzacza. Pamiętaj też, że wiele cennych wskazówek możesz znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.

Jeśli twój odkurzacz posiada elektroniczną regulację mocy, oznacza, że możesz doskonale dostosować siłę ssania do odkurzanej powierzchni: od łagodnej przy odkurzaniu firanek, poprzez mocniejszą przy odkurzaniu tapicerki i dywanów do największej przy odkurzaniu twardych podłóg i szczelin.

Duży pojemnik na kurz pozwoli Ci na dłuższe odkurzanie bez potrzeby ciągłego czyszczenia (niektóre z odkurzaczy posiadają nawet pojemniki do 2l, jak np. w modelach CERES marki Zelmer). Aby utrzymać bardzo wysoką moc ssania, pamiętaj jednak o regularnym opróżnianiu pojemnika i czyszczeniu filtrów HEPA. Nie musisz się martwić, że sprawi Ci to trudność. Pojemnik otworzysz jednym przyciskiem, a większość filtrów można myć pod bieżącą wodą. Posprzątasz szybko i skutecznie.

Odkurzacze Zelmer wypsożone są w filtry, dzięki czemu idealnie nadają się dla alergików oraz mieszkań, w których są małe dzieci. Filtry świetnie zatrzymują wszelkie bakterie, grzyby, zarazki, roztocza i inne szkodliwe drobnoustroje. Jeśli posiadamy w domu zwierzaka, również zaleca się sprzątanie odkurzaczem z filtrem. Odkurzacze Zelmer zadbają o zdrowie całej rodziny.

Do każdego odkurzacza w zestawie otrzymujesz przynajmniej kilka końcówek. Do czego służą i jak ich używać, by maksymalnie dostosować je do swoich potrzeb?

Jeśli w mieszkaniu masz różne powierzchnie przełączalna ssawko szczotka pozwoli Ci płynnie wysprzątać całe mieszkanie bez wysiłku i bez konieczności wymiany końcówek. Zaoszczędzasz czas i wreszcie przestaniesz się denerwować tym, że szczotka od odkruczacza nie pasuje do różnych krawędzi czy powierzchni.

Szczotka parkietowa służy do czyszczenia i polerowania twardych, wrażliwych na porysowanie powierzchni, np. podłóg z drewna, paneli, parkietu, marmuru, czy płytek. Jeśli chcesz, by Twoja podłoga była odpowiednio chroniona i błyszcząca, zastosuj właśnie tę końcówkę. Dzięki takiej dbałości o swoją drewnianą podłogą z pewnością o wiele rzadziej będziesz musiała ją cyklinować.

Jeśli w zestawie posiadasz turboszczotkę to możesz być pewna, że jest niezastąpiona, gdy masz w domu zwierzęta - idealnie usuwa sierść. To specjalistyczna szczotka przeznaczona do odkurzania dywanów, która ma specjalny wałek z szorstkim włosiem, napędzany strumieniem powietrza. Jest idealna do usuwania z dywanu najtrudniejszych zanieczyszczeń. Dzięki niej raz na zawsze pozbędziesz się problemów z kłopotliwą sierścią domowych pupili.

Szczotka z separatorem pozwoli wychwycić przypadkowo wciągnięte drobiazgi, więc nie musisz się martwić, że twój ukochany kolczyk czy pierścionek, który nieopatrznie znalazł się na podłodze gdzieś pod kanapą zniknie bezpowrotnie. Idealnie nadaje się również do zbierania małych zabawek i klocków.

Odkurzacze wyposażone są też w komplety małych ssawek tj.: ssawka szczelinowa do czyszczenia zakamarków, ssawka mała do odkurzania tapicerki, szczotka mała do odkurzania mebli i książek czy żyrandoli. Przekładanie ssawek i szczotek jest bajecznie proste!

Wykorzystując w pełni możliwości swojego odkurzacza, możesz być pewna, że twój dom będzie wysprzątany na 100%. Im czystsze jest twoje mieszkanie, tym lepiej się w nim czujesz: Ty i twoja rodzina. Dzięki tak bezproblemowemu i przyjemnemu odkurzaniu z pewnością będziesz miała więcej czasu dla swoich bliskich!